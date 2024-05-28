İspanyol Zeytinyağı Üretimi Beklentileri Karşılamaya Devam Ediyor

Sezonun son zeytinyağının ülke genelindeki fabrikalarda boşaltılmasıyla İspanyol yetkililer, üretimin 850,157/2023 mahsul yılında 24 tona ulaştığını söyledi.

Bu yılın zeytinyağı verimi beş yıllık ortalamanın oldukça altında kalırken, ilk beklentiler yüzde 11 oranında arttı ve geçen yılın tarihsel olarak zayıf hasadını yüzde 28 oranında aştı.

Juan Vilar'a göre, bir stratejik danışman zeytinyağı sektörü için hasatın neden beklenenden daha iyi olduğunu açıklayan çeşitli faktörler var.

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"Bunlardan biri zeytinyağının fiyatıydı” dedi. Olive Oil Times. ​"Bu, hiç kimsenin zeytinliklerdeki zeytinleri terk etmediği anlamına geliyordu; her şey hasat edildi. Ayrıca beklenenden daha fazla meyve vardı, ancak başlangıçta tahmin edilenden daha az yağ vardı."

Vilar şunu ekledi: yüksek zeytinyağı fiyatları aynı zamanda birçok sofralık zeytin üreticisinin hasatlarını zeytinyağı üretimine yönlendirmesine yol açarak beklenenden yüksek verime katkıda bulundu.

Endülüs, Jaén ve Córdoba'daki sırasıyla 576,615 ve 205,572 tonluk hasat dahil olmak üzere, en güneydeki özerk topluluktaki üretimin 151,294 tona yükselmesiyle başı çekti.

Bunu 108,636 ton üretimle Castille-La Mancha izledi; Estremaduraverimin 68,731 tona ulaştığı; ve 32,467 tonla Katalonya. İspanya'nın geri kalan on zeytinyağı üreten özerk topluluğu bir araya gelerek 63,708 ton elde etti.

Bakanlık, İspanya'da sofralık zeytin hasadının sekizinci ayına girmesiyle birlikte üretimin 408,000 bin tona ulaştığını açıkladı.

Zeytinyağına benzer şekilde, nihai sofralık zeytin verimi de ilk tahmin olan 387,800 tonu aştı. Yine de bir önceki yılın 414,200 tonun altında, beş yıllık ortalamanın ise yüzde 22 altında tamamlanacak.

Vilar ve bakanlık yetkilileri, Ekim ayında başlayacak olan 2024/25 mahsul yılına baktığımızda, İspanyol zeytinyağı üretiminin normale döneceği konusunda iyimser.

İspanya, tarihsel olarak düşük olan 1.4/2022 hasadından önceki beş yılda yılda ortalama 23 milyon ton üretim yapmıştı.

"Vilar, "Endülüs zeytinliklerinde herhangi bir sorun yaşanmadı" dedi. ​"Her şey gayet iyi gidiyor."

Güney İspanya'nın yaz boyunca bölgenin sulanan zeytinliklerinin su ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar yağış aldığını da sözlerine ekledi.

Bakanlık, en son üretim rakamlarını açıklarken Vilar'ın tutumunu doğruladı ve daha iyi bir hasatın menşe zeytinyağı fiyatlarının düşmesine neden olacağını ileri sürdü.

"Bir sonraki hasata ilişkin tahminlere ilişkin tahminler, son haftalardaki yağışlar ve iyi hava koşulları sayesinde üretimde toparlanmaya işaret ediyor” dedi. İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı.

"Sonuç olarak fiyatların mevcut kampanyada kaydedilen yüksek seviyelerin altında olması bekleniyor." diye ekledi.