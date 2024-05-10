İspanyol Üreticiler Zorlu Hasatın Ardından Ödüllü Bitirmeyi Kutluyor

Dünyanın en büyük zeytinyağı üreten ülkesi olan İspanya'daki zeytin çiftçileri ve değirmenciler, birinci sınıf üretim yapmak için bir kez daha aşırı sıcaklıkların ve kuru havanın üstesinden geldi sızma zeytinyağı.

Altı özerk topluluktan seksen iki sızma zeytinyağı markası 2024'te ödül kazandı NYIOOC World Olive Oil Competition.

Tüm sıkı çalışmamızın karşılığını aldığımızı (iki Altın Ödül kazanarak) ve yüzyıllardır süregelen zeytinyağı geleneğinin Valdueza ailesinde boşa gitmediğini görebiliyoruz. - John Cancilla, satış müdürü, Marqués de Valdueza

En son verilere göre İspanya, 846,800/2023 hasat yılında 24 ton üretim yaptı; bu, son yarım on yılın ortalamasının oldukça altında ancak geçen yılın tarihsel olarak zayıf hasadından çok daha yüksek.

Çiftçiler ve değirmenciler, bahar sıcaklıklarındaki aşırı dalgalanmalar ve kuraklığın etkileri nedeniyle çok sayıda zeytin ağacının daha az meyve vermesi ve daha düşük yağ birikimi düzeylerinin birleşiminin üstesinden geldi.

Birçok üreticinin erken hasada başladığı sonbahardaki yüksek sıcaklıklar, ödüllü sızma zeytinyağı üretme çabalarını da karmaşık hale getirdi.

Bu özellikle İspanya'nın en büyük zeytinyağı üreten bölgesi olan ve ülkenin Dünya Yarışması ödüllerinin üçte ikisinin kazanıldığı Endülüs için geçerliydi. İspanya'nın en büyük özerk topluluğu 574,295/2023 mahsul yılında 24 ton üretim yaptı.

"Bu yıl özellikle zor geçti çünkü Ekim ayındaki yüksek sıcaklıklar zeytin ağacının yağı sentezlemesini ve bizim için değirmende soğuk ekstraksiyon yapmamızı zorlaştırdı" dedi. La OlivillaDehesa de la Sabina için art arda onuncu Dünya Yarışması ödülünü kazandı.

Organik orta yoğunluktaki Picual ile Altın Ödülü kazanmayı şöyle anlattı: ​"sonların en mutlusu” ​"karmaşık hasat.

"Ödül bize şunu sağlıyor: birleştirin ve konumlandırın Ignacio, "Dehesa de la Sabina'yı uluslararası pazarda referans olarak görüyoruz ve petrolümüzü diğerlerinden farklılaştırıyoruz" diye ekledi.

Endülüslü yapımcı Luque Ecológico ayrıca 2024'te Altın Ödül kazanmayı da kutladı NYIOOC.

Juan Manuel Luque, Belen Luque ve Rafael Gálvez (Fotoğraf: Luque Ecológico)

Benzer şekilde organik çiftçiler de yüksek sıcaklıkların ve kuraklığın üstesinden gelerek üst üste dokuzuncu ödülü kazandı. Yine de şirketin ortalama bir yılda ürettiğinin yarısı kadar zeytinyağı ürettiğini itiraf ettiler.

Ödüller kazanırken rekabet haklı çıkarır Organik ve sürdürülebilir üretimin sürekli olarak yüksek kaliteye ulaşma yeteneğinin olduğunu, satış ve kalite müdürü Rafael Gálvez ise ödüllerin aynı zamanda en iyi pazarlama araçları arasında yer aldığını söyledi.

"Bu ödüller hiç şüphesiz firmaların ürünlerini kaliteli olarak konumlandırmalarına ve müşteriler tarafından takdir görmelerine yardımcı olan pazarlama araçlarıdır” dedi. ​"Şirketin imajını konumlandırmaya ve satışlara yardımcı oluyor.”

İspanya'nın diğer tarafında, Katalonya'daki çiftçiler ve değirmenciler en yüksek ikinci gelir elde etti. NYIOOC 12 ödülle ödüllendirildi.

