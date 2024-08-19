Toskana'daki Terk Edilmiş Zeytinliklerin Geri Kazanılmasında Birçok Değer

Toskana'da, Floransa yakınlarındaki bir proje şu konulara odaklanıyor: İhmal edilenleri geri yükleme yerel topluluğa fayda sağlayacak çevresel ve sosyal taahhütleri harmanlayan zeytinlikler.

Abandoned Grove, kurulduğu 2014 yılından bu yana 5,000'den fazla ağacı kurtardı ve sosyal açıdan dezavantajlı kökenden gelen yaklaşık 60 işçiyi istihdam etti.

Şirketin kurucusu Fil Bucchino, sosyal çiftçilik deneyimine sahip bir zeytin yetiştiricisi olan Andrea Pagliai ve usta değirmenci Gionni Pruneti ile bir araya geldi.

Bakımsız kalan bu zeytinliklerin kurtarılması çok önemli çünkü tarım alanları terk edildiğinde peyzaj güzelliğini ve yerel kültürü kaybediyoruz. - Gionni Pruneti, değirmenci ustası

Birlikte, kökleri yerel bölgeye dayanan, ancak uluslararası hedefleri olan güçlü bir etik temele sahip birinci sınıf deneyimsel bir marka oluşturmak için çalıştılar.

"Bucchino, "Floransa'da doğdum ve çocukluğumu İtalya'da geçirdim" dedi. Olive Oil Times. ​"Daha sonra doktor olan ailemin yanına taşınarak aralarında Somali, Venezuela ve Kanada'nın da bulunduğu farklı ülkelerde yaşadım ve sonunda oraya yerleştik. Ayrıca biyo-medikal bilimler okudum ve bir kurucu ortağım oldu. punk rock grubu".

Bu dünyayı dolaşan ve eklektik tutum, eski basçı ve söz yazarının sızma zeytinyağı dünyasını keşfetmesine yol açtı.

"Müzik tutkusu galip geldi ve neredeyse on yılımı dünya çapında seyahat ederek ve turlayarak geçirdim” dedi. ​"Bu arada ailem beslenme konusunda uzmanlaştı ve beslenmeyi teşvik eden bir klinik açtı. Akdeniz diyeti 1990 lerde."

"Hasat mevsiminde bana İtalyan gönderirlerdi Olio Nuovo Yoldayken, petrol gelir gelmez tur arkadaşlarımla akşam yemekleri düzenlerdik” diye ekledi Bucchino. ​"O gecelerde sızma zeytinyağının bağlantı kurma gücünü fark etmeye başladım."

2000'li yılların başlarında birkaç günlük zeytin hasadı, yüksek kaliteli sızma zeytinyağının değerini anlamasına yardımcı olması açısından çok önemliydi.

"Tura ara vermek için Toskana'dayken daha önce denediklerimden farklı bir yağın tadına baktım ve artık bunun hayatımı değiştirdiğini söyleyebilirim" dedi Bucchino. ​"O zamanlar müzik kariyerim iyi gitmesine rağmen düşüncelerimin sanattan ziyade müziğin iş tarafı tarafından giderek daha fazla tüketilmesiyle içimde bir değişim hissettim.

"Aynı hafta sonu ailemin zeytinliklerinde hasat yaparken daha önce hiç hissetmediğim şeyleri hissettim” diye ekledi. ​"Eşim Halina beni bu duyguya yaklaşmam konusunda teşvik etti ve ben de zeytinyağı sanatını incelemeye başladım. Müzikte olduğu gibi kendimi kaliteli sızma zeytinyağı dünyasına attım ve bir daha arkama bakmadım.”

Bucchino, deneyimini yeniden yaratmak için kendi sızma zeytinyağını üretmeye başladı. ile işbirliği yapan Pagliai liderliğindeki bir şirket olan Olivart ile ortaklık kurdu. Ödüllü Pruneti kardeşler.

Terk edilmiş Grove işçileri Toskana zeytin hasadına bir ara verdi. (Fotoğraf: Fil Bucchino)

"O zamanlar Andrea [Pagliai] zaten sosyal sorunları ele alırken ihmal edilmiş bahçeleri iyileştirmeye ve mükemmel bir petrol üretmeye kendini adamıştı" diye ekledi. ​"Gionni'ye (Pruneti) gelince, o sadece bir zeytin yetiştiricisi değil, aynı zamanda değirmenciliğiyle her zeytin mevsimini zekice yorumlayabilen gerçek bir sanatçı."

Aynı girişimcilik vizyonunu ve değerlerini paylaşarak, bölgeyi ve toplumu olumlu yönde etkileyecek birinci sınıf bir ürün üretmek için bir araya geldiler.

