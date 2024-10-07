İtalya'da Üretimde Keskin Düşüş Bekleniyor, Üçte Bir Oranında Azalma

"Biz buna ilk elden tanık olduk iklim değişikliği Pietro Nicotra, ortak sahibi, "Son birkaç yıldır korulardaki günlük işimizi giderek daha fazla etkiliyor" dedi agrestis, Sicilya'da bir zeytinyağı kooperatifi.

Sürekli kuraklık zeytin ağaçlarımıza büyük bir stres bindiriyor ve bol meyve vermelerini zorlaştırıyor - Pietro Nicotra, Agrestis

Değişen iklim bir kez daha İtalyan zeytinyağı üretimini ciddi şekilde etkiliyor. Yetkililer, 2024/25 mahsul yılının üretimde önemli bir düşüş yaşayacağını doğruladı.

Yenisine göre rapor İtalyan Tarım ve Gıda Pazarı Hizmetleri Enstitüsü'nün (Ismea) verilerine göre, toplam üretimin 215,000 bin ila 235,000 bin ton arasında düşmesi bekleniyor.

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İtalyan Yağ Sanayicileri Derneği'nin (Assitol) biraz daha temkinli tahminine göre ise verim sadece 200,000 bin ton olarak öngörülüyor.

Buna karşılık Ismea, 2023/24 kırpma yılı 328,000 tondan fazla verim elde edildi, bu da yaklaşan sezon için beklenen çıktıdan yüzde 32 daha fazla. Ismea, son beş sezondaki ortalama üretimin 307,000 ton olduğunu belirtti.

Ismea, bu rakamlar göz önüne alındığında İtalya'nın dünya zeytinyağı üreticileri arasında ikinci sıradan beşinci sıraya düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Hem Ismea hem de Assitol, üretimdeki düşüşün başlıca nedeninin, özellikle güney bölgelerini etkileyen uzun süreli kuraklık olduğunu belirtti.

Ayrıca, bu yılın öncelikle bir ​'Zeytin ağaçlarının doğal dönüşümlü meyve verme döngüsünde 'dış yıl'.

Açık ve kapalı yıllar Zeytin ağaçları, yüksek ve düşük üretim yıllarının birbirini izlediği doğal bir döngüye sahiptir. ​"on-years” ve ​"sırasıyla "yıl dışı". Yıl boyunca zeytin ağaçları daha fazla miktarda meyve verir ve bu da zeytinyağı üretiminin artmasına neden olur. Buna karşılık, bir ​""yıl dışı", bir önceki yılın stresinden dolayı zeytin veriminin azalmasıyla karakterize edilir ​"yılda.” Zeytinyağı üreticileri, üretimdeki değişiklikleri öngörmek ve planlamak için sıklıkla bu döngüleri izler.

Ülke genelinde verimlerin önemli ölçüde değişmesi bekleniyor; kuzey ve orta bölgeler olumsuz hava koşullarından daha az etkilenecek.

Ismea, Toskana, Lazio ve Umbria'nın geçen sezona kıyasla %70'in üzerinde üretim toparlanması göreceğini öngörüyor. Kuzey İtalya'da, tanımlanamayan bir soruna rağmen toparlanmanın %74'ü aşması bekleniyor gizemli meyve düşüşü bazı koruluklarda.

Kuraklık ve sıcak hava dalgaları İtalya'nın zeytinyağı üretiminin büyük bölümünü gerçekleştiren Sicilya, Calabria ve Puglia gibi başlıca zeytin üretim bölgelerini en çok etkileyen salgın oldu.

Bu bölgelerdeki verimin, Sardunya, Basilicata, Campania, Marche ve Molise'deki verimlerle birlikte en az yüzde 41 oranında düşmesi bekleniyor.

Sicilya'daki Agrestis kooperatifi, aşırı hava koşulları nedeniyle bu yıl yüzde 80 oranında üretim düşüşü bekliyor. (Fotoğraf: Agrestis)

Sicilya'nın Buccheri kentindeki ödüllü Agrestis kooperatifi, zorlu birkaç yılı atlatarak yüksek kaliteli üreticilerin dayanıklılığını kanıtladı.

Yıllar geçtikçe kooperatif, zeytinyağının kalitesi nedeniyle çok sayıda ödül kazandı; bunların arasında, NYIOOC World Olive Oil Competition 2015 yana.

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"Nicotra, "Sürekli devam eden kuraklık zeytin ağaçlarımıza büyük bir stres yüklüyor ve bol meyve vermelerini zorlaştırıyor" dedi.

