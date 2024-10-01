Avustralya'da Yükselen Fiyatlar, Yıl Dışı Hasatla Birlikte Geliyor

Ekstra bakire zeytinyağı fiyatları Avustralya'da son zamanlarda görülmemiş seviyelere ulaştı.

Melbourne süpermarket raflarına yapılan bir ziyaret, orta kalitedeki sızma zeytinyağı Artık litresi 25 Avustralya dolarından (15 avro) fazlaya mal olabiliyor.

Son aylarda ithal sızma zeytinyağının fiyatı, Avustralya'da üretilen ürünlerin fiyatlarını önemli ölçüde aşarak, uzun süredir devam eden piyasa eğilimini tersine çevirdi.

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Ancak, bu yükselen fiyat eğilimlerinin yakında sona erebileceğine dair işaretler var; bunlar arasında son hasatta çoğu Avustralyalı zeytinyağı üreticisi için olumlu verim ve önümüzdeki sezonda Avrupa zeytinyağı üretiminde beklenen toparlanma da yer alıyor.

"Hasat zamanı yaklaşıyordu ne bekleniyorduAvustralya Zeytin Birliği (AOA) Genel Müdürü Michael Southan, " Olive Oil Times.

"Southan, zeytin ağacının doğal dönüşümlü meyve verme döngüsüne atıfta bulunarak, "Durgun bir yıldı, bu nedenle verimin daha düşük olmasını bekliyorduk, ancak 2022'deki bir önceki durgun yıldan daha iyi oldu" diye açıkladı.

Açık ve kapalı yıllar Zeytin ağaçları, yüksek ve düşük üretim yıllarının birbirini izlediği doğal bir döngüye sahiptir. ​"on-years” ve ​"sırasıyla "yıl dışı". Yıl boyunca zeytin ağaçları daha fazla miktarda meyve verir ve bu da zeytinyağı üretiminin artmasına neden olur. Buna karşılık, bir ​""yıl dışı", bir önceki yılın stresinden dolayı zeytin veriminin azalmasıyla karakterize edilir ​"yılda.” Zeytinyağı üreticileri, üretimdeki değişiklikleri öngörmek ve planlamak için sıklıkla bu döngüleri izler.

""Bazı bölgelerde çiçeklenme döneminde yaşanan donlar veya sıcak rüzgarlar nedeniyle çok az meyve tutumu oldu veya hiç meyve tutumu olmadı, ancak neyse ki zeytin yetiştirilen başlıca bölgelerde durum böyle olmadı" diye ekledi.

Bazı hasarlar meydana geldi zeytin danteli böceğiBöcek, zeytin ağaçlarının yapraklarını dökmesine neden olsa da etkisi tahmin edilenden daha hafif oldu.

"Southan, "Özellikle bazı küçük koruluklar için bir sorun oldu, çünkü bu zararlı geçmişte onları etkilememişti" dedi. ​"Yine de, uzun yıllardır var olan yerel bir böcektir. Yazdan önceki daha soğuk ve daha yağışlı hava zeytin danteli böceğinin sayısını artırmasına uygundu.”

Büyük zeytinyağı üreticileri artan üretim maliyetlerini telafi etmek için ölçek ekonomilerinden faydalanabilirken, daha küçük üreticiler genellikle farklı bir durumla karşı karşıya kalmaktadır.

Doğa olayları, Avustralyalı yüksek kaliteli zeytinyağı üreticilerinin karşılaştığı birçok zorluktan sadece biriydi.

Avustralya genelindeki küçük üreticiler için işçilik maliyetleri baş ağrısına neden olmaya devam ediyor. (Fotoğraf: Ashbolt Çiftliği)

"Hasat çoğu yıldan daha azdı. Bunun nedeni kuraklık ve hava koşullarının çiçeklenmeyi etkilemesiydi. Üstüne üstlük geçen yıl büyük bir budama yaptık" dedi, Avustralya'nın güneyindeki Tasmanya adası Ashbolt Çiftliği'nin ortak sahibi Anne Ashbolt.

"Avustralya'da her zaman budama ve hasatın maliyeti ve emeği önemlidir" diye ekledi. ​"Daha büyük bahçeler devasa Colossus makinelerini kullanabilir. Bizimki gibi daha küçük bahçeler, zeytinleri elde taşınan tırmıklarla toplayabilir.”

Yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üreten diğer bazı üreticiler de bu yıl karşılaştıkları zorluklardan birinin artan üretim maliyetleri olduğunu belirtti.

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"Covid sonrası en büyük zorluk, özellikle artan işçilik ve tüketim maliyetleriyle birlikte bütçe dahilinde kalmak oldu" dedi Stephen ve Sui Tham, Cape Shanck Zeytin Çiftliği.

Avustralya anakarasının güneydoğu köşesindeki Victoria'da bulunan çiftlik de şiddetli hava koşullarıyla başa çıkmak zorunda kaldı.

"Tham, "İlkbaharın sonlarındaki yoğun sağanak yağış çiçeklenme dönemiyle aynı zamana denk geldi. Bu ağaçlardaki meyve miktarını gerçekten etkiledi" dedi. ​"“Kurak ve oldukça sıcak bir yazın ardından sıcaklıklar aniden düştü ve meyvelerimizin olgunlaşmasını etkileyen sık ve ara sıra şiddetli yağmurlar yaşandı.”

İlginçtir ki hasat normalden daha geç, mayıs ortasında ilk Leccino ağaçlarıyla başladı.

"Tham, "Hasat edilen miktar genel olarak önceki yıllara göre daha düşük oldu. İlkbahar yağmurlarının etkileri göz önüne alındığında bu beklenmedik bir durum değil" dedi.