"Bütün bunlara rastlamanın nasıl mümkün olduğunu sorardım Terk edilmiş korular Toskana'nın kalbinde," dedi Bucchino. ​"Yerel yetiştiricilerin büyük endüstrinin düşük fiyatlarıyla veya Toskana etiketi altında ortalamanın altında petrol satan pazarlama odaklı markalarla rekabet edemeyeceklerini ve sonuçta toplumu sömüremeyeceklerini fark ettim. Ben tam tersini, yani toplumun gelişmesine yardımcı olmayı amaçladım.”

Yıllar geçtikçe, Moraiolo, Frantoio, Leccino, Pendolino, Correggiolo, Olivo Bianco ve birkaç bilinmeyen ekotip de dahil olmak üzere yerel çeşitlere sahip 5,000'den fazla ağaç kurtarıldı ve bunlardan monovarietaller ve karışımlar üretildi.

reklâm

reklâm

Sürdürülebilir arazi yönetimi ve kaliteli üretim süreçlerine odaklanan yerel biyolojik çeşitliliğin korunması, Abandoned Grove'un temel hedeflerinden biridir.

"Önemli olan şu ki, bir zeytinlik özel olsa bile bir topluluk varlığıdır" dedi Pagliai. ​"Çevresel, bölgesel ve sosyal alanlar birbiriyle yakından bağlantılıdır ve toprakla ilgili her şey aynı kaderi paylaşmaktadır. Dolayısıyla bu ihmal edilmiş topraklara sahip çıkmak bizim görevimizdir.”

"2008 yılında bu sektörde çalışmaya başladığımda ilk amacım arazi satın almak değil, Bagno a Ripoli'de terk edilmiş, verimsiz ve bakımsız zeytinliklerin yeniden hayata kazandırılmasıydı” diye konuştu. ​"Eski ortağımla toplamda yaklaşık on hektarlık iki arsayla başladık. Çalışmalar ilerledikçe bu bizi çok memnun etti ve bize topraklarını teklif edenlerin sayısı katlanarak arttı.”

Pagliai'nin sosyal bağlılığı, bir arkadaşının ona sosyal tarım projesinde birini çalıştırdığı iki hektarlık araziyi vermesiyle başladı.

Balatro korusunda hasat sırasında kahve molası. (Fotoğraf: Fil Bucchino)

"Bana ancak o insanlarla çalışmaya devam edersem araziyi bana bırakacağını söyledi” dedi. ​"Üretimi çeşitlendirmek ve işçilerin yıl boyu istihdamını sağlamak için sebze üretimini kabul ettim ve üretmeye başladım. Heyecanlandım ve projeyi hayata geçirdim. Kısa bir süre sonra Fil [Bucchino] benden güçlerini birleştirmemi istedi.”

Abandoned Grove, 2014 yılından bu yana sosyal projeler aracılığıyla 57 kişiye istihdam sağladı. İşçilerden bazılarının akıl sağlığı veya madde bağımlılığı sorunları var.

Girişim aynı zamanda hapishaneden tahliye edilen ve topluma yeniden entegrasyon konusunda yardıma ihtiyaç duyan bireyleri de kapsıyor. Projelerin çoğu, eğitim, eğitim ve kültür hizmetlerinde uzmanlaşmış bir sosyal kooperatif olan Coop21 tarafından denetlenmektedir.

"Pagliai, "Birçok kişi başarılı bir şekilde yeniden entegre oldu ve bazıları bizim çalışanlarımız oldu" dedi. ​"Bugün altı kişi bir Coop21 projesi aracılığıyla Abandoned Grove ile çalışıyor."

"Araziyi korurken ve döngüsel bir ekonomiyi teşvik ederken yerel halka iş sağladığımız için tarım doğası gereği sosyal bir sorundur" diye ekledi. ​"Ürünler, yalnızca bir işletmeyi değil, tüm yerel ekonomiyi ve sosyal katılımı desteklediklerini anlayan tüketiciler tarafından satın alınıyor. Abandoned Grove tüm bu unsurları bir araya getiriyor.”

Şirketin temel değerlerinden biri, şişeleme, etiketleme ve paketleme dahil olmak üzere üretim sürecinin meyve bahçelerinin yakınındaki toplulukta gerçekleştirilmesidir.

"Daha maliyetli olsa bile her şeyi koruların yakınında yapıyorum" dedi Bucchino. ​"Bu, yerel topluluğa yardımcı oluyor ve hasat mevsiminin özünü ve toplumun ruhunu en iyi şekilde yorumlayan bir yağın üretilmesini sağlıyor."

2019'da ortak yapımcı oldu ​"Zeytinyağına TakıntılıKaliteyi savunan ve sızma zeytinyağının hayatı olumlu yönde etkilediği insanların hikayelerini anlatan, onun deneyiminden ilham alan ödüllü bir belgesel.

