İtalya'nın Pantelleria Adası'ndaki Benzersiz Zeytin Yetiştirme Geleneklerinin Korunması

Zeytin yetiştiriciliği, İtalya'nın Afrika'ya en yakın bölgesi olan Sicilya'daki Pantelleria adasında kendine özgü özelliklere sahiptir.

Zeytin ağacı, yatay büyümesini sağlayan özel bir sisteme göre yetiştirilir.

Sistem, ağaçların boyunun bitişikteki kuru taş duvar boyunu aşmasını önleyerek, ağaçların su kullanımını en iyi şekilde yapmasını ve rüzgara karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Yüzyıllardır varlığını sürdüren bu ağaçların ve sürdürülebilir, dayanıklı tarım uygulamalarının daha iyi korunabilmesi için adadaki küçük üreticilere ekonomik gelir sağlanması gerekiyor. - Gianpaolo Rampini, Resilea Başkanı

Bu tarımsal uygulama, yüzyıllardır volkanik adanın kuraklık ve fırtınalarla karakterize aşırı ikliminde zeytin ağacı yetiştiriciliğine ve zeytinyağı üretimine olanak sağlamıştır.

Bu zeytin ağacı yetiştirme sistemi, nesiller arası devir eksikliği nedeniyle kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Hedefleri arasında yerel toplulukları yeniden inşa etmek ve güçlendirmek olan Resilea derneği, bu çiftçilik uygulamasının arkasındaki bilgi sistemini korumak ve yaymak için Palermo Üniversitesi ile iş birliği yapıyor. ​"Pantelleria'nın yere serilmiş (ya da sürünen) zeytin ağacının sanatı.”

"Resilea'nın başkanı Gianpaolo Rampini, "Gelişmekte olan ülkelerde birkaç yıl çalıştıktan sonra, 2013 yılında İtalya'nın Pantelleria kentine yerleştik. Adanın yetiştiricileri tarafından yüzyıllar önce geliştirilen yerel ortama uyum sağlama yönteminin temelindeki bilgiyi korumayı amaçlıyoruz" dedi. Olive Oil Times.

Rampini, yurt dışındaki çalışmaları sırasında, küresel çapta kırsal toplulukların ve kültürlerinin yok olmasının kültürel çeşitliliğe yönelik önemli bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

"Amacımız, kırsal toplulukların temel taşı olan, araştırmaların yerel ekolojik bilgi olarak tanımladığı yazılı olmayan teorik ve pratik öğeler bütününü korumaktır” dedi.

Pantelleria'nın zeytin ağacı budama ve eğitim sistemi kuru tarım tekniklerini içerir. ​''matticate', fırtınalar sırasında denizden iç kesimlere doğru esen kuvvetli rüzgarları ifade eden yerel lehçedeki bir kelimedir.

"Bu iklime dayanıklı uygulama, devam eden çerçevede ilgi çekici bir unsur olarak bugün ortaya çıkıyor. iklim değişikliği" dedi Rampini. ​"Geçmişte, adada göl ve nehirlerin olmaması ve hatta günümüzdeki gibi bir su arıtma tesisinin bile bulunmaması nedeniyle, her sakinin yağmur suyunu evinin çatısından toplaması gerekli hale gelmişti. ​'"'Dammuso', adanın geleneksel evi."

"Su kaynaklarının kısıtlı olması nedeniyle geleneksel zeytincilik yapmak zor, hatta imkânsız hale geldi” dedi.

Uygulama, yeni dikilmiş veya çok genç zeytin ağaçlarının dallarının, yatay bir yön elde edinceye kadar ipler ve taşlar kullanılarak yere doğru zorlanmasıyla yapılır.

Yeni sürgünler çıktıkça yukarıya doğru büyüyenler budanmalı, aşağıya doğru büyüyenler ise büyümeye bırakılmalıdır.

"Bazıları ana dallar boyunca sürgün bırakılmasının gerekli olduğuna inanırken, diğerleri sadece ana dalların son kısmında sürgün bırakılması gerektiğini düşünüyor” dedi Rampini.

