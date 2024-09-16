İspanya'da sofralık zeytin üretiminin bu yıl geçen yıla kıyasla en az yüzde 20 artması bekleniyor.

Sektörün meslekler arası örgütü Interaceituna'ya göre, İspanya'nın 492,250'teki 2024 bin 408,790 ton sofralık zeytin üretimine kıyasla 2023'te - bin - ton sofralık zeytin üretmesi öngörülüyor.

Kuruluşun temmuz ayında bildirdiği daha önceki tahminler daha iyimserdi ve 500,000 bin tonu aşan bir verim öngörüyordu.

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Tahminler, Ağustos ayının çoğu üretim bölgesinde olağanüstü sıcak ve kurak geçmesi nedeniyle aşağı yönlü revize edildi.

Bu hava koşulları zeytin gelişimini olumsuz etkiledi, daha küçük meyveler çoğunlukla zeytinyağı üretimine yöneldi.

Interaceituna, en popüler sofralık zeytin çeşitlerinin performansını ayrıntılı olarak açıkladı; Manzanilla üretimi, 75'e kıyasla yüzde 2023 oranında artarak en önemli artışı kaydetti.

En çok rağbet gören sofralık zeytin çeşidi olan Hojiblanca, bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla 235,850 bin 8.4 tona çıktı. Ancak üretim son dört sezonun ortalamasının yüzde - altında kaldı.

Hem Hojiblanca hem de Manzanilla zeytinyağcılığında yaygın olarak kullanılmaktadır.

İspanya'da sofralık zeytinin bulunabilirliği, ürünün fiyatını ve küresel ticareti etkileyecektir.

Endülüslü çiftçiler ve araştırmacıların Arahal'da düzenlediği son toplantıda, sofralık zeytin sektörünün karşı karşıya olduğu zorluklar ele alındı.

Bunlar arasında işgücü eksikliği, zeytin kalitesinin korunması yer alıyor iklim değişikliği ve Endülüs'ün kırsal geleneklerini korumak için gereken nesiller arası geçiş.

İspanyol sofralık zeytinlerinin uluslararası piyasalardaki fiyat değişimleri kısmen bu zorlukları yansıtıyor.

Uluslararası Zeytin Konseyi rakamlarına göre, Haziran 100'te 28 kilogram İspanyol sofralık zeytininin fiyatı bir önceki sezona göre yüzde 2024 artarak 431 avroya ulaştı. Ancak aynı dönemde ihracat hacmi yüzde 14 düştü.

Özellikle İspanya'dan ABD'ye yapılan doğrudan sofralık zeytin ihracatı geçen sezon yüzde 33 oranında düştü ve bu durum son yıllardaki azalmaya eklendi.

Bu eğilim, uzun süreli ve karmaşık tarife anlaşmazlığı İki ülke arasında.

IOC rakamlarına göre, 174,000/2023 mahsul yılında 24 tonun üzerinde ithalatla ABD, sofralık zeytinin en büyük ithalatçısı konumunda bulunurken, onu 135,000 tonla Brezilya takip ediyor.

Ulusal Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı tahminler 2023/24 sezonunda sofralık zeytin üretiminin 407,400/414,120 sezonunda bildirilen 2022 tonun biraz altında kalarak 23 ton olarak kapanacağı tahmin ediliyor.

2021/22'de olağanüstü verimli bir sezon geçiren İspanya'daki çiftlikler, sofralık zeytin pazarı için 659,760 bin - ton zeytin hasadı yaptı.

Sofralık zeytin üretiminde en büyük üretici İspanya'dır. IOC tahminler o İspanya, 65/2023'te Avrupa'nın toplam üretiminin yüzde 24'ini karşılayacak.

İspanya aynı zamanda sofralık zeytin ihracatında en önemli ülkedir. IOC figÂures İspanya'nın sofralık zeytin ihracatının 306,947/2022'te 2023 tona ulaştığını gösteriyor.

Aynı dönemde Yunanistan 186,815 bin - ton ihracatla ikinci sırada yer aldı.