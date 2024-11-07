Güney Afrika Markaları Dünya Yarışmasında Tekrar Parladı

Güney Afrika'daki zeytinyağı üreticileri, ikinci en iyi performanslarını kutluyor NYIOOC World Olive Oil Competition12 başvurudan 19 ödül (yedi Altın ve beş Gümüş Ödül) kazandı.

Afrika'nın en güneyindeki ülkeden gelen katılımcılar yarışmada kendilerine yer edindiler ve Güney Yarımküre ülkeleri arasındaki sıralamalarını yavaş yavaş ama istikrarlı bir şekilde yükselttiler.

Ülke, ekvatorun altındaki diğer ülkelere kıyasla hala nispeten küçük bir üretici olmasına rağmen, Güney Afrikalılar giderek daha yüksek kaliteli ürünlere odaklanıyor sızma zeytinyağı: Geçtiğimiz yıl, üreticiler kazandı rekor yüksek 16 ödül Dünya Yarışması'na 16 eser katıldı.

Güney Afrika Zeytin Endüstrisi Birliği'ne (SA Olive) göre, Güney Afrika'da her yıl üretilen zeytinyağının yüzde 95'i fazladan bakire.

Güney Afrika zeytinyağı üreticilerinin yıllar içinde elde ettiği kalite, işletmeleri için en iyi yağları arayan yerel profesyonellerin de dikkatini çekmiştir.

"Cape Town şefi ve restoran işletmecisi Christophe Dehosse, "El yapımı, harika ürünler elde ediyoruz" dedi. ​"“Avrupa’dan, 10,000 bin kilometre öteden gelen bir zeytinyağını almanın hiçbir mantığı yok.”

Ülke çiftçileri de zeytin yetiştiriciliğini benimsemiş durumda. Zeytincilik, ülkedeki en hızlı gelişen tarımsal alt sektör haline gelmiş durumda ve yıllık yüzde 20'lik büyüme oranına sahip.

içinde 2024 mahsul yılıMart ortasından temmuz başına kadar süren Güney Afrika Tarım Fuarı'nda, Güney Afrika'daki çiftçiler ve değirmenciler hem 1.6 milyon litre (yaklaşık 1,760 ton) gibi bereketli bir zeytinyağı hasadının hem de ülkenin çoğu üretim bölgesinde yüksek kaliteli taze yağların tadını çıkardı.

Ancak sektör, ülkenin elektrik şebekesindeki çöküşler nedeniyle oluşan düzensiz hava koşulları ve sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin yarattığı zorlukların üstesinden gelmek zorunda kaldı. Bu, üreticileri zeytinlerin uygun şekilde hasat edilmesini ve öğütülmesini sağlamak için operasyonlarını dikkatlice tasarlamaya ve uygulamaya zorladı.

Ülkenin Batı Kap bölgesindeki tarihi Stellenbosch kasabası ile Banhoek Vadisi arasında yer alan, Tokara Zeytinleri Hasat dönemindeki olumsuz koşullara göğüs gererek İtalyan çeşitlerinden elde ettiği kendi adını taşıyan organik orta boy karışımıyla Altın Ödül'e layık görüldü.

Tokara Olives, İtalyan zeytin çeşitlerinden hazırlanan orta harmanıyla Altın Ödül kazandı. (Fotoğraf: Tokara Olives)

"Tokara ekibi, Altın Ödül kazanmak büyük bir başarı olduğu için çok heyecanlı. NYIOOCŞirketin operasyon müdürü Gert van Dyk, "Bu, şirketin büyüme potansiyelini ortaya koyan bir süreç" dedi. ​"Başarıyı kutlamak ve herkesi gelecekte mükemmelliğe ulaşmaya motive etmek için harika bir an.”

Van Dyk, Tokara'nın bu yıl başarıya giden yolunun engebeli olduğunu, aşırı hava koşullarının ve yağış eksikliğinin şirketin zeytinyağı mahsulünü etkilediğini belirtti.

"Nisan ayının başlarında şiddetli bir fırtına nedeniyle büyük ürün kayıpları yaşadığımız ve hasat sırasında normal kış yağışlarımızın olmadığı için doğanın da etkisiyle birkaç aşırı zorlukla karşılaştık” dedi.

"Bu olaylar zeytin mahsulümüzün daha hızlı olgunlaşmasına katkıda bulundu ve zeytin fabrikamızı normalden günde daha fazla zeytin işlemek zorunda bıraktı” diye ekledi van Dyk.

Mardouw YatırımlarıÜlkenin zeytinyağı üretiminin yüzde 95'inin gerçekleştirildiği Batı Kap'ta bulunan bir diğer üretici olan , geçen yılki yarışmadaki başarısını tekrarlayarak bu yıl da iki Altın Ödül daha kazandı.

