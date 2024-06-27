1,000 Üyelik Kooperatif Kuzey Portekiz'in Zorlu Arazisinde Mücadele Ediyor

Yaklaşık 1,000 Portekizli çiftçi, 2024'te iki ödülün haberini kutladı NYIOOC World Olive Oil Competition.

Çiftçiler üye oldu Murça Zeytinciler Tarım Kooperatifi (CAOM), orta yoğunluktaki karışımı ve narin Cordovil'iyle Dünya Yarışmasında Gümüş Ödül kazandı.

Yüksek kalite arayışı, bu bölgenin zorluklarına ve dağlık çevreyle bağlantılı yüksek maliyetlere yanıttı. - Francisco António Vilela Ribeiro, CAOM yönetim kurulu başkanı

"Yarışmaya katılma amacımız NYIOOC Kooperatifin yönetim kurulu başkanı Francisco António Vilela Ribeiro, insanları Azeite Porca de Murça markamızın olağanüstü kalitesi ve bu mükemmelliğin ardındaki çalışma hakkında bilgilendirmekti” dedi.

"NYIOOC Analiz kriterleri çok zorlu, geri dönüşleri çok iyi olan bir yarışma” diye konuştu. ​"Pek çok ulusal ve uluslararası yarışma var ama New York'ta kazanmak çok özel.”

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CAOM, 2020'den bu yana Dünya Yarışmasında sürekli olarak başarı elde ederken, kooperatif 1956'dan bu yana Portekiz'in kuzeydoğusundaki Trás-os-Montes bölgesinde büyük bir çiftçi topluluğunu bir araya getiriyor.

"Kooperatifin yüksek kaliteli üretime odaklandığı 1990'lı yıllarda başladı. sızma zeytinyağı" dedi Vilela Ribeiro.

"Yüksek kalite arayışı, bu bölgenin zorluklarına ve dağlık çevre, geniş meyve bahçeleri ve kuru tarım uygulamalarıyla bağlantılı yüksek maliyetlere yanıt oldu" diye ekledi.

Kooperatif şu anda Azeite Porca de Murça markasını ulusal ve uluslararası alanda 500,000 litreden fazla satıyor.

Kooperatifin 1,000'e yakın üyesinin hiçbiri geleneksel olarak aralıklarla yerleştirilmiş zeytinliklerini sulamıyor. CAOM, bu yetiştiricilerin, ortalama süper-yoğun yetiştiricilerin ortalama üç katı harcamaya maruz kaldıklarını tahmin ediyor.

Bu koşullar, CAOM'un, kooperatifin rehberli turlarının başlangıç ​​noktası olan özel müzesi de dahil olmak üzere alternatif gelir kaynakları geliştirmesine yol açtı.

"Bu üreticiler için asıl zorluk, yeni tüketicileri diğer bitkisel yağlar yerine sızma zeytinyağı tüketmenin faydaları konusunda eğitmektir." Vilela Ribeiro dedi.

"Sızma zeytinyağı eşsizdir ve hiçbir gıda ya da ilaç onun yerini alamaz” diye ekledi. ​"Sağlığımız açısından çok önemli. Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olan daha fazla tüketiciye ihtiyacımız var.”

Arazi ile çiftçilerin işi arasındaki eşsiz ilişkiye değer vermek kooperatifin bugünü ve geleceği açısından çok önemlidir.

"Daha yüksek üretim maliyetleriyle birlikte işimize değer katmak, halihazırda nüfusu azalmış olan alanları korumak anlamına gelir ve terk edilme riski" dedi Vilela Ribeiro.

CAOM'un müzesi, ziyaretçilere zeytinyağı üretimi konusunda eğitim verirken, kooperatifin bir başka gelir kaynağı olarak da hizmet veriyor. (Fotoğraf: CAOM)

Kooperatifin zeytinlikleri Murça belediyesinde 189 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. CAOM, Avrupa Birliği tarafından verilen Trás-os-Montes Korumalı Menşe İsmi (PDO) sertifikasında yer alan dört yerel çeşide (Cordovil, Cobrançosa, Madural ve Verdeal) odaklanmaktadır.

