Güney Afrika Çiftçileri Üretimde Canlanmanın Keyfini Çıkarıyor

Güney Afrika'da zeytin yetiştiricileri verimli bir hasat yaşadı, üretim hacmi son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

"Güney Afrika zeytin üreticileri için 2024 zeytin sezonu oldukça başarılı geçti” dedi SA Olive sektörünün bir derneği olan SA Olive'in genel müdürü Wendy Petersen.

Güney Afrika'da zeytinyağı üretiminin 1.6/2023 mahsul yılında 24 milyon litreye ulaştığı tahmin ediliyor; bu, geçen yıla göre önemli bir artış anlamına geliyor. 1.2 milyon litre Bir önceki yıl rapor edildi. Yıllık üretim genellikle 1.5 ile iki milyon litre arasında dalgalanıyor.

Ayrıca bakınız: 2024 Hasat Güncellemeleri

"Üreticilerden genel olarak yüzde 20 ila - arasında bir ortalama artış gördük, ürünün kalitesi de arttı. sızma zeytinyağı Petersen, "Çok iyiyiz" dedi. ​"“Bu sezon sofralık zeytin ve sızma zeytinyağının olağanüstü kalitesi, üreticilerimizin özverisini ve sıkı çalışmasını ortaya koyuyor.”

"Bu aynı zamanda olumlu yetiştirme koşullarını ve bu kadar yüksek standartlara ulaşmaya katkıda bulunan uzmanlığı da yansıtıyor” diye ekledi.

The büyüyen başarı Güney Afrika zeytin üreticilerinin uluslararası alanda, örneğin NYIOOC World Olive Oil Competition, kaliteye doğru bir odaklanma değişimini gösterir.

Bu sonuçlar aynı zamanda sezon boyunca çok sayıda zorluğun üstesinden gelen yerel zeytin sektörünün dayanıklılığını da ortaya koyuyor.

"Petersen, “Yüksek girdi maliyetleri üreticilerimiz için önemli bir zorluk olmaya devam ediyor” dedi. ​"Tarımda elektrik ve girdi maliyetleri önemli bir engel olmaya devam ediyor ve zeytin sektörü de bundan muaf değil” dedi ve ülkeyi etkileyen sık sık yaşanan elektrik kesintilerine atıfta bulundu.

"Peterson, "Zeytin sektörü aynı zamanda oldukça emek yoğun bir sektör ve bu da ürünün fiyatını doğrudan etkiliyor" diye konuştu. ​"“Fiyatları etkilemesinin yanı sıra, hasattan hemen sonra işlenmezse nihai ürünün kalitesini de doğrudan etkiliyor.”

Güney Afrika, yurtdışından büyük miktarda sızma zeytinyağı ithal ediyor ve net üretimi tüketiminden düşük.

Yabancı ürünlerin rekabeti, yerel sızma zeytinyağı pazarı üzerinde ek bir baskı yaratıyor.

"Güney Afrika'da üreticilerimiz, diğer zeytinyağı üreten ülkelerde olduğu gibi devlet desteği almıyor" dedi Petersen.

"Bu fiyat baskıları, Güney Afrika perakende raflarına daha ucuz ithal yağların girmesine yol açtı ve Güney Afrika üreticilerinin sübvansiyonlu, daha ucuz ve daha düşük standartlı kalitede ithal bir ürünle rekabet etmesine neden oldu” diye ekledi.

Ayrıca, Güney Afrika zeytinyağlarının, özellikle de sızma zeytinyağının fiyatlandırması, bu ürünlerin KDV oranının sıfır olması gerçeğinden doğrudan etkilenmektedir.

""Bu, pazardaki rekabeti etkiliyor. Diğer bitki ve tohum yağları KDV Sıfır oranlıdır, bu da fiyat karşılaştırmasını haksız bir karşılaştırma haline getirir," diye ekledi Petersen, tüketicilerin hala çok fiyat bilincine sahip olduğunu ima ederek.

Brenda Wilkinson, Rio Largo'nun erken hasadının diğer üreticilerin karşılaştığı bazı iklim sorunlarından kaçınılmasını sağladığını söyledi. (Fotoğraf: Rio Largo Olive Estate)

Babylonstoren, bir tarihi çiftlik Güney Afrika'nın Franschhoek şarap vadisindeki Simonsberg'in eteklerinde bulunan şarap üreticisi, sezon için mükemmel sonuçlar bildirdi.

"Babylonstoren'in zeytinyağı uzmanı Petrus van Eeden, "Genel olarak, hem üretimin niceliği hem de kalitesi güçlüydü" dedi. ​"Özellikle Frantoio zeytinlerimizde 2023'e kıyasla hacimlerde hafif bir artış gördük, zira ağaçlarımızın daha fazlası olgunluğa ulaştı."

