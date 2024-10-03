Çatışmalar tırmanırken zeytin çiftçileri Güney Lübnan'dan kaçıyor

Tarafından işletilen öğütme ve depolama tesisleri Ödüllü Lübnan'daki Darmmess zeytinyağı üreticisi İsrail hava saldırısında vurularak imha edildi.

Şirketin tesislerine yönelik saldırı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Güney Lübnan'da devam eden kara harekatının başlamasından birkaç gün önce gerçekleşti.

Çiftçiler hasada başlayamayacak. Bu da bu kış ailelerini besleyemeyecekleri anlamına geliyor. - Rose Bechara Perini, Darmmess'in kurucusu

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in İran bağlantılı bir siyasi parti ve militan grup olan Hizbullah'a yönelik saldırılarını 1,336 Eylül'de artırmasından bu yana İsrail'in bombardımanında en az 20 kişi öldü.th.

ABD dahil yirmi ülke Hizbullah'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Ancak Avrupa Birliği ve diğer birkaç ülke siyasi kanadı meşru bir örgüt olarak kabul ediyor.

Artan ölü sayısının yanı sıra İsrail'in işgali ülkenin güneyinden bir milyon insanı yerinden etti. Financial Times tarafından analiz edilen uydu verileri 3,100'den fazla binanın yıkıldığını gösteriyor.

Uluslararası Para Fonu ise çatışmanın ülkenin kırılgan ekonomisine ciddi zarar vereceğini öngörüyor.

"Lübnan'da son dönemde yoğunlaşan çatışmalar, ülkenin zaten kırılgan olan makroekonomik ve sosyal durumunu daha da kötüleştiriyor" dedi. ​"Çatışma ülkeye ağır bir insani kayıp yaşattı ve fiziksel altyapıya zarar verdi.”

Darmmess kurucusu Rose Bechara Perini için savaş, tırmanışın dördüncü gününde şirket merkezinin bir hava saldırısıyla yok edilmesiyle tam kapısına dayandı.

"Bechara Perini, 24 Ekim'de müşterilerine ve ortaklarına gönderdiği mesajda, "2024 Eylül 1'te, sınırdan olabildiğince uzakta, daha güvenli olması gereken bir köye taşınan işleme ve depolama tesisimiz bir hava saldırısına uğradı ve bunun sonucunda ekipman ve malzemelerimiz tamamen yok oldu" diye yazdı.st.

"Tüm tesis sadece bir metrelik küllere dönüştü ve bu bizi yıkıcı bir durumla karşı karşıya bıraktı” diye ekledi.

Bechara Perini, yıkılan tesislerin videosunu gönderdi Olive Oil Times.

Gül Bechara Perini

Darmmess, organik zeytinyağı üretimine adanmış bir ortak projedir. Bechara Perini, İsrail sınırından birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Deir Mimas'taki birçok yetiştiriciye gelir sağladığını söyledi.

"Çiftçilerimizin çoğu Beyrut'a kaçtı" dedi Bechara Perini. Olive Oil TimesÇatışmalar nedeniyle birçok Lübnanlının güvenli barınak bulma konusunda zorluk çektiğini de sözlerine ekledi.

"Deir Mimas'ta kalanlar başkentte kalacak yeri olmayanlardır" dedi. ​"Buna ek olarak, nerede güvenli, nerede güvenli olmadığını da gerçekten bilmiyorsunuz.”

Deir Mimas'taki zeytinliklere ulaşmak şu anda ​""çok riskli" dedi. Sonuç olarak Darmmess, 2024/25 mahsul yılında zeytin hasadı yapamayacak ve zeytinyağı üretemeyecek.

Ekonomik olarak durgunluk yaşayan bölgedeki birçok çiftçi, hiçbir verim alınamayacak olan zeytin sezonuna zaman ve para yatırdı.

