Terroir, Sicilyalı Çiftçi için Organik Tarım Verimi Ödüllü Sonuçlar

Sicilya'nın pitoresk bölgesi Agrigento'da, eski bir iletişim ve etkinlik koordinasyon uzmanı, yoğun zeytin çiftçiliğinin arttığı bir dünyada küçük ölçekli, organik tarımı savunmak için yeteneklerini kullanıyor.

"Naru 20 yılı aşkın bir süre önce doktor olarak çalışan ancak doğaya ve onun bize sunduğu ürünlere karşı her zaman büyük bir tutku besleyen babamın satın aldığı muhteşem bir mülkü geliştirme fikrinden doğdu," dedi sahibi Maria Piscopo.

"Yeni araziler edinip zeytin ağaçları dikmeye başladım ve hemen organik tarım ve sürdürülebilirlik yolunu seçtim” diye konuştu.

Büyük ölçekli üretimle ilgilenmiyorum çünkü kaliteden ödün veriyor. - Maria Piscopo, Naru'nun sahibi

Piscopo, 2016 yılında bu projeye başladığından bu yana 22 hektar ekim yaptı ve yıllık yaklaşık 6,000 litre organik üretim elde etti. sızma zeytinyağı.

Şirketin zeytinlikleri ağırlıklı olarak Biancolilla ve Nocellara del Belice zeytinlerinden oluşmaktadır.

"Bunları seçtim çünkü bunlar bölgeye özgü tipik Sicilya zeytinleri” dedi. ​"Biancolilla, çok hassas ve hafif tatlı aromatik bir zeytinyağı üretir. Öte yandan Batı Sicilya'daki Belice Vadisi'ne özgü Nocellara del Belice'nin meyvesi çok etli ve çok yoğun zeytinyağı üretiyor."

Ayrıca bakınız: Üretici Profilleri

"Nocellara'nın 500'e yakın çeşidi var ve benim naçizane fikrimce Belice'ninki diğerlerine göre daha üstün bir kaliteye sahip." diye ekledi Piscopo.

Bir bölgenin iklimi ve coğrafyası, zeytinin kalitesini ve sağlıklılığını belirlemede çok önemlidir. Piscopo için Agrigento'nun güney Sicilya'da deniz seviyesinden 600 metre yüksekteki konumu özellikle avantajlı.

"Agrigento ilinde yer alan Naro, tipik bir Akdeniz iklimine sahiptir” dedi. ​"Denize bakan Naro, biraz daha düşük sıcaklıkta, yaklaşık dört derece daha serin deniz melteminden yararlanıyor; bu da zeytin ağaçlarına ve meyvelerine özel bir aroma verilmesine katkıda bulunuyor.”

Her Akdeniz iklimi gibi Piscopo, Agrigento'da yazların sıcak ve kurak, kışların ise ılık ve yağışlı olduğunu söyledi.

"Yüksek yaz sıcaklıkları ve bol güneş ışığı fotosentezi kolaylaştırıyor, zeytin ağaçlarının büyümesini ve kaliteli zeytin üretimini teşvik ediyor” dedi. ​"Sicilya yazlarının sıcak ve kuru iklimi, meyvelerin tekdüze ve sağlıklı olgunlaşmasına katkıda bulunarak zeytinlerin organoleptik özelliklerini ve dolayısıyla üretilen zeytinyağını artırır.

İklim, toprak ve yerli zeytin çeşitleri Naru'nun ödüllü organik karışımlarını üretiyor. (Fotoğraf: Naru)

"Yaz aylarında yüksek nemin olmaması, mantar enfeksiyonları ve zeytin yaprak lekesi gibi zeytin ağaçlarını etkileyebilecek diğer hastalıkların riskini önemli ölçüde azaltır. zeytin meyve sineğidiye ekledi Piscopo. ​"Naro'nun iklim koşulları, yüksek kalitede sızma zeytinyağı üretimi için idealdir. polifenol içeriğiBu da zeytinyağının antioksidan özelliklerine katkıda bulunuyor.”

Piscopo, Agrigento'nun ikliminin zeytin yetiştiriciliğine çok uygun olduğunu belirtti. iklim değişikliği Maksimum verim ve kaliteye ulaşmak için dikkatli gübreleme ve budama gibi yıllık zorluklarla birlikte önemli bir sorun olarak ortaya çıkıyor.

"Kuraklık Sicilya'da önemli bir sorundur ve meydana gelen daha büyük iklim değişikliğinin bir parçasıdır" dedi. ​"Önceki yıllarda hep kuraklık yaşanırken, kesinlikle bugün yaşadığımız seviyelerde değildi.”

Yine de zeytinler dayanıklı bir ürün ve Piscopo'nun bahçeleri iyi drenajlı topraklara ekiliyor ve bunun sonuçların azaltılmasına yardımcı olduğunu söyledi. kuraklık.