Hasat sırasında, İspanya'nın dördüncü en yüksek üretim bölgesi olan özerk topluluktaki üreticiler de Katalonya'nın doğu yarısındaki su kısıtlamaları da dahil olmak üzere şiddetli kuraklığın üstesinden geldi.

"Gümüş Ödülünü kazanan NYIOOC Lleida merkezli şirketin sözcüsü Alba Comadran Turu, "Bu bizim için bir onurdur" dedi. Guadea. ​"Üretim sürecimizin her adımında mükemmellik ve kaliteye olan sürekli bağlılığımızın farkındadır. Çabalarımızın bu prestijli ödüle yansımasından gurur duyuyoruz.”

Gaudea genel müdürü Gerard Camps (Fotoğraf: Gaudea)

O ekledi, ​"Yüksek kaliteli sızma zeytinyağımızı üretirken çeşitli zorluklarla karşılaşıyoruz. ​"Değişen hava koşullarından zeytinlerin titizlikle seçilmesine kadar sürecin her aşaması kendi zorluklarını barındırıyor.”

Gaudea üretimde uzmanlaşmıştır Arbequina monovarietal Les Garrigues Korumalı Menşe İsmi sertifikasına sahip sızma zeytinyağı. Comadran kazandığını söyledi NYIOOC markalarının uluslararası alanda profilini yükseltmeye yardımcı olacak.

reklâm

reklâm

"Biz bundan eminiz NYIOOC Ödülün markamıza özellikle uluslararası pazarda önemli bir etkisi olacak” dedi. ​"Bu tanınmanın bize pazarda yeni fırsatlar açacağını ve birinci sınıf zeytinyağı üretimindeki konumumuzu güçlendireceğini umuyoruz.”

Katalan kıyı şeridine 200 kilometreden daha yakın bir mesafede yer alan Balear Adaları'ndaki Mallorca'daki üreticiler, Dünya Yarışmasında üç ödül kazanmak için bir araya geldi.

Son Maragues 1921, Tramuntana Dağları'ndaki teraslı zeytinliklerden toplanan ödüllü organik Empeltre'yi kutladı. (Fotoğraf: Son Moragues 1921)

"Mükemmellik arayışımızdaki sürekli gelişimimizin takdiri olarak anladığımız bu ödüle layık görülmek bizim için bir onurdur," dedi Mariano Valdés.

CEO'su Oğul Moragues 1921 şirketin organik ortamı Empeltre için Altın Ödülünü övdü. ​"Bu ayrım doğru yolda olduğumuzu teyit ediyor” dedi.

Ayrıca bakınız: Dünya Yarışması güncellemeleri

Şirket, Tramuntana Dağları'nın kalbindeki kuru taş teraslarda organik olarak yetiştirilen asırlık ağaçlardan zeytinyağı üretmeye odaklanıyor.

"Bu yıl hava açısından şanslıydık ve sezon iyi geçti” dedi Valdés. ​"Ancak artan iklim istikrarsızlığı, düzensiz yağışlar, ılıman kışlar ve aşırı yazlar, bu değerli doğal ve kültürel mirasın yaşatılmasını giderek zorlaştırıyor.”

Son Moragues 1921 yeni pazarlara açılıyor ve Valdés, ödülün şirketin yeni müşteriler çekmesine yardımcı olacağına inanıyor.

"Bu ayrıcalığın sağladığı prestiji bilerek, markamızın konsolidasyonunda daha iyi bir zamanda gelmeyecek önemli bir artış öngörüyoruz” dedi.

İspanya ana karasında, ülkenin en büyük ikinci üretim bölgesi olan Castilla-La Mancha'daki üreticiler dokuz galibiyeti kutladılar NYIOOC ödülleri.

Kazananlar arasında birden fazla kişi vardı 750 aile olarak da bilinen Olivarera de Valdepeñas sosyal kooperatifini oluşturanlar kolivalorta boy Arbequina için Altın Ödül kazandı.