"Bu varyasyonlar, Resilea ve Palermo Üniversitesi'nin şu anda devam eden bir proje kapsamında toplayıp yeni nesillere aktarmayı hedeflediği bilgi zenginliğinin bir parçasıdır" diye ekledi. ​"“Öğrencilerin istekli olması ve çabuk öğrenmeleri bizi çok mutlu ediyor.

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Çok disiplinli ve deneyimsel bir yaklaşımla, 17-- yaş aralığındaki öğrencilere, bilgiyi toplayan üniversite ekibinin desteğiyle, zeytin yetiştiriciliği tekniğini yaşlı üreticilerden öğretiliyor.

Lise son sınıftaki öğrencilere yönelik saha faaliyetleri sırasında denetçiler raporlar hazırlıyor ve belgeseller üretiyor.

"Öğrenciler, bunun teraslar ve kuru taş duvarlarla şekillenmiş özgün bir tarımsal bağlam olduğunu ve yere serilmiş zeytin ağaçlarının bunun içine gömülü olduğunu hemen anlıyorlar” dedi Palermo Üniversitesi'nde ağaççılık profesörü ve proje koordinatörü Antonio Motisi.

"Gerçekten de adadaki zeytin ağacını ve diğer ağaç türlerini kuru taş duvarların varlığını hesaba katmadan düşünemeyiz” diye ekledi.

Pantelleria, yüzyıllar boyunca topraktan çıkarılan volkanik taşlarla inşa edilmiş kuru duvarlarla belirlenmiş teraslarla doludur.

Pantesco'nun bahçesinin yanı sıra, narenciye meyveleri yetiştirmek için kullanılan bir muhafaza alanı ve DammusoHer ikisi de taştan yapılmış olan alçıpan, yerel mimarinin sembolüdür.

"Motisi, “Esasında, terası ve içindeki zeytin ağacını sınırlayan bir metrelik duvar, küçük bir iklimsel mikrokozmos oluşturuyor” dedi. ​"“Akdeniz’de buna benzer bir zeytin tarımı türü bilmiyoruz.”

Zeytin ağaçlarının çoğu Biankolillave muhtemelen Tunus'tan gelen bazı çeşitleri henüz tanımlanmamıştır.

Zeytin yetiştiriciliği sisteminde yaz ve kış aylarında yapılan budama önemli rol oynar. aksine geleneksel budama yöntemleriBu teknik, geri dönüş kesintilerini hariç tutar.

Amaç, yeni sürgün gelişimi sırasında zeytin ağacının aşırı su stresine maruz kalmasını önlemektir.

"Motisi, "Klasik budama yapıldığında kuvvetli sürgünler ve sürgünler çıkıyor" dedi. ​"Bu durumda, bunun yerine, ana dalların odunu, o güçlü gelişmeyi sınırlamak ve bitkinin yaz aylarında sıkıntıya girmesini önlemek için tam olarak yaşlanmaya bırakılır. Ve bu, bitkinin çiçeklenmesini ve meyve vermesini teşvik eder.”

Ağacın yatay gelişimi nedeniyle, kendine özgü bir eğitim sistemi gereklidir. Ana dalların uzunlamasına büyümesine izin verilir ve yere değmek üzereyken, temasını önlemek için odun ile toprak arasına bir taş yerleştirilir.

Buna karşılık, çok büyük ağaçların dallarının yere değmesi ve kök salarak kendilerini yeniden canlandırmaları sıklıkla teşvik edilebilir.

"Motisi, "Bu durumda, bir dal belirli bir uzunluğa, örneğin dört veya beş metreye ulaştığında, toprağa değen kısmın gömülmesi gerekir, böylece yeraltı noktasında yeni bir kök tutunur ve büyümeye devam eden dalı canlandırır" diye açıkladı.

85 kilometrekarelik alanıyla Pantelleria, 836 metre yüksekliğinde bir dağ ve çiftçilerin uyum sağladığı çeşitli pedoklimatik koşulları içerir. Alana bağlı olarak farklı budama ve eğitim yaklaşımları kullanılır.

"Rampini, "Genel kuralda birkaç istisna da yer alıyor" dedi. ​"Örneğin, en yüksek ilçelerden biri olan Sibà'da bazı bitkilerin spiral şeklinde dalları var, bu da muhtemelen çiftçilerin alan kazanmasını sağladı. Zeytin ağaçları diğer alanlarda 150 metrekare, bazen daha fazla terasa yayılıyor."