Bu olağan dışı koşullar, sızma zeytinyağı üretiminin diğer hayati yönlerini de etkiledi. ​"Genel olarak, beş çeşidimizin zeytinyağları daha yumuşaktı, Picual ve Picholine çeşitleri için alışılmadık bir durumdu. Kesinlikle bazı damaklara uygun olabilir," dedi Tham.

Kuzey Victoria'da üreticiler, üretimi olumsuz etkileyen ilkbahar donlarıyla karşılaştı.

"Hasadımız tatmin ediciydi" dedi John Symington, sahibi Oasis Zeytin. ​""Geçen baharda yaşanan don nedeniyle çok fazla çiçek kaybetmiştik, bu nedenle beklentilerimiz normalden düşüktü ve hasat, beklentilerin alt sınırına yakın bir sonuçla geldi."

Çiçeklenme dönemindeki don, Oasis Olives üreticilerinin verimini düşürdü. (Fotoğraf: Oasis Olives)

"İklim her yıl farklı olduğu için her zaman karmaşık bir faktördür. Bu mevsim, meyvelerin olgunlaşmasıyla çok ılımlı bir yaz mevsimidir ve bu da normalden daha hafif yağlarla sonuçlanır" diye ekledi Symington. ​"İklim bizim kontrolümüz dışında, ancak en iyi zeytinyağlarımızdaki çeşit karışımını, koşullara bağlı olarak biraz daha karmaşık veya dayanıklı hale getirmek için değiştirmeyi düşünüyoruz.”

Symington, zorlu zeytin sezonlarının zeytinyağı üretimini daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

"Kaliteyi sağlamaya çalışmak her zaman bazı ödünler içerir. Kalite için erken hasat ile miktar için geç hasat arasında bir seçim yapmak gerekirse, kaliteyi seçmekten mutluluk duyarız, ancak her zaman bu kadar net değildir" dedi.

"Özellikle iyi bir zeytinyağı için Coratina veya Picual gibi birinci sınıf çeşitlerimizi çok erken hasat edersek, diğer çeşitleri geciktirerek, antraknoz Üretici, "Leccino veya Barnea gibi bazı hassas çeşitlerden elde edilen zeytinyağının kalitesini düşürüyoruz" diye ekledi.

"Symington, "Her şeyi istediğimiz kadar çabuk hasat etmemiz lojistik olarak mümkün değil, bu yüzden bu dengeleri sağlamamız gerekiyor" diye açıkladı.

Ülkenin diğer tarafında, Batı Avustralya'da ise çiftçiler, son yıllarda Güney Avrupa'da görülenlere benzer şekilde, artan sıcaklıklar ve şiddetli kuraklık gibi oldukça sıra dışı hava koşullarıyla karşı karşıya kaldılar.

Sherwood Springs'in sahibi Ian Wildly, çiftlikte 1,000 yılında Frantoio, Leccino, Pendolino ve Minerva zeytin çeşitlerinin ekilmesinden bu yana yaklaşık 1999 zeytin ağacını yönetiyor.

"Wildly, "Mayıs 2024'teki en son hasat beklentilerin çok altında kaldı" dedi. ​"Son iki kıştaki yağış ortalamanın çok altındaydı ve ağaçlar yazın sulansa da, toprak neminin eksikliği daha az ilkbahar yaprağı büyümesi anlamına geliyordu. Çiçeklenme hafif ve düzensizdi.”

"Yazın sıcak ve kuru hava bekliyoruz. Ancak 2023/24 olağanüstüydü" diye ekledi. ​"Ekim 2023'ten Mayıs 2024'e kadar sıfır yağış ve sıcaklığın 40 ºC'nin üzerine çıktığı uzun günler.”

Wildly ayrıca ortaya çıkan bir soruna da dikkat çekti: Port Lincoln Ringneck papağanlarının yol açtığı zarar.

"Avustralya'ya özgü bir tür olup güneybatıdaki ormanlarda yaşar, okaliptüs ağaçlarının çiçek ve meyveleriyle beslenir" dedi. ​"Son zamanlarda zeytinlerin kolay bir besin kaynağı olduğunu keşfettiler. Papağanlar zeytinler olgunlaştıkça meyve veren dalları koparıp yerdeki meyve ve tohumlarla besleniyorlar.”

"Sadece o yılın mahsulü değil, gelecek yılın meyve veren dalı da kaybediliyor” diye konuştu. ​"Yıllar boyunca yeterli budama yapılmaması da buna katkıda bulundu. Bu, her ağaçta bir veya iki iskele dalını budamak için yapılan ortak bir çabayla ele alındı. İlk işaretler güçlü yeni büyümeyle cesaret verici.”

"Wildly, "Yerel pazar güçlü, ancak düşük verimler genel olarak fiyatları artırdı, belki de bazı tüketicilerin kanola yağı gibi daha ucuz bir alternatife yönelmesine neden oldu" uyarısında bulundu.

Southan'a göre, ​"“Mevcut sızma zeytinyağı fiyatlarındaki en büyük fırsatlar, büyük tarım işletmelerinin, özellikle sulama için su bulunan yerlerde, geniş bahçe ekimleriyle faaliyetlerini çeşitlendirmeleridir.”

""Ölçek ekonomisinin, ekstra sızma zeytinyağı üretiminde istedikleri kadar karlılığa ulaşmalarına yetmediği durumlarda, küçük işletmeler için zorluklar ortaya çıkıyor" diye sözlerini tamamladı. ​"“Sofralık zeytin onlar için büyük bir fırsat sunuyor.”