Kuraklık ve yüksek sıcaklıklar üretimin azalmasına neden oldu ancak Colival üyeleri için organoleptik kalitenin artmasına neden oldu. (Fotoğraf: Colival)

"Başarımız çiftçiyle bir ekip olarak çalışmaktan geçiyor” dedi kooperatifin sözcüsü Eva Díaz.

Sızma zeytinyağı yüksek kaliteli meyvelerle başladığından, üye çiftçileri Madrid'in yaklaşık iki saat güneyindeki Valdepeñas'ta başarılı bir sezonda oynadıkları önemli rolden dolayı övdü.

"Çiftçiye en uygun hasat zamanı konusunda tavsiyelerde bulunarak kalite karşılığında performanstan ödün veriyoruz" dedi Díaz. ​"Bu sayede diğer yağlardan farklı organoleptik niteliklere sahip zeytin suyu elde ediyoruz. Yağ değirmeninde ısı olmadan çalışarak, hızlı bir işlemle zeytinleri şımartıyoruz ve tam bir ürün elde ediyoruz. polifenolleri".

Castilla-La Mancha sıcak hava ve kuraklığın etkilerinden kurtulamamış olsa da Díaz, su sıkıntısının kooperatifin Dünya Yarışması'ndaki başarısına katkıda bulunduğunu söyledi.

Ayrıca bakınız: Olive Oil Times Dünya Sıralaması

"Castilla-La Mancha'da yaz aylarında ciddi bir kuraklık ve çok kuru sıcaklıklar yaşandı, bu da meyvelerde su stresine neden oldu ve dolayısıyla yağda keskinlik ve acılığa neden oldu" dedi.

Díaz, Dünya Yarışması'ndaki sürdürülebilir başarının (Colival, yarışmanın son dokuz edisyonunun her birinde ödüllendirildi) kooperatifin karlı Kuzey Amerika pazarına ihracat yapmasına yardımcı olduğuna inanıyor.

Dedi ki ​"Etki, Kuzey Amerika bölgesinde bir pazarlama ve satış stratejisine dönüştürülüyor. Ödüller marka konumlandırmasıdır.”

İspanya'nın üçüncü büyük üretim bölgesi olan komşu Extremadura'da üretim artışı 2023/24 mahsul yılında – arkadaki ekip Marques de Valdueza ayrıca son iki Dünya Yarışması ödülünün ürünlerinin ihracatında oynayacağı rolü de kutladı.

Alonso ve Fadrique Perales (Fotoğraf: Marqués de Valdueza)

Kökeni Alvarez de Toledo'nun evinden gelen ve 1624'ten bu yana zeytinyağı üreten şirket, -'ten beri zeytinyağı üretiyor. Altın Ödüller bir çift orta karışım için: amiral gemisi Maqués de Valdueza ve Merula markaları.

"Sürekli alarak NYIOOC Ödüller sayesinde, Marqués de Valdueza'nın dünyanın en iyileri arasında yer alabilecek bir zeytinyağı olduğuna dair pazara somut bir kanıt sunmayı başardık" dedi satış müdürü John Cancilla. ​"Bu ödülün petrolümüzün prestijini artırdığını ve bunun da son derece rekabetçi olan ABD pazarındaki satışlara yardımcı olduğunu düşünüyoruz.”

Sızma zeytinyağı üretiminde karşılaşılan zorluklara itiraz eden Cancilla, şirketin başarısını, sürecin her adımında kaliteyi izlemesine olanak tanıyan dikey olarak entegre edilmiş tarım ve değirmenciliğe bağladı.

"Bize bu olağanüstü yağı kazandıran en önemli unsur, entegre üretim yöntemimizin sürekli uygulanmasıdır" diye onayladı Cancilla. ​"Bu yöntem, bize sürekli olarak ödül kazanma kapasitesine sahip bir Marqués de Valdueza zeytinyağı veren norm ve prosedürlerin dikkatli bir şekilde planlanmasını ve uygulanmasını gerektirir. NYIOOC Her yıl Altın Ödül.”

"Tüm sıkı çalışmamızın karşılığını aldığımızı ve yüzyıllardır süregelen zeytinyağı geleneğinin Valdueza ailesinde boşa gitmediğini görebiliyoruz” dedi.