"Daha yüksek rakımlarda atmosferik nem, çevredeki ovalara göre biraz daha yüksektir” dedi. ​"Bu, daha yüksek bağıl nemin korunmasına yardımcı oluyor ve böylece kuraklık dönemlerinde ağaçların buharlaşmasını ve su tüketimini azaltıyor."

reklâm

reklâm

Piscopo, toprak sağlığını iyileştirmenin ve sürdürülebilir en iyi uygulamaları takip etmenin, çiftçilerin küresel ısınmaya karşı koymak için kullanabileceği araçlar olduğuna inanıyor. iklim değişikliğinin etkileri.

"Naru sürdürülebilir tarım uygulamalarına odaklanıyor toprak sağlığına öncelik vermek"Dedi. ​"Bu, zamanla toprak kalitesini bozabilecek sentetik kimyasallara güvenmek yerine, toprak verimliliğini doğal olarak artırmak için organik gübre ve kompost kullanmayı içerir. Sağlıklı toprağı korumak, zeytin ağaçlarımızın en iyi beslenmeyi almasını ve hastalıklara ve zararlılara karşı daha az duyarlı olmasını sağlar."

"Biyoçeşitliliğin desteklenmesi, faydalı böcekleri destekleyen doğal yaşam ortamları yaratan çiftçilik yaklaşımımızın merkezinde yer almaktadır. kuşlar ve diğer yaban hayatı," diye ekledi Piscopo. ​"Bu biyolojik çeşitlilik ekolojik dengenin korunmasına, tozlaşma oranlarının iyileştirilmesine ve kimyasal müdahalelere olan ihtiyacın ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor.”

Kısmen iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle son yıllarda çok daha zorlu hale gelen hasatın zamanlanması, üretici için bir diğer önemli zorluk oldu.

"Zeytinlerin optimum olgunlukta toplanması, kaliteli sızma zeytinyağı üretimi için çok önemlidir” dedi. ​"Ürünün tazeliğini korumak için depolama ve paketleme sırasında oksidasyondan ve ışıktan korunması, temel ekipmanların düzenli olarak temizlenmesiyle elde edilen en önemli husustur.”

Herkes için kalite ödüllü zeytinyağı üreticisi ağaçtaki zeytinle başlar. O andan itibaren kalite ancak hasat ve öğütme sırasında düşebilir. Sonuç olarak Piscopo, hasatın Naru'daki sürecin en önemli adımı olduğunu söyledi.

"Zeytinlerin en uygun olgunluk aşamasında toplanmasını sağlamak için hasat dikkatli bir şekilde zamanlanıyor” dedi. ​"Bu aşama zeytinyağının istenilen özelliklerine (meyveli, sağlam, yumuşak gibi) bağlı olarak değişmektedir.”

Piscopo, zeytinlerin elle veya elektrikli çalkalayıcılarla toplanıp ağaçtan çıkarıldığı ve zeytinleri korumak ve ağacın strese girmesini önlemek için hızlı ama hassas bir şekilde değirmene nakledildiği geleneksel bir hasat konusunda ısrar ediyor.

Kalite zeytinle başlar, bu nedenle Piscopo hasat zamanlamasına ve meyvelerin ayıklanmasına büyük özen gösteriyor. (Fotoğraf: Naru)

"Operatörler ağları kullanıyor ve daha sonra zeytinleri zeytin hasırlarının bulunduğu çok büyük kutulara taşıyor” dedi. ​"Yaklaşık birkaç saatlik çalışmanın ardından hemen değirmene giderek presleme işlemine başlıyoruz (ekibin geri kalanı hasada devam ederken), böylece son ürünün kalitesine büyük zarar verecek olan zeytinlerin fermantasyonunun önüne geçiyoruz. Bu nedenle günde yaklaşık üç kez hasat ve presleme işlemine devam ediyoruz.”

Zeytinlerin hasattan birkaç saat sonra öğütülmesi, oksidasyonun en aza indirilmesine yardımcı olur ve elde edilen yağın tat ve aromalarını korur.

"Modern zeytin değirmenleri, oksidasyonu en aza indirirken yağı çıkarmak için genellikle santrifüjleme gibi etkili ekstraksiyon yöntemlerini kullanır "dedi Piscopo. ​"İşleme sırasında sıcaklığın kontrol edilmesi, yağın tat ve aromalarının bozulmasını önlemek için çok önemlidir. Soğuk presleme yöntemleri veya kontrollü sıcaklıklarda [27°C'nin altında] işleme, yağın kalitesinin korunmasına yardımcı olur."

"Bu, zeytinlerde bulunan uçucu bileşiklerin ve besin maddelerinin korunmasına yardımcı olarak yağın lezzetini, aromasını ve besleyici özelliklerini korumaya yardımcı olur" diye ekledi.

Sızma zeytinyağı üretildikten sonra paslanmaz çelik tanklarda depolanır ve isteğe göre şişelenir.

"Zeytinyağı asla önceden paketlenmez, "dedi Piscopo. ​"Müşteri her sipariş verdiğinde, seçilen ambalaj türü doldurulur ve sipariş hemen kargoya verilir. Bu, yağın tadının yıl boyunca tutarlı kalmasını ve tüm özelliklerini koruyarak olmasını sağlıyor; bu, yağın önceden paketlenmesi durumunda mümkün olmazdı."