Mardouw Investments, son altı yıldır Dünya Yarışması ödüllerini kazandı. (Fotoğraf: Mardouw Investments)

Mardouw, Favolosa ve Coratina zeytinlerinden elde ettiği kendi adını taşıyan orta boy karışımı ve Frantoio zeytinlerinden elde ettiği monovarietal şarabıyla Dünya Yarışması'nda da ödüle layık görüldü ve galibiyet serisini sürdürdü.

"Genel Müdür Philip King, “Ödüller bizim için çok önemli” dedi. ​"Her zaman dünya standartlarında sızma zeytinyağı ürettiğimize inandık ve böylesine prestijli bir yarışmada iki Altın Ödüle layık görüldük. NYIOOC yine büyük bir onurdur. Bu da tutarlılığımızı gösterir “2019 yılından bu yana üst üste altı yıldır bu ödüle layık görülüyoruz.”

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Nispeten yeni Favolosa çeşidi FS17, ilk olarak 1980'lerde İtalya'da Frantoio çeşidinden geliştirildi ve Xylella fastidiosa bakterisine karşı dirençli kabul ediliyor. Çeşidin meyveleri orta büyüklükte, olgunlaştığında şarap kırmızısı renktedir ve orta ila yüksek polifenol içeriğine sahiptir.

Kral, Mardouw'un ayrıca ihracatını artırmayı hedeflediğini ve bunu kullanmayı planladığını söyledi. NYIOOC yeni bir pazar koçbaşı olarak aldığı ödüllerle dikkat çekiyor.

""ABD'nin Doğu Yakası'na stratejik bir odaklanmayla ihracat işimizi büyütmek istiyoruz" dedi. ​"İyi performans gösterme konusunda istikrarlı olduğumuza güveniyorum. NYIOOC “Geçtiğimiz altı yıl hedef pazarımıza ulaşmamıza yardımcı olacak.”

39 yaşındaki Loyiso Manga'nın sahibi için Ubuntu ülkenin başkenti Cape Town'dan ödül alarak NYIOOC hayatımın gerçekleşen rüyasıydı.

Güney Afrika demokrasisinin babası Nelson Mandela, şefkat ve nezaket anlamına gelen Ubuntu kelimesini meşhur etti. (Fotoğraf: Ubuntu)

"Manga, "Heyecanlıyım ve gururluyum" dedi. Gümüş Ödül almak Geleneksel Afrika tasarımlarıyla süslenmiş, zarif bir şişede pazarlanan narin bir karışım.

"Manga, "Bu zafer tüm işsiz gençler ve hayallerinin peşinden gitmek isteyenler içindir" diye ekledi. ​""Biz de varız, daha yeni başladık."

Nelson Mandela'nın şefkat ve nezaket anlamına gelen meşhur kelimesinden adını alan Ubuntu, Güney Afrika'nın ilk siyahi sahibi zeytinyağı şirketidir.

Tarım işletmeciliği ve hayırseverliğe tutkuyla bağlı olan Manga, iki yıl boyunca bir zeytin çiftliği aradı ve sonunda 2019 yılında Ubuntu'yu kurarak vizyonuna hayat verdi.

"Ubuntu sızma zeytinyağı geçici bir heves değil” dedi. ​""Bu, sıkı çalışma ve temas kuracağı insanlara sağlayacağı faydalara odaklanılarak gerçeğe dönüşen bir rüyanın hikayesidir."

Kazanmanın sevinci NYIOOC Ayrıca yakınlardaki Breede Nehri Vadisi'ne de yayıldı. Rio Largo Zeytin Arazisi bir kez daha dünyanın en iyi zeytinyağı üreticileri arasında gösterildi.

"Bir ödül kazanmak NYIOOCOrtaklardan Brenda Wilkinson, "Sızma zeytinyağı için en büyük uluslararası yarışma olan 'The World of Warcraft' kutlamaya değer önemli bir başarıdır" dedi. ​"Bu tanınma, özellikle küresel ölçekte marka bilinirliğimizi artırmanın yanı sıra, sektör liderleriyle karşılaştırıldığında kalitemiz için bir ölçüt görevi görüyor.”

Dünya Şampiyonası'nda birçok kez birincilik kazanan Rio Largo, bu yıl orta karışımlı bir şarapla Gümüş Ödül aldı ve daha önce yarışmanın altı edisyonunda da ödül kazandı.

"Wilkinson, "Bu ödül, pazardaki rekabetçi oyuncu konumumuzu teyit ediyor, ürünlerimize olan güveni artırıyor ve büyüme için yeni fırsatlar yaratıyor" dedi.