Bu Campania Çiftçisi, Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitliliğin İş İçin İyi Olduğuna İnanıyor

Doğal güzelliği nedeniyle genellikle Campania'nın yeşil kalbi olarak anılan Irpinia'nın tarihi bölgesi - yaklaşık olarak Avellino eyaletine karşılık gelir - kaliteli şaraplar ve ödüllü bir geçmişe sahiptir. sızma zeytinyağı üretim.

"Bahçelerimiz bize çok şey kazandırdı ve üretimimizin kalitesi uluslararası pazarda da kendimizi hızla tanıtmamızı sağladı” dedi. Case d'Alto.

Zeytinyağı kalitesinin farkında olan tüketiciler hala niş bir gruptur ve birçok iletişimin yapılması gerekmektedir. Ancak harika bir sızma zeytinyağı deneyenler daha fakir olana geri dönmezler. - Claudio De Luca, Case d'Alto'nun sahibi

Başlangıçta, De Luca'nın kaderinde finans alanında kariyer yapmak varmış gibi görünüyordu. Yine de, kaderin bir cilvesi sonucu, güney İtalya bölgesindeki memleketinin çevresindeki kireçtaşı bakımından zengin volkanik killi topraklarda şarap imalathanesini ve zeytinliklerini kurdu.

"Toskana'daki Pisa Üniversitesi'nde finansal aracıların ekonomisi bölümünden mezun olduktan sonra bankalarla çalışacağımı düşündüm" dedi De Luca.

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"Bir gün, halletmem gereken bir iş olduğu için memleketime geri döndüm” diye ekledi. ​"Bunun geçici olduğunu düşündüm ama onun yerine kalıp kendimi tarıma adamaya karar verdim.”

2011 yılında De Luca, Case d'Alto'yu, adını Aglianico üzümlerinden yapılan kırmızı şarap Taurasi'nin üretimiyle ünlü bölgeden alan organik bir çiftlik olarak kurdu. De Luca, bu üzüm çeşidinin yanı sıra, antik bağlardan başka bir yerli asma olan Fiano'yu da üretmeye başladı.

"Ailem her zaman ev tüketimi için şarap ve zeytinyağı yapardı” dedi. ​"O zamanlar sık ​​sık seyahat ediyordum ve doğduğum topraklarda kalıp çalışma fikrinin değerini anlamaya başladım.”

Claudio De Luca ve oğlu Leonardo zeytinliklerde inceleme yapıyor. (Fotoğraf: Case d'Alto)

"Orijinal projem üzüm bağlarının yanında birkaç hektarlık nadasa bırakılan bir araziye büyük bir fotovoltaik sistem kurmayı içeriyordu," diye ekledi De Luca. ​"Ancak bürokratik sorunlar nedeniyle patladı ve 2012 yılında o boş araziye 700 zeytin ağacı dikmeye karar verdim.”

Aile geleneğini sürdürmek ve kaliteye odaklanmak amacıyla 2016 yılında ilk önemli hasadı gerçekleştirene kadar zeytinliği ve denemeyi genişletti.

Bugün çiftlikte 1,000 ağaç bulunuyor ve yakında 700 ağaç daha dikilecek. Tesisin merkezinde, Grottaminarda'da çeşitli çeşitlerin bulunduğu asırlık bir koru yer almaktadır. Frantoio ve Ogliarola Irpina'nın yaygınlığıyla yıldan yıla sabit bir verim sağlamak için kullanıldı.

De Luca, özellikle zeytinyağı üretimine uygun olan Flumeri'de tarımsal araştırmalar yaptıktan sonra, çoğunluğu yerli Ravece'den oluşan yedi hektarlık bir meyve bahçesi kurdu. Leccio del Corno, Leccino, Frantoio ve Marinese dahil diğer yerli çeşitlerden bir karışım üretiyor.

"ABD'de bir ithalatçıyla işbirliğine giderek, NYIOOC Üç ödüle layık görülen Ravece monovarietal ürünümüz bize büyük memnuniyet verdi” dedi De Luca. ​"2022/23 hasat yılında şarap üretiminde keskin bir düşüş yaşadık, ancak bu, beklentilerin ötesinde büyük bir zeytin hasadı ile telafi edildi ve Altın Ödülle sonuçlandı."

Case d'Alto'da çoğu yerli çeşit olan 1,000 ağaç bulunuyor ve yakın zamanda 700 ağaç daha dikilmesi planlanıyor. (Fotoğraf: Case d'Alto)

Ravece'nin ana özelliği, meyvenin olgunluğuna bağlı olarak yeşil domates yaprakları veya domates notasıdır. Buna parlak, kalıcı acılık ve baharatlı otlar, enginar ve elma notaları eşlik edebilir.