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""Dönüşüm tahmin edilenden daha iyi oldu" diye ekledi. ​"Kalitesi mükemmeldi, yağ yüksek standartlarımızı karşıladı ve lezzet profili açısından ümit verici özellikler gösterdi.”

Çiftlik, yazın uzamış sıcakları ve kış sonunda yağan yağmurlar gibi zorluklarla karşı karşıyaydı. ​"Van Eeden, "Sıcaklık ürünlerde strese yol açarken, geç yağan yağmurlar da hasadın son bölümünü etkiledi ve planlandığı gibi tamamlanmasını zorlaştırdı" dedi.

Rio Largo'da, çok ödüllü Batı Kap'taki Scherpenheuwel Vadisi'ndeki zeytinyağı üreticisi çiftlik, 2023'te rekor kıran mahsullerinden daha yavaş bir hasat bekliyordu.

"Ortaklardan Brenda Wilkinson, "Kalite olağanüstüydü ve yoğun kış yağmurlarından önce ürünü erken hasat edebildik" dedi. ​""Büyük ürün yetiştiren bazı üretici arkadaşlarımız, sezonun ilerleyen dönemlerinde yaşanan sel ve yağışlı hava koşullarından etkilendi ve bu durum ürün kalitesini olumsuz etkiledi."

"Zeytinyağlarımız daha yüksek performans gösterdi polifenolleri Ancak çok iyi petrol getirileriyle dengede kaldı” diye ekledi. ​""Genel olarak zeytinyağlarımız güzel aromalar ve ağızda kalıcı keskinlikle birlikte çok temiz bir his verdi."

Rio Largo, pek çok başka yerde olduğu gibi, devlet tarafından planlanan sürekli elektrik kesintilerinin bir deyimi olan yük azaltma ile uğraşmak zorunda kaldı.

"Wilkinson, "Bu, çoğu Güney Afrikalı için bir zorluk" dedi. ​"Bizim durumumuzda bu sorun, arazide bulunan güneş enerjisi ve dizel jeneratörden gelen elektrik üretimiyle aşıldı.”

Kötü hava koşulları ve güvenilmez hizmetler bazı bölgelerde daha ciddi bir etkiye sahipti. Bu alanlarda beklentiler gerçek sonuçlardan daha yüksekti.

Birçok üretici bereketli bir hasat yaşarken, hava koşulları nedeniyle bazıları beklenenden düşük verim aldı. (Fotoğraf: Darling Olives)

"Darling Olives Üretim Müdürü Nicole Koen, “Zeytinyağlarına olan talebin önemli ölçüde arttığı bir dönemde zorlu bir hasat sezonu geçirdik” dedi. ​""Hasat umduğumuzdan çok daha az oldu."

Cape Town'ın yaklaşık 70 kilometre kuzeyinde bulunan Darling Olives, sızma zeytinyağı ve sofralık zeytin üretiminde tanınmış bir üreticidir.

"Koen, “Bizim için en büyük zorluk, pazara hizmet edecek yeterli hacmi yakalamak oldu” dedi.

Tüketici bilincinin artırılmasının premium zeytinyağı pazarı için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.

"Koen, "Sızma zeytinin fiyatları normalden yüksek kalsa da tüketicilerin hala yüksek kaliteli sızma zeytinyağları satın aldığını görüyoruz" dedi.

Babylonstoren'den van Eeden da kaliteli üreticilerin tüketici bilincine odaklanması gerektiğini söyledi.

"Daha fazla eğitime ve katılıma yer var” dedi. ​"İnsanlar sağlık konusunda daha bilinçli hale geldikçe ve mutfak kalitesi konusunda daha meraklı hale geldikçe, zeytinyağının faydalarını ve çok yönlülüğünü takdir etmeye başlıyorlar.”

Şirketin zeytinyağı uzmanı, fiyatların bazı müşterileri avokado yağı gibi daha uygun fiyatlı alternatiflere yönelttiği uyarısında bulundu.

"Van Eeden, "Oleoturizmin, tüketicilerin beğenisini derinleştirecek uygulamalı öğrenme deneyimleri ve tadımlar sunarak daha geniş bir ölçekte farkındalığı önemli ölçüde artırabileceğine inanıyorum" dedi.

"Sonuç olarak, otantik hikayeler ve deneyimlerle paylaşılan zeytinyağına olan tutku, tüketicilerin daha fazla farkındalık ve sadakat yaratmasını sağlayacaktır” diye sözlerini tamamladı.