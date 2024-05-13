Çalışma Sofralık Zeytin Üreticileri için Hasat Maliyetlerinin Düşürülmesine Işık Tutuyor

Son araştırmalar, gövde ve kanopi sallamayı birleştiren mekanik bir sofralık zeytin hasat makinesinin, her iki yöntemin tek başına kullanılmasından daha verimli olduğunu göstermektedir.

The ders çalışma Yöntemin, zaman içinde ağaçtan alınan meyve yüzdesi olarak ölçülen mekanik hasat verimliliğini yüzde 75 artırdığını ve daha kaliteli meyve verdiğini buldu.

Son yıllarda Kaliforniya sofralık zeytin üretimi önemli ölçüde azaldı. Çalışma, bunun, çoğunlukla brüt getirinin yüzde 60'ını aşan elle hasat maliyetlerinden kaynaklandığını kaydetti.

Sonuç olarak, mekanik hasat yöntemi, hasat maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir ve eyaletin sofralık zeytin sektörünün ekonomik sürdürülebilirliğini artırabilir.

"Ağaç üretiminde hiçbir şey büyük bir atılım değildir; bu daha yavaş ve istikrarlı bir ilerlemedir," dedi çalışmanın yazarı ve Kaliforniya Üniversitesi - Davis Bitki Bilimleri Bölümü profesörü Louise Ferguson.

"İlk adım veya ilerleme, fizyolojik olarak olgunlaşmadan hasat edilen ve yaklaşık 0.5 kilogram meyve çıkarma kuvvetine sahip sofralık zeytinleri hasat etmek için çift taraflı fıstık/kuru erik sallayıcılarını yeterince ekonomik bir şekilde kullanabilmemizdir.”

Daha sonra Ferguson, araştırmacıların Valent Chemical tarafından üretilen etilen açığa çıkaran bir bileşik olan Accede'yi araştırdıklarını söyledi. Bu bileşiğin aynı zamanda gövdeyi sarsan biçerdöver verimliliğini de artırdığı görülüyor.

Çalışma, deneysel bir kanopi temaslı çalkalayıcı ile ticari bir gövde çalkalayıcıyı karşılaştırarak hasat makinesinin verimliliğini değerlendirdi. Her ikisi de düşük hasat verimliliği gösterdi ve ikisi arasında hasat verimliliği açısından önemli bir fark yoktu; ortalama yüzde sekizden fazla değildi.

Ancak her iki sallama yönteminin eş zamanlı olarak birleştirilmesi, üreticinin ton başına kazandığı fiyatı gövde sallamaya kıyasla yüzde 63, kanopi sallamaya kıyasla ise yüzde 35 artırdı.

Yeni hasat yöntemi sofralık zeytinler için potansiyel bir oyun değiştirici olsa da Ferguson, bunun zeytinyağı için zeytin hasadının verimliliğini önemli ölçüde artırmayacağını söyledi.

"Yağlı zeytinler fizyolojik olarak olgunlaşmış olup meyve çıkarma kuvveti çok daha düşüktür” dedi. ​"Kanopi temas makineleri son derece verimli görünmektedir, dolayısıyla bagaj çalkalayıcı onlar için bir yenilik değildir. Mevcut zeytinyağı çeşitleri, yüksek verimli gölgelik üstü temaslı çalkalayıcılar için yetiştirildi.

"Bununla birlikte, Accede büyük olasılıkla, yüksek biçerdöver verimliliğinde bile kullanılabilecek bir şey olabilir; hasat sırasında ağaçtan yüzde iki ila sekiz daha fazla zeytin elde etmek bile önemli olacaktır," diye ekledi Ferguson.

Araştırmada kullanılan gövde sallamalı biçerdöver satın alınabilir veya sözleşmeli hasat için kullanılabilir ancak Accede hâlâ tarla deneme aşamasındadır.

Göre maliyet çalışmaları UC Davis'ten elde edilen hasat, sofralık zeytin işgücü girdisinin yüzde 80'ini ve üretim maliyetlerinin yüzde 60'ını karşılayabiliyor.

Yeni çalışmanın bulguları, artan işgücü maliyetleri ve artan kıtlık nedeniyle Kaliforniya'nın başlıca sofralık zeytini Manzanillo'nun son otuz yılda azalan düşüşünü tersine çevirebilir.

Ancak zeytinliklerde elle hasattan makineli hasada geçiş için dikkatli bir planlama yapılması gerekmektedir.

Avustralya merkezli Olive Center'ın genel müdürü Amanda Bailey'e göre, bu değişiklik hasat ve budamada önemli bir değişimi ve meyvede önemli bir artışın daha kısa bir sürede (saatte yaklaşık 500 kilogram) işlenmesinin lojistiğinin yönetilmesini içeriyor.

Mekanik hasat daha fazla getiri vaat etse de tek başına gerçekleşemez. ​"İsrailli mekanik hasat mühendisi Yoav Sarig'in sözlerini aktaran Ferguson, "Meyve bahçesi ve gölgelik adaptasyonu olmadan mekanik hasat olmaz" dedi.

İlk olarak, ağaçların daha yakın çit sıralarına dikilmesi gerekir - geleneksel olarak dönüm başına 200 ağaç (hektar başına 250 ağaç) ile karşılaştırıldığında dönüm başına 490 ila 620 ağaç (hektar başına 96 ila 237 ağaç).

Hasat edilebilir yüksekliği, genişliği ve hacmi korumak için ağaçların mekanik olarak budanması gerekir. Ayrıca, ışığın kanopiye nüfuz etmesine ve çiçek ve meyve üretmesine izin vermek için minimum düzeyde elle budama yapılmalıdır.

"Mekanik hasadın en yüksek verimliliği sağladığını gösterdik; ancak petrol endüstrisinin buna ihtiyacı yok ve hiçbir üretici 12,400 dönümlük (5,020 hektar) sofra endüstrisi için yeni bir makine üretmeyecek” dedi Ferguson.

"Sonuç olarak… her iki sektör de ekonomik sürdürülebilirlik için gereken dönüm başına beş tonu (hektar başına 12 ton) elde etmek için mücadele ediyor” diye ekledi. ​"Bu nedenle verimli mekanik hasat ve meyve çıkarma kuvvetini azaltan ve hasat makinesinin verimliliğini artıran olası absisyon maddeleri bu kadar ilgi çekicidir."