Portekiz'deki Üreticiler Başka Bir Bol Hasat Bekliyor

Portekiz'deki zeytin çiftçileri ve değirmenciler, hasat başladıkça ülkenin 2024/25 mahsul yılında ikinci en yüksek zeytinyağı üretimine ulaşacağını öngörüyor.

Üretici birliği Casa do Azeite'nin Genel Sekreteri Mariana Matos'a göre, Portekiz'in 170,000/190,000 mahsul yılında 2024 ila 25 ton arasında zeytinyağı üretmesi bekleniyor.

Meyve vermesi durumunda, hasat beş yıllık ortalama 146,060 tonun önemli ölçüde üzerine çıkacak ancak rekor seviye olan 206,200 tonun altında kalacak. 2021/22'de kaydedildi.

Ayrıca bakınız: 2024 Hasat Güncellemeleri

"Kampanya henüz yeni başladı ancak üretim döngüsü boyunca iklimin daha elverişli olması nedeniyle daha geleneksel zeytin yetiştirme bölgelerinde üretimde bir toparlanma bekleniyor” dedi Matos.

"Özellikle önceki iki yıla göre daha fazla yağış yağdı” diye ekledi. ​"Modern ve sulu zeytinlikler arasında fark çok büyük olmayabilir.”

Trás-os-Montes'teki geleneksel dik yamaç korularından süper yüksek yoğunluklu Alentejo'daki plantasyonlarAvrupa'nın dördüncü büyük zeytinyağı üreticisindeki üreticiler, üretimin sabit kalacağını veya artacağını öngördüklerini doğruladılar.

Ancak bazıları, hasat döneminde çok fazla yağış olması durumunda zeytinyağı üretiminin beklenenden düşük olabileceği ve kalitenin etkilenebileceği konusunda uyardı.

Bazı üreticilerin kaliteyi etkileyebileceğinden endişe ettiği yağmur, erken hasadı olumsuz etkiledi. (Fotoğraf: Acushla)

CEO'su Alberto Serralha Sociedade Agricola Ouro Bitkisel (SAOV) Orta Portekiz'de, şirketin 24 Eylül'de hasada başladığını söyledith ve 10 Kasım'a kadar tamamlanması bekleniyorth.

SAOV ve ortaklarının daha fazla zeytin hasadı yaptığını ancak meyvelerde daha az yağ birikmesinin mutlaka daha fazla zeytinyağı üretimine yol açmadığını söyledi.

"Geçtiğimiz yıla göre hava daha serindi, bu da kaliteye olumlu yansıdı” dedi. ​"Ancak yağışlar 12 günlük hasadımızı kaybetmemize neden oldu, bu da yağ satışlarımızı ve değirmen operasyonumuzu önemli ölçüde aksattı.”

Ancak Serralha, üretimin daha geniş bölgede artmasının beklendiğini söyledi. ​"Üretim geçen yıla göre daha fazla” dedi.

"Ancak 12 günlük sürekli yağışın tetiklemesiyle kaliteyle ilgili zorluklar var antraknozSerralha, “En hassas çeşitleri etkiliyor” diye ekledi. ​"Hasadı geciktirenler şimdi hem kalite sorunlarıyla hem de yerdeki meyve kayıplarıyla karşı karşıya kalıyor.”

180,000 bin tonluk tahminin iyimser olduğunu belirten Öztürk, Portekiz'de çok sayıda faktörün bir araya gelmesi nedeniyle nihai rekolte tahmininin oldukça spekülatif bir uygulama haline geldiğini söyledi.

"Serralha, "Bir çiftliğin [bir ülkenin] değerini tahmin etmek bile zor" dedi. ​"Portekiz'deki zeytinliklerin kalıcı genişlemesi bunu daha da zorlaştırıyor. Düşük yağ verimleri ve eski süper yüksek yoğunluklu meyve bahçelerinin üretkenlik düşüşünü göz önünde bulundurarak, 180,000 ton benim en iyimser senaryomun aralığında.”

"Antraknoz sert vurursa, Portekiz'de geçen yıla benzer bir son olabilir. 157,600 ton üretildidiye ekledi. ​"Her yıl önemli yeni alanlar eklenmesine rağmen, bu 2019'daki rekorun altında kalan üçüncü sezon olacak."

Ülkenin kuzeyindeki Trás-os-Montes bölgesinde çiftçiler ve değirmenciler, ülkenin tarihi kuraklığına son veren bol kış yağışları sayesinde üretimde mütevazı bir artış bekliyor.

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Sözcüsü Joaquim Moreira Açuşla, şirketin zeytinyağı üretiminin yüzde 15 artacağını öngördüğünü söyledi. Yeni ekilen bahçelerin yağmurla birlikte olgunluğa girdiğini söyledi.

"Trás-os-Montes'te artış o kadar güçlü olmayacak, muhtemelen bir önceki yıla göre sadece yüzde beş daha fazla olacak" dedi. ​""İklim koşullarımız daha kötüydü."

Moreira, yeni ekilen bahçelerin olgunlaşmasıyla birlikte Acushla ve Portekiz'de üretimin artmaya devam etmesini beklediğini sözlerine ekledi.