"Toplulukla ilgili olan ve statükoya meydan okuyan punk müziğinden geliyorum" dedi. ​"Punk müziği popülerlik kazandığında bunun nedeni punk'ın değişmesi değildi; çünkü dünya sonunda bunu anladı. Bugün bizi bir misyon etrafında birleştiriyor ve aynı prensibin yüksek kalite için de geçerli olduğuna inanıyorum.”

"Bu projeye kaliteden, insanlardan ve gezegenden asla ödün vermemek için başladım” diye ekledi Bucchino. ​"Tabii ki kolay değil. Ben bir idealistim ama insanların yavaş yavaş bunun değerini anladığını ve daha fazla kişinin kalite ve sürdürülebilirliğin gerçekte ne anlama geldiğinin farkına vardığını görmeye başlıyorum. Sadece kendi ürettiğimiz yağı piyasaya sunuyoruz. Birinin hayatına benimki kadar derinden dokunabilecek bir petrol yaratma vizyonundan vazgeçemem.”

Artık Abandoned Grove, farklı ülkelerdeki diğer topluluklara genişlemeyi ve kalite için çabalayan çevresel ve sosyal açıdan daha kararlı değirmenciler ve yetiştiricilerle bağlantı kurmayı planlıyor.

Abandoned Grove, Toskana'da 5,000'den fazla terk edilmiş zeytin ağacını kurtardı. (Fotoğraf: Fil Bucchino)

Toplanan zeytin ağaçlarının meyveleri Pruneti'nin Greve, Chianti'deki değirmenine teslim ediliyor ve eziliyor. Sızma zeytinyağı ve süsen üreten aile şirketini kardeşi Paolo ile birlikte yönetiyor.

"Abandoned Grove ile işbirliği, projenin arkasındaki vizyonla hemen bağlantı kurmam sayesinde doğal bir şekilde ortaya çıktı. Güzel bir yolculuktu ve umarım proje büyümeye devam eder çünkü birçok açıdan büyük değer taşıyor" dedi Pruneti.

"Bakımsız kalan bu zeytinliklerin kurtarılması çok önemli çünkü tarım alanları terk edildiğinde peyzaj güzelliğini ve yerel kültürü kaybediyoruz” diye konuştu. ​"Her hasat mevsiminde zeytinyağı üretiminin tüm toplum için nasıl bir kutlamaya dönüştüğüne tanık oluyoruz.”

Kurtarılan zeytin ağaçları arasında Moraiolo çeşidi baskındır. Bu dayanıklı ağaç Toskana'nın teraslı yamaçlarında yetişir. Orta İtalya'da yaygın olan bu çeşitten elde edilen sızma zeytinyağı, orta ila yoğun meyve tadında enginar, otlar ve badem notaları sunar.

"Biz zeytin yetiştiricileri bu çeşidi ​'Yukarıya doğru büyüme eğiliminden dolayı büyük bir bakım gerektiren köylünün yaşlı zeytin ağacı" diye açıkladı Pruneti. ​"Daha fazla emek gerektiren zorlu ekim biçimi nedeniyle çoğu zaman ilk terk edilen tür oluyor."

"Her yeni üretimin başlangıcında bir değirmen operatörü olarak kendi bakış açıma göre nasıl değer katabilirim diye kendime hep soruyorum” dedi. ​"Bu yağlar, mekanize edilemedikleri için ağaçların bulunduğu engebeli arazi ve budama ve hasat için gereken el emeği ile şekillenen kendi karakterlerine sahiptir.”

"Katma değer, bu eşsiz çeşitlerden belirgin karakteristik sızma zeytinyağı üretmede yatmaktadır," diye ekledi Pruneti. ​"Bu nedenle, bunları hasattan, en uygun olgunlaşma sürelerini hesaplayarak değirmene kadar dikkatli bir şekilde yönetmeliyiz; burada diğer şeylerin yanı sıra, güçlü, farklı bir karaktere sahip yağlar elde etmek için uygun sıcaklıkları ve malaksasyon sürelerini ayarlamamız gerekir."

Abandoned Grove'un kurucusunun tanımladığı gibi en son başarı öykülerinden biri, Bagno a Ripoli'de geçilmesi imkansız bir orman haline gelen, 260'tan fazla asırlık Moraiolo ağacının bulunduğu bir zeytinliğin yeniden canlandırılmasıdır.

"Üç yıl içinde onu hayata döndürdük ve geçen yıl ilk hasadı tamamladık” dedi Bucchino. ​"İnanılmaz olan şey, zeytinliğin yalnızca 1956 ve 1985'teki tarihi donlara değil aynı zamanda kontrol edilemeyen yangına da dayandığını keşfettik. Artık ağaçlar yeniden canlı ve üretken, bu da bu olağanüstü türün olağanüstü gücünü ve dayanıklılığını gösteriyor."