De Luca, Case d'Alto sızma zeytinyağının, çiftliğe on kilometre uzaklıktaki Paternopoli'deki son teknolojiye sahip bir değirmen olan Frantoio Barbieri'de altı saat içinde preslenen meyvelerden elde edildiğini söylüyor. Hasat, hava şartlarına bağlı olarak genellikle eylül ayı sonlarında başlayıp ekim ayı ortasında sona ermektedir.

"Ravece geç olgunlaşan bir çeşit olmasına rağmen, operasyonları iki ana nedenden dolayı öngörüyoruz" dedi De Luca. ​"İlk olarak, duyarlıdır zeytin meyve sineğive arazinin organik yönetimi bu zararlıyı önlemek için bir önleme modeli uygulamamızı gerektirdiğinden, meyveleri ancak gelmeden önce toplayabiliyoruz.”

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"İkincisi, Flumeri'de toprak çoğunlukla killi ve yağmurlar başladığında bu durum araç kullanımında sorunlara neden olabiliyor" diye ekledi. ​"Bu nedenle uygun hava koşullarında çalışmamız gerekiyor. Yine de erken hasat, yüksek kaliteye sahip ürünleri garanti eder. polifenol içerik."

Şirket ayrıca zeytin sineği istilasını önlemek için Tarım 4.0 sistemine güveniyor. Bu sistem, zeytinlik içerisine kurulan, görüntü yakalayan ve hava durumu bilgisi sağlayan izleme ünitelerinden oluşmaktadır.

Tarım 4.0 Akıllı tarım veya hassas tarım olarak da bilinen Tarım 4.0, verimliliği, üretkenliği ve sürdürülebilirliği artırmak için ileri teknolojilerin ve veri analitiğinin geleneksel tarım uygulamalarına entegre edilmesini ifade eder. Tarıma yönelik bu yeni nesil yaklaşım, tarım operasyonlarının çeşitli yönlerini optimize etmek için Nesnelerin İnterneti (IoT), yapay zeka (AI), robot teknolojisi, drone'lar, uydu görüntüleri, sensörler ve büyük veri analitiği gibi en son teknolojilerden yararlanıyor.

"Bu tür gelişmelere yol açan daha yüksek üretim maliyetleriBuna ekstra çabaların da eklenmesi gerekiyor ve dolayısıyla bu dik yokuşlarda çalışmak için masraf yapılması gerekiyor" dedi De Luca.

"Ancak tüm bunlar, tüketicilerimize garanti edebileceğimiz yüksek kalite seviyeleriyle dengeleniyor" diye ekledi. ​"Akıllı araçlar aynı zamanda kaynakları optimize etmemize ve daha sürdürülebilir olmamıza da olanak sağlıyor."

Korular, 400 ila 600 metre rakım arasındaki iyi görünen tepelere ekiliyor ve sulama gerektirmiyor; bu da şirketin daha az su kullanmasına ve daha fazla çevresel sürdürülebilirlik elde etmesine olanak tanıyor.

Şirketin 1,000 zeytin ağacının çoğu, Case d'Alto'nun amiral gemisi monovarietal ürünü olarak kullandığı endemik Ravece'dir. (Fotoğraf: Case d'Alto)

"Günümüzde bir şirket için sürdürülebilir olmanın sadece sorunlarla başa çıkmak için gerekli olmadığına inanıyorum. iklim değişikliğidedi De Luca. ​"Biyoçeşitliliğin korunması ve peyzajın sürdürülmesi, üretim kalitesiyle sıkı bir şekilde ilgilidir. İyi ürünler sağlıklı ortamlardan gelir.”

Doğal manzaraların korunmasının aynı zamanda oleoturizmin desteklenmesine de yardımcı olduğunu ekledi. ​"İnsanlar çiftliği ziyaret ettiğinde ve ben onları meyve bahçelerine götürüp bu ağaçların meyvelerinden elde edilen yağla bir dilim ekmeğin tadına bakarken, evlerine muhteşem bir duyusal deneyim götürüyorlar" dedi De Luca.

Bir ürünü tüketicilerin diğerini denemesi için bir geçit olarak kullanabilen şarap ve zeytinyağı üreticileri arasında benzersiz bir sinerji olduğuna inanıyor.

"Onlara zayıf bir yağ ile birinci sınıf ürünlerimiz arasındaki farkı gösteriyorum ve renklerine, tatlarına ve aromalarına hayran kaldıkları için tepkiler her zaman olumlu oluyor" dedi De Luca.

"Zeytinyağı kalitesinin farkında olan tüketiciler hala niş bir grup ve çok fazla iletişim yapılması gerekiyor" diye bitirdi. ​"Ancak harika bir sızma zeytinyağı deneyenler daha kötü bir zeytinyağına geri dönmezler ve aslında her zaman en yüksek kaliteye ihtiyaç duymaya başlarlar.