Manuel Norte Santo, üretimin geçen yılki verime benzer olmasını bekliyor; bu, ülke tarihindeki en yüksek ikinci seviyeydi. (Fotoğraf: Est. Manuel Silva Torrado)

Üreticiler ayrıca Portekiz zeytinyağı üretiminin ezici çoğunluğundan sorumlu olan Alentejo'nun geniş güney bölgesinde de iyi bir hasat bekliyorlar. Ancak, tüm üreticiler bu yılki verimin geçen yılı aşmasını beklemiyor.

""Durum geçen yıla oldukça benziyor" dedi İhracat Müdürü Manuel Norte Santo. Kur. Manuel Silva Torrado. ​"Ancak geleneksel zeytinliklerde bu geç yağış zararlılarla ilgili bazı sıkıntılara yol açtı ve bazı zeytinler dökülmeye başladı.”

200 hektarlık bahçeye sahip olan ve zeytinlerini diğer çiftçilerden satın alan Norte Santo şirketinin, süper yüksek yoğunluklu bahçeleriyle istikrarlı bir şekilde üretim yapacağını öngörüyor.

"Geleneksel yetiştiricilikte oynaklık daha fazla ama bu yıl da tahminlerin geçen yılki gibi olması bekleniyor” diye konuştu. ​"Ancak, zeytinyağı fiyatı “Geçen yıla göre daha düşük olacağından, ekim alanları küçük olan bazı üreticiler zeytin hasadını gerçekleştiremeyebilir ve bu da zeytin sayısında hafif bir düşüşe neden olabilir.”

Sonuç olarak Norte Santo, Serralha'nın mevcut üretim tahmininin iyimser olabileceği yönündeki görüşüne katılarak, hasat ilerledikçe tablonun daha da belirginleşeceğini söyledi.

Alentejo'nun başka yerlerinde, 4 C Azeitler CEO Francisco Lopes, hasadının çoktan başladığını ve üretimin önceki yıllara benzer olmasını beklediğini söyledi. 6,900 litre üretildi 2023/24 mahsul yılında zeytinyağı.

Alentejo'daki üreticiler bu yılki hasadın geçen yıla benzer veya biraz daha iyi olmasını bekliyor. (Fotoğraf: 4 C Azeites)

"Alentejo'da, üretime girecek süper yoğun zeytinliklerin ekildiği alanların artması sayesinde, 2023'e göre hacimlerin biraz daha yüksek olmasıyla yıl umut verici görünüyor" dedi.

Alentejo'daki bazı üreticiler benzer bir hasat beklerken, diğerleri yeni zeytin bahçeleri olgunlaştıkça ve diğer bahçeler de yeni bir hasat dönemine girdikçe üretimde artış yaşadı. ​'Zeytinliğin doğal dönüşümlü meyve verme döngüsünde 'yılda bir'.

Açık ve kapalı yıllar Zeytin ağaçları, yüksek ve düşük üretim yıllarının birbirini izlediği doğal bir döngüye sahiptir. ​"on-years” ve ​"sırasıyla "yıl dışı". Yıl boyunca zeytin ağaçları daha fazla miktarda meyve verir ve bu da zeytinyağı üretiminin artmasına neden olur. Buna karşılık, bir ​""yıl dışı", bir önceki yılın stresinden dolayı zeytin veriminin azalmasıyla karakterize edilir ​"yılda.” Zeytinyağı üreticileri, üretimdeki değişiklikleri öngörmek ve planlamak için sıklıkla bu döngüleri izler.

Zeytin çiftçileri derneği Olivum'un yardımcı müdürü Teresa Teixeira, üyelerinin geçen yıla kıyasla yüzde 20 üretim artışı beklediğini doğruladı.

"Geçtiğimiz yıl Olivum üyelerinin zeytinyağı üretimi 105,000 bin ton oldu” dedi. ​"Bu yıl üretimin 125,000 ton civarında olacağını öngörüyoruz. Yani 180,000 ton, ulusal üretim için öngördüğümüz rakamın aşağı yukarı aynısı.”

Çiftçiler ve değirmenciler hasada kadar elverişli koşulların tadını çıkarırken Matos, üreticilerin hasat ilerledikçe muhtemelen alışılmış bir zorlukla karşılaşacakları konusunda uyardı.

"Matos, “Hasat sırasında karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, özellikle mekanik hasadın mümkün olmadığı daha geleneksel zeytinliklerde, bazı bölgelerde sorun olabilen işgücü sorunudur” dedi. ​"Portekiz'de bu zeytinlikler kuzey ve orta bölgelerde bulunuyor."

"Alentejo'daki Alqueva bölgesindeki modern zeytinliklerde ise bu sorunlar çok acil değil, zira sulama yapılıyor ve hasat tamamen mekanize ediliyor" diye ekledi.

Teixeira, işgücü eksikliğinin yanı sıra, yüksek yoğunluklu ve süper yüksek yoğunluklu bahçelerin yaygınlaşmasının, zeytinyağı üretim yan ürününün arıtılması ve bertarafı için gerekli altyapının geliştirilmemesi nedeniyle zeytin posası üretiminde katlanarak artışa neden olduğunu sözlerine ekledi.

""Geçtiğimiz yıllarda üretimde çok büyük artış oldu ve üretim yapan sanayi kuruluşları üretilen zeytin posasının tamamını alabilecek kapasiteye sahip değil" dedi. ​"Bir diğer sorun ise yeni teknoloji için uzmanlaşmış işgücünün eksikliği.”