Göre teknik özet Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Trás-os-Montes PDO sızma zeytinyağı, taze meyve ve bazen badem aromaları ve tatları ile dengelenmiştir. Yağın özellikle tatlı, yeşil, acı ve baharatlı olması, onu ülkedeki diğer zeytinyağından ayıran özelliklerdir.

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"Ürettiğimiz zeytinyağının çok özel bir kimliği var - terörü - çünkü Murça, Transmontana bölgesinin üç mikro ikliminin merkez üssüdür: Terra Quente, Terra Fria ve Terra de Montanha, "dedi Vilela Ribeiro.

"Bu, Tua ve Tinhela nehirlerinin dar vadilerinden, Douro ile sınırlandırılmış bölgenin üzüm bağlarını çevreleyen zeytinliklerin bulunduğu, zeytinliklerin kestane yetiştiriciliği ile rekabet ettiği daha dağlık bölgelere kadar çok farklı iklimlere sahip üç bölgemiz olduğu anlamına geliyor." katma.

Vilela Ribeiro şunları kaydetti: ​"Kooperatif, son 30 yılda tüm üretim zincirini dikey olarak entegre bir şekilde kontrol etmesi ve hasattan paketlemeye kadar her adımın en yüksek standartlara göre yapılmasını sağlaması nedeniyle öncü olmuştur.

Kooperatif üyelerinin kurulduğu dönemde faaliyete geçirdiği ortak zeytin değirmeni, operasyonun temel taşı oldu.

"Tarım için zorlu bir topografyaya sahip olan Portekiz'in iç kesimlerdeki bir belediyesinin ekonomisinin anahtarı haline geldi" dedi Vilela Ribeiro. ​"Aynı zamanda küçük zeytin üreticilerinin ölçek büyütmesine de olanak tanıyor ki bu, aksi takdirde imkansız olurdu."

CAOM'a göre kooperatif, topluluk ve ekip çalışmasından ilham alan kültürü nedeniyle geleneksel zeytin yetiştiriciliğinin birinci sınıf kalitesini gösteriyor.

"Üyelerimizin gerçekten işbirlikçi bir dayanışma ve paylaşım ruhunu beslemesi, bizi Portekiz'de ürettikleri ürünün değerinin yalnızca zeytin verimine değil, meyvenin gerçek kalitesine de dayandığı tek örnek haline getirdi." dedi Vilela Ribeiro. .

"Meyvelere bakarak hasada başlamanın en iyi zamanı olduğuna da karar verebiliyoruz” diye konuştu. ​"Modern zeytin değirmenimiz sayesinde, meyveyi hasattan itibaren 24 saatten daha kısa bir sürede bize ulaştıracak şekilde çalışmayı planlayabiliyoruz.”

Ancak hava her zaman yetiştiricilerin tarafında olmuyor.

"Bu yıl nedeniyle iklim değişikliği Vilela Ribeiro, "Akdeniz bölgesinde yaşanan aşırı hava olayları ve bol yağışlı bir sonbahar nedeniyle üretim daha düşük ve daha zordu" dedi.

"Aynı litre zeytinyağını üretebilmek için ortalama 1.5 kilo daha fazla zeytine ihtiyacımız var” diye konuştu. ​"Önceki sezonla karşılaştırıldığında üretim yine düşüktü ve rekolte düşüktü, bu da bölgedeki toplam üretimi daha da etkiledi.”

Vilela Ribeiro, 2024/25 hasadına baktığında daha fazla zorlukla karşılaşmayı beklediğini söyledi.

"Şiddetli yağmurlar, dolu fırtınaları veya sıcak hava dalgaları gibi aşırı olaylar hem çiçeklenmeyi hem de meyve tutumunu tehlikeye atarak bir sonraki zeytin sezonu için herhangi bir senaryoyu öngörmeyi zorlaştırıyor" dedi.