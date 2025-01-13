Roma'nın Kamu Çiftliğindeki Zeytinyağı Üretimi Toplumu ve Sürdürülebilirliği Destekliyor

Roma şehri üretiyor sızma zeytinyağı Avrupa'nın en büyük kamu çiftliği olan 1,500 hektarlık Tenuta di Castel di Guido'da bulunan 2,000 asırlık zeytin ağaçlarından oluşan bir bahçe.

Frantoio, Pendolino ve Leccino gibi tipik yerel çeşitlerden yapılan organik karışım, 15 Aralık'ta tesiste düzenlenen ilk zeytinyağı festivalinde halka tanıtıldı.th.

Ayrıca yakın zamanda alınan ödülleri kutlamak için de bir fırsattı Olio di Roma PGI sertifika.

Sızma zeytinyağının bir kısmı dayanışma projelerinde kullanılırken, kalanı satılıyor. Satışlardan elde edilen gelir çiftliğin yönetimi ve bakımı için yeniden yatırılıyor.

"Roma Tarım Danışmanı Sabrina Alfonsí, "Tenuta di Castel di Guido'daki zeytin hasadı, Roma için büyük önem taşıyor çünkü burası, bir şehrin kendi sızma zeytinyağı üretimine sahip olmasının nadir bir örneği" dedi. Olive Oil Times.

"Bu ürünün değeri bir yandan yüksek kalitesinde, diğer yandan kapsayıcılık ve çevre projelerini hayata geçirme aracı olmasında yatıyor” diye konuştu.

Her yıl yenilenen bir anlaşma kapsamında Roma, Lazio bölgesine ait Castel di Guido arazisinde uzun süredir zeytinyağı üretiyordu. Ancak şehir yönetimi yakın zamanda bölge konseyiyle yeni bir anlaşma imzaladı ve çiftliğin uzun vadeli yönetimini ele geçirdi.

Belediye meclisi, yaptığı açıklamada, mülkün uzun yıllar doğrudan yönetiminin faaliyetlerin daha iyi organize edilmesine olanak tanıyacağını, zeytinyağı fabrikası inşa etmek de dahil olmak üzere yeniden geliştirme olasılığını açacağını belirtti.

Roma'daki Tenuta di Castel di Guido'daki kırsal miras müzesine sahip çiftlik evi (Fotoğraf: Roma Tarım Bakanlığı)

Birkaç yeni proje üzerinde çalışılıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları yakında çiftliğe güç verecek ve atıkları sıfıra indirmek için bir geri dönüşüm ve kompostlama sistemi uygulanacak.

Zeytinyağının yanı sıra Tenuta di Castel di Guido organik meyve, sebze, tahıl ve süt üretir. Sığır yetiştiriciliği için kullanılır ve otlatma alanı Lazio'daki en büyük Maremma inek sürüsüne ev sahipliği yapar. Arazi, ormanlar ve Akdeniz çalılıkları dahil olmak üzere çeşitli ekosistemlerden oluşur.

Arazinin kökenleri, bölgenin zaten tarımsal faaliyetlere ayrılmış olduğu Roma zamanlarına kadar uzanıyor. Yüzyıllar boyunca arazi, Katolik kilisesi ve ulusal hükümet de dahil olmak üzere çeşitli sahiplerin kontrolü altına girdi.

30 hektarlık zeytin bahçesi, küçük bir kırsal miras müzesine ev sahipliği yapan bir çiftlik evine bitişiktir. 1940'ların başında inşa edilen yapı, daha önce çok farklı amaçlara hizmet ediyordu; çiftlik bir çalışma kampına dönüştürüldüğünde, faşist rejim sırasında mahkumlar ve tutuklu siviller için bir yatakhane olarak kullanılmıştır.

Günümüzde, arazideki tüm binalar, kâr amacı gütmeyen dernekler ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim faaliyetlerine ve girişimlere ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar arasında, 250 hektarlık alanı denetleyen İtalyan Kuş Koruma Birliği LIPU da bulunmaktadır.

Roma'daki Tenuta di Castel di Guido'daki asırlık zeytinlik (Fotoğraf: Ylenia Granitto)

Çok sayıda bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan Tenuta di Castel di Guido, Avrupa Birliği tarafından en değerli ve tehdit altındaki türleri ve yaşam alanlarını korumak için oluşturulan bir koruma alanları ağı olan Natura 2000'in bir parçasıdır.

Bu statü nedeniyle, alan biyolojik çeşitliliğini korumak için sıkı düzenlemelere tabidir. Ancak ziyaretçiler araziyi özgürce ziyaret edebilir ve rehberli turlara katılabilir.

"Alfonsi, “Roma’da tarım, katılım, toplumsal büyüme, dayanışma ve sürdürülebilirlik anlamına geliyor” dedi. ​"Bu durum, Nuova Tor Vergata ve Torre Spaccata mahalleleri gibi şehrin çeşitli bölgelerinde bir gerçekliktir; burada vatandaş dernekleri, halka açık parklardaki zeytin ağaçları ve elde edilen yağı ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz.”

"Kaliteli organik tarım, çevrenin, toprağın ve doğanın korunmasına önemli katkı sağlıyor” diye konuştu. ​"Ayrıca, alınan Olio di Roma PGI sertifikası, bölgemizin ürünlerinin mükemmellik olarak kabul edilebileceğini, ekonomik ve turistik kalkınmanın itici gücü olabileceğini kanıtlıyor.”