Teras yüzeyini kaplayan geniş saçaklar, toprağı güneş ışınlarından koruyor ve nemin buharlaşmasını sınırlayarak su tüketimini azaltıyor.

"Bu bağlamda her şey ağacın su kullanımını azaltmayı amaçlıyor” dedi Motisi. ​"Kuru taş duvar aynı zamanda hava akımını yavaşlatarak rüzgarın etkisini azaltıyor ve dolayısıyla terleme yoluyla oluşan su kayıplarını sınırlandırıyor.”

başlıklı bir kılavuz yayınladıAyrıca, havadaki nemin yoğunlaşmasını destekleyen mikro iklim dinamiklerini de tetikliyor olabilir; bu da araştırdığımız çok karmaşık bir konu" diye ekledi.

Pantelleria adasında yetiştiricilerin geliştirdiği tekniğe göre eğitilmiş bir zeytin ağacının yere serilmiş dalları. (Fotoğraf: Gianpaolo Rampini)

Eldeki verilere göre Pantelleria'nın ekili alanlarının geçen yüzyılın ortalarında yüzde 80'in üzerindeyken bugün yüzde 20'nin altına düşmesi, çok sayıda ihmal edilmiş meyve bahçesinin varlığını gösteriyor.

Resilea kendini adamıştır terk edilmişliği kurtarmak zeytinlikler ve üretim birkaç yıldır sızma zeytinyağıDernek şimdi bir topluluk şirketi kurmayı planlıyor.

"Rampini, "Adadaki küçük üreticiler için ekonomik bir gelirin, birçoğu yüzyıllardır var olan bu ağaçları ve bu sürdürülebilir ve dayanıklı çiftçilik uygulamasını daha iyi korumak için gerekli olduğuna inanıyoruz" dedi. ​"Böyle bir ortamda çalışmak çok fazla emek ve yüksek maliyet gerektiriyor, çünkü mekanik araçlar kullanılamıyor ve her şey elle yapılıyor.”

"Amacımız bu uygulamayı ekonomik olarak sürdürülebilir hale getirmek, üreticilerin tüm üretim zincirini denetlemesine olanak tanımaktır” diye konuştu.

Toplanıp yerel bir değirmende ezildikten sonra saatler içinde gemiyle Sicilya'nın Trapani kentine gönderilen zeytinlerin taşınması da ekstra maliyet yaratıyor.

Adadaki çiftçiler, kötü hava koşulları nedeniyle feribot seferlerinin günlerce iptal edilmesi, meyve teslimatının gecikmesi ve kalitenin düşmesi durumunda da risk altında olacak.

Resilea'nın planı, bu sorunları önlemek ve işlevselliği artırmak için şirkete ait bir öğütme tesisi inşa etmeyi içeriyor.

"Pantelleria'da iyi bir değirmen var, ancak amacımız için farklı ekipmanlara ihtiyacımız var" dedi Rampini. ​""Küçük hacimli zeytinlerle iyi çalışabilen, depolama tesisi, şişeleme makineleri ve yan ürün yeniden kullanım sistemiyle birleştirilmiş, son teknoloji ürünü iki fazlı bir teknoloji kurmayı amaçlıyoruz."

Sürdürülebilirliğin değerini merkezine alan ve kapsamlı olma iddiasını taşıyan projede bir de araştırma bileşeni yer alıyor.

"“Dairesel ekonomi prensiplerine uygun hareket ediyoruz” dedi Rampini. ​"Topluluk şirketini oluşturmak için çalışan oyuncular arasında, Elena Sgaravatti tarafından yönetilen ve üretim atıklarından yüksek katma değerli ürünlere odaklanan bir girişim olan PlantaRei Biotech de yer alıyor. Şu anda bu ağaçların zeytin yapraklarını inceleyerek polifenolleri".

"Yerel kamu kurumlarının projemizi desteklediğini söylemekten mutluluk duyuyoruz” diye sözlerini tamamladı. ​"Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunarak yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üretebiliriz. Satışlardan elde edilen gelirler, küçük üreticileri güçlendirmek ve böylesine değerli bir manzarayı, çevresel ve kültürel mirası korumak için yeniden yatırılacaktır.”