Üretimin İyileşmesiyle İspanyol Zeytinyağı Fiyatları Düştü

Ülkenin Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı'na göre İspanya, 1.38/2024 mahsul yılında 25 milyon ton zeytinyağı üretti ve zeytinlerin çoğu hasat edilip öğütüldü.

Bu yılki verim, ekim ayında başlayan hasattan önce tahmin edilen 1.65 milyon tona ulaşamayacak olsa da, geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde daha fazla. 665,800 ton 2022/23'te üretildi ve 852,600 ton yıl sonra.

İspanya bol hasat için hazır ıslak bir kış ve ılıman ilkbahar sıcaklıklarından sonra. Ancak yaz sonu ve sonbahar başında yağmur eksikliği, dolu gibi aşırı hava olayları ve emek kıtlığı toplam üretimin daha düşük olmasına neden oldu.

Güney İspanya'nın özerk topluluğu Endülüs, Ocak ayı sonunda, son ulusal üretim verileri yayınlanmadan hemen önce, yaklaşık 981,000 tona ulaşan üretimle öncü oldu. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Endülüs bir önceki mahsul yılında 574,295 ton üretti.

En önemli artışlar, üretimin iki kattan fazla arttığı, 205,387/2023'te 24 tondan Ocak ayı sonunda 469,562 tona çıktığı Jaén eyaletinde yaşandı.

"Jaén Genç Çiftçiler Derneği (Asaja-Jaén) müdürü ve sözcüsü Luis Carlos Valero, "Şubat ve Mart ayının bir kısmı daha var, bu da toplam üretime birkaç ton daha ekleyebilir" dedi.

Diğer önemli artışlar ise komşu illerden Cordoba'da (150,084 tondan 245,205 tona) ve Granada'da (55,314 tondan 105,222 tona) görüldü.

İspanya'nın ikinci ve üçüncü büyük zeytinyağı üretim bölgeleri olan Kastilya-La Mancha ve Ekstremadura'da da önemli üretim artışları yaşandı.

Oto. Topluluk 2024/25 prov. (mT) 2023/24 (mT) % Değişim Endülüs 980,994 574,295 71 Aragon 7,152 17,573 59 Balear Adaları 244 1,247 -80 Bask Ülkesi 122 105 16 Kastilya-La Mancha 130,672 108,620 20 Kastilya ve Leon 1,429 1,497 -0.3 Katalonya 14,852 32,057 -44 Estremadura 76,442 68,721 11 Galicia - 6 - La Rioja 2,826 2,657 6 Madrid 3,659 3,202 14 Murcia 4,209 7,828 -46 Navarre 7,041 6,521 8 Valencia 4,919 22,498 -78 Kaynak: İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı

Ocak ayı sonuna kadar Castille-La Mancha'daki çiftçiler ve değirmenciler, 130,672/108,620'teki 2023 tona kıyasla 24 ton üretim gerçekleştirdi.

Bölgesel Tarım Bakanı Julián Martínez Lizán, yerel medyaya söyledi hasadın bitmesini beklediğini ​""Son on yılın ortalamasının üzerinde" 140,000 bin ton olarak gerçekleşti.

Bu arada komşu Extremadura'daki üretim arttı 68,721/2023'de 2 ton4 Ekim'de başlayan mahsul yılının ilk dört ayında 76,442 ila 1 tonst.

Rekor hasat sonucunda zeytinyağı stokları 865,176 bin 2024 tona yükselirken, İspanyol yetkililer İspanya'nın 25/295,389 mahsul yılını eylül ayında - bin - tonla tamamlayacağını öngörüyor.

Buna karşılık İspanya, Ocak 2024'ü 733,900 ton, 2023/24 mahsul yılını ise 190,389 ton zeytinyağı stokuyla kapattı.

Ortalama hasadın geri dönmesi ve zeytinyağı stoklarının toparlanması, menşei fiyatlarındaki ciddi düşüşe, süpermarket fiyatlarındaki düşüş ise kademeli olarak gerçekleşti.

InfaOliva'dan gelen veriler şunu gösteriyor: sızma zeytinyağı Ocak 8.988'teki rekor seviye olan kilogram başına 2024 avrodan yazının yazıldığı tarihte 3.933 avroya önemli ölçüde gerileyen fiyatlar.

Benzer şekilde sızma zeytinyağının fiyatı kilogram başına 8.717 avrodan 3.663 avroya, lampante ise 8.563 avrodan 3.490 avroya düştü.

Las Provincias'ın haberine göre, birçok büyük süpermarket zincirinde sızma zeytinyağlarının fiyatları da düşüş gösterdi; litre başına 0.20 avrodan, üç litre başına 0.60 avroya kadar düşüş yaşandı.

Deoleo İspanya Genel Müdürü Victor Roig, Las Provincias'a söyledi İspanya'da üretimin 1.4 milyon tona ulaşmasını beklediğini, ancak fiyatlarda aşağı yönlü baskının devam edeceğini söyledi.

"Ürün olmayınca fiyatlara yansıyor, sonra olunca da raflarda çok belirgin düşüşler görülüyor ve bu bir sonraki hasada kadar devam edecek bir trend” dedi.

"Mantıksal olarak 2021 ve 2022 fiyatlarına, 3 ila 4 avro arasına gitmemiz gerekiyor" diye ekledi Roig. ​"“Kategori ve tüketici açısından bütün bağlam olumlu.”