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"Sekiz kilometrekarelik bir alanda, Darmmess yaklaşık 150,000 zeytin ağacı yetiştiriyor ve birincil tarımsal faaliyeti, sakinlerinin her yıl en önemli ve genellikle tek gelir kaynağı. Zeytin ağaçlarımız geçim kaynağı, kültür ve geliri temsil ediyor" dedi Bechara Perini.

"Çiftçiler hasada devam edemiyor. Bu da bu kış ailelerini besleyemeyecekleri anlamına geliyor" diye ekledi. ​"Ülke zaten iflas etmiş durumda ve insanlar giderek daha da fakirleşiyor.”

Diğer Lübnanlı üreticiler ise şunları söyledi: Olive Oil Times Güneydeki çatışmaların çoğu çiftçinin zeytin ağaçlarını terk etmesine yol açtığını. İsrail'in hava saldırıları ve karadaki çatışmalar da zeytinliklerin yanmasına neden oldu ve bunun verdiği zararı ölçmek imkansız.

Son gelişmelerde, FT'nin uydu verilerinden yaptığı analizde, Lübnan'ın güney sınırında 530 binanın yıkıldığı ortaya çıktı.

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Ancak Hizbullah ile İsrail arasında bir yıldır devam eden sınır ötesi çatışmalar çoktan sona erdi. önemli hasara yol açtı.

"Güney Lübnan'daki çiftçilerin neredeyse yüzde 80'i tarım arazilerine ulaşamayacak ve zeytin bahçelerini hasat edemeyecek" dedi Walid Mushantaf, Bustan El Zeitoun'un kurucusu. ​"Zeytinyağı fabrikaları için de durum aynı, işletme imkânı yok.”

Beyrut'un 40 kilometre güneyinde, Sayda yakınlarında bulunan Mushantaf'ın zeytin çiftliği hâlâ faaliyet gösteriyor.

"Kendisi de dahil olmak üzere çok az sayıda çiftçi, güvenli bir zaman bulduğumuzda hasatlarını mümkün olan en kısa sürede toplamak için günlük iş gücünü en üst düzeye çıkarmak için azami çabayı gösteriyor” dedi.

"Yakıt eksikliği nedeniyle işçilerin günlük olarak çiftliğimize gidip gelmesi zor oluyor” diye ekledi Mushantaf. ​"Ve hava saldırıları ve sivil kayıpların sürekli artması göz önüne alındığında güvenli değil.”

Mushantaf, 2023/24 mahsul yılındaki zayıf hasadın ardından birçok üreticinin önemli bir verim beklediğini söyledi.

"Mushantaf, "Çiftçiler ve zeytin yetiştiricileri hasadı beklemek için yıl boyunca çalıştılar" dedi. ​"Ne yazık ki, bu hasadı kaybedecekler. Bu nedenle, birçok çiftçinin çiftçilikten başka geçim kaynağı olmadığı için günlük mali ihtiyaçlarını karşılayamayacaklar.”

Bu arada, ülkenin doğu kesiminde yer alan Bekaa Vadisi'nde, ülkenin ilk yüksek yoğunluklu Zeytinlik, İsrail hava saldırıları yaklaşıyor.

Charbel Jaoude

"[Hava saldırıları] çok yakın, ama biz iyiyiz” dedi CBio Jaode sahibi Charbel Jaoude. Ancak, uyardı ​"“Tüm koruluklar ve değirmenler güvenli değil ve işçi eksikliği ve güvenlik endişeleri nedeniyle şu anda hasat yapmak zor.”

FT'nin uydu verilerinden yaptığı analiz, Bekaa Vadisi'ndeki birçok köyde 210 binanın yıkıldığını gösterdi.

Lübnan'ın kuzeyinde, Kour köyü yakınlarında bazı işçiler hâlâ hasada hazırlanıyor.

"Zeytinlerimizi hasat edebildiğimiz için çok şanslıyız” dedi Karim Arsanios, Güneş Zeytin'in sahibi. ​"Başımızın üzerinden sürekli uçan savaş uçakları ve arada sırada uzaktan gelen bombalama sesleri dışında her şey oldukça sakin.”