Çiçeklenme döneminde, baharın alışılmadık derecede sıcak geçmesi ve mayıs ayındaki aşırı sıcaklıklar, Agrestis zeytin ağaçlarının üretimini doğrudan etkiledi.

"Nicotra, "Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık dalgalanmaları ve bitkilerin üzerine nem birikmesi çiçeklerin yanmasına neden oldu" dedi. ​"Bunun sonucunda bu yılki hasadımızın yüzde 80'ini kaybettik."

"Tüm bu zorluklara rağmen kararlılığımızı sürdürüyoruz” diye ekledi. ​"Miktarı az da olsa ürettiğimiz zeytinyağı, yüzyıllardır bu toprakları tanımlayan geleneklerimizi ve yerel çeşitlerimizi yansıtıyor.”

Puglia'daki birçok üretici de üretimde önemli düşüşler bildirdi, ancak bazı bölgelerde kayıplar daha az yaşandı.

Puglia, İtalya'nın en önemli zeytinyağı üretim bölgesidir. (Fotoğraf: Voglia di Puglia)

"Bu yıl özellikle zorlu geçti. Düşük üretim sezonundan geliyoruz, bu da bu yıl meyve tutumunu etkiledi, ardından şiddetli kuraklık geldi. Kışın bile yağış azdı" dedi Nicola Lamedica, zeytin uzmanı Puglia'nın Vogliası Güney bölgesinin en kuzey noktasında bulunan çiftlik.

"Stratejimiz, karşı karşıya olduğumuz olumsuz iklim koşullarıyla mücadele etmek için damla sulama ve geleneksel zeytin yetiştirme yöntemlerine dayanıyor” diye ekledi Lamedica. ​"“İleri budama teknikleri ve bitkilere sürekli bakım sayesinde yüksek kalitede meyveler elde ettik ve bunlar şu anda mükemmel durumda.”

Umbria'nın orta kesimindeki üreticiler, bu sezonun geçen sezona göre çok daha verimli göründüğünü söyledi.

"Geçtiğimiz sezon çok zorluydu. Daha yeni başladık ama bu yeni sezon bizi fazlasıyla iyimser kılıyor" dedi ödüllü kulübün sahibi ve genel müdürü Miriam Cinaglia ve Sergio Rutili Centumbrie.

"Hammadde mükemmel ve ilk izlenimlerimize göre organoleptik profili de oldukça ümit verici görünüyor” diye açıkladılar.

"Nicel bir bakış açısından, bu sezon Umbria'da güçlü bir üretim bekliyoruz. Geçtiğimiz yılın aksine, çekirdekliler posa bakımından daha zengin, bu da nihai ürünün kalitesinde daha fazla iyileştirme için umutları artırıyor," diye ekledi Cinaglia ve Rutili.

İtalya'nın kuzeyi ve merkezinin 2023/24 mahsul yılında düşük hasattan sonra iyi bir sezon geçirmesi bekleniyor. (Fotoğraf: Centumbrie)

Uzak kuzey, Casale 3 DanesiToskana'nın Lucca yakınlarındaki , 450 ağaçlık bir zeytin bahçesini yönetiyor ve bu sezon geçen sezondan çok daha bereketli bir hasat bekliyor.

"Çiftliğin sahibi Henrik Jorgensen, "Bu yıl hava tüm sezon boyunca mükemmeldi" dedi. ​"Genellikle erken ilkbahar sıcağının ardından aniden gelen donlar gibi çok sayıda hava zorluğuyla karşı karşıya kalırız ve bu da çiçeklerin dökülmesine neden olur. Ancak bu yıl bu sorunlardan kaçındık.”

Ayrıca, organik üretici, zeytin meyve sineği bu yıl.

"Kışın en az üç gün süren bir don genellikle toprağın yüzeyinin altındaki sineklerin çoğunu öldürür. Bu yıl zeytin sineğimiz olmadı, bu büyük bir rahatlama" dedi Jorgensen.

"Zeytin sineği varsa, organik üretici olduğumuz için sadece geleneksel sinek tuzaklarını kullanabiliyoruz” diye ekledi.

Ismea'ya göre İtalya'da 619,000 binden fazla zeytinle ilgili şirket ve çiftlik, 4,327 bin - aktif değirmen bulunuyor.

İtalya'nın 1.16 milyon hektar zeytin bahçesinin 247,000 hektarı, yani yüzde 21'den fazlası organik olarak yetiştirilmiş.