Piscopo, organik zeytinyağı üretiminin etik açıdan doğru bir şey olduğuna inanırken aynı zamanda markasının öne çıkmasına da yardımcı olduğunu düşünüyor.

"Doğanın sağladıklarına bağlıyım ve üretimi artırabilecek ancak kaliteyi veya tüketici sağlığının korunmasını garanti etmeyen her türlü gübrenin kullanılmasına karşı çıkıyorum” dedi. ​"Büyük ölçekli üretimle ilgilenmiyorum çünkü kaliteden ödün veriyor.”

"Bu tek kaynaklı yaklaşım, izlenebilirlik ve özgünlük sağlayarak tüketicilerin zeytinyağının tam olarak nereden geldiğini bilmelerine olanak tanıyor." diye ekledi Piscopo.

Piscopo, organik üretimin yanı sıra, hâlâ ağırlıklı olarak erkeklerin hakim olduğu bir sektörde kadın liderliğindeki bir marka olma rolünü benimsedi.

Maria Piscopo sekiz yılını babasının korusunu ödüllü bir markaya dönüştürmek için harcadı. (Fotoğraf: Naru)

"Ürünümün bir diğer güçlü yanı da kadınların liderliğinde bir şirket olması” dedi. ​"Bunu her zaman önemli bir güç olarak değerlendirdim. Neyse ki zeytinyağı sektöründe birçok kadın var ama daha fazlasının olması gerektiğine inanıyorum."

"Bana göre erkeklerin ağırlıklı olduğu bu ortamda kadınların varlığı birçok avantaj ve ilgiyi beraberinde getirdi ve bu beni çok gururlandırıyor” diye ekledi Piscopo.

Bu yılın başlarında, Piscopo'nun titiz çabaları, fuara ilk kez girdiğinde meyvesini verdi. NYIOOC World Olive Oil Competitiondünyanın en büyük zeytinyağı kalite yarışması, Gümüş Ödül kazandı.

"Kazanmak NYIOOC beni sevinç ve onurla dolduruyor” dedi. “Bu ödülü kazanmak benim için son derece tatmin ediciydi. Benim ve çok küçük ekibimin yaptığı tüm fedakarlıklar ve iyileştirmeler bu sonuca yol açtı."

Piscopo, tarımsal yönün yanı sıra, oldukça rekabetçi bir alanda başarılı bir şekilde pazarlamanın özellikle küçük üreticiler için de zorlayıcı olduğunu söyledi.

"Ürünümün orijinalliğini vurgulamak için çalışıyorum" dedi Piscopo. ​"Naru'nun kimliğini herhangi bir dış yardım olmadan oluşturmak için çok çalıştım, tüketicilere ve müşterilere zaman ayırarak, her yıl bana ve Naru'ya inanan insanlardan oluşan bir ağ oluşturdum."

"Başından beri ürünüm için güçlü bir pazar konumu hedefledim ve bunu başardığıma inanıyorum” diye ekledi. ​"Ancak her zaman yıldan yıla gelişmeye yer olduğunu düşünüyorum, Naru'da da durum böyle. Kalitesini artırmak için çok çalıştım.”

Piscopo, sosyal medyanın pazarlama çabalarının önemli bir parçası haline geldiğini ekledi. Tüketicileri iklim değişikliği ve iklim değişikliği konusunda eğitirken Naru'nun ürünlerini ve ödüllerini sergilemesine olanak tanıyor. zeytinyağı ile pişirme.

"Ayrıca tarih ve geleneği de vurguladım” dedi. ​"Sosyal kanallar aracılığıyla iklim değişikliği ve etkilerini sınırlamak için benimsediğim önlemler hakkında kendi küçük yöntemimle eğitim vermeye çalışıyorum. Tarımsal işimin temel taşı olan çevreyi korumayı ve ona saygı duymayı amaçlayan sürdürülebilirlik ve tarım uygulamalarına odaklanıyorum."

"Ürünün imajını güçlendirmek için gıda sektöründeki insanlarla işbirlikleri ve ortaklıklar kurdum" diye ekledi Piscopo. ​"Naru web sitesi üzerinden doğrudan çevrimiçi satışı tercih ettim. Tüketicilerle doğrudan tanışmak, ürünü tatmalarını sağlamak ve henüz genç olan şirketimin hikayesini anlatmak için sektörel etkinliklere ve fuarlara katılıyorum.”

Geleceğe baktığımızda Piscopo, şirket için özel bir değirmen inşa etmeyi planladığını, böylece üretim sürecinin daha fazla kontrol edilmesini ve yeni bir genel merkez kurmayı planladığını söyledi.

"Şirketin kalıcı genel merkezine dönüştürmeyi planladığım eski bir çiftlik evi var” dedi. ​"Bu tesisin su, elektrik ve ısınma açısından kendi kendine yetebilen, çevreye saygılı, yüzde 100 ekolojik olmasını hedefliyorum.”