""Hasadın ilk haftasındayız ve her gün yeni sorunlar çıkmasına rağmen, güvenli olmadığı sürece çalışmaya devam edeceğiz" diye ekledi.

Hava saldırılarından ve aktif çatışmalardan uzakta olmamıza rağmen durum hiç bu kadar karmaşık olmamıştı.

"Arsanios, "Mevcut jeopolitik durum nedeniyle hasatla ilgili maliyetler en yüksek seviyede ve sanırım bu işi yapmaya başladığımdan bu yana, yani yaklaşık dört yıl önce, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı" dedi.

"Güney harap olmuş durumda ve bölgedeki zeytinyağı üretiminin yüzde 35'inden fazlası oradan geliyor" diye ekledi. ​"Ülkede kıtlık yaşanacak ve fiyatlar muhtemelen artacak.”

"Genco Zeytinyağı'nın sahibi İbrahim El Kaakour, "Durum çok kötü" diye ekledi. Ülkenin kuzeyinde üretim yapan ancak Lübnan'daki çiftçilerden zeytin satın alan şirketin tesislerinde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Ancak Al Kaakour, ülkenin güneyindeki ağaçların çoğunun hasat edilmeden bırakılacağını doğruladı. Hasat yapabilenlere desteğini sundu. ​"Güneydeki diğer üreticilere de hizmetlerimizi ücretsiz sunduk” dedi.

Arsanios, İsrail ordusunu ülkenin güneyindeki tarım alanlarını beyaz fosfor bombalarıyla kasıtlı olarak yok etmekle suçlarken, Lübnan hükümetinin 40,000 binden fazla zeytin ağacının yok olmasına yol açtığını söylediği İsrail bombardımanının belirli bir bölümüne atıfta bulundu.

"Arsanios, "Toprağın bu kimyasallardan kurtulması aylar, hatta yıllar alacak" dedi. ​"Zeytin ağaçlarını öldürerek hepimiz ortak mirasımızın bir parçasını kaybediyoruz ve bu benim yüreğimi kırıyor.”

İsrail'in kuzeyden görüldüğü üzere, 4 Ekim 2024 Cuma günü güney Lübnan'da gerçekleşen bir İsrail bombardımanının ardından yükselen duman. (AP Fotoğrafı/Baz Ratner)

Bölgede giderek kötüleşen çatışmalar sadece ölümlere ve kitlesel yerinden edilmelere yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun süredir ekonomik krizle boğuşan bir ülkeyi de olumsuz etkiliyor.

"Arsanios, "Görmeye başladığımız soluk soluğa ekonomik faaliyet bir kez daha tamamen durdu" dedi. ​"Bu karanlık dönem sona erdiğinde Solar elinden gelen tüm yardımı sunacak.”

"Yıllardır dış ülkelerin arabuluculuğuna maruz kalan bu ülkeyi bir arada tutan tek şey, halkların dayanışmasıdır” diye konuştu. ​"Bu, ülkemizin omurgasıdır ve hiçbir şey bunu kıramayacaktır."

Becahara Perini, Lübnan'da yaşanan trajediye rağmen Darmmess'in Deir Mimas'taki değirmeninin ve zeytin ağaçlarının sağlam kaldığını ve en kısa sürede yeniden inşa etmek için geri döneceğini söyledi.

"Bechara Perini notunda, "Tekrar ayağa kalkacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı. ​"Bu atadan kalma mirası korurken, sadece zeytin ağacının meyvesini değil, aynı zamanda topluluğumuzun kalıcı ruhunu da kutluyoruz.”

Olive Oil Times Yorum almak için İsrail makamlarıyla iletişime geçildi ancak yayın tarihi itibarıyla herhangi bir yanıt alınamadı.

İsrail Savunma Kuvvetleri, bombalama kampanyasının ve kara harekâtının amacının Hizbullah'ı Litani Nehri'nin kuzeyine itmek ve 60,000 yerinden edilmiş İsraillinin ülkenin kuzeyindeki evlerine dönmesini sağlamak olduğunu söyledi.