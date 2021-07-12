Bu Zeytin Çeşitleri Jüriden En Yüksek Puanları Aldı

Jürilerimizin yarışmaya katılanlara verdiği puanları açıklamamamızın birkaç nedeni var: NYIOOC World Olive Oil CompetitionAncak asıl mesele bunların yüzeysel olarak yorumlanmaması gerektiğidir.

Kabul edelim. Bir tadımcının 84'ü bir diğerinin 86'sıdır. Bir jüri, tadımın erken saatlerinde sabahın geç saatlerinden daha yüksek puanlar verebilir. Bazıları diğerlerinden daha fazla belirli duyusal özelliklere yönelebilir.

Bunlar, sızma zeytinyağı kalitesini belirlemenin en iyi yolunu temsil eden bir panel oluşturan tanınmış uzmanlardır. Ancak onlar da insandır.

Birkaç yıl önce ben karar durdurmak Sınıfının En İyisi Ödülü NYIOOC – kendi kategorilerinde en yüksek puanı alan katılımcılara verilen – puanların bu kararı vermek için yeterince kesin olmadığına olan inancım nedeniyle. Mükemmel bir zeytinyağı ilan edilmemeli ​"diğer mükemmel zeytinyağından daha iyi” olarak nitelendirilmektedir.

(Yine de bazı girişimci kişiler, bir markanın belirli bir yılda çeşitli yarışmalarda kazandığı ödül sayısına dayalı bir sıralama yapma ihtiyacı hissettiler, sanki bu şirketlerin tanıtım bütçelerinden başka bir şeyi ölçüyormuş gibi. Ancak bu sıralamaların yapıldığı web siteleri, ölçüm araçlarına göre neredeyse hiç trafik almıyor, bu da halkın benim kadar umursamadığını ortaya koyuyor.)

Yarışmamızda puanlar sadece bir yağın ödül alıp almayacağını, hatta Gümüş mü Altın mı olacağını belirlemek için kullanılıyor ve ben bundan da pek hoşlanmıyorum.

Bir katılımcı 79.8 puan alarak Gümüş kazanabilirken, bir diğeri 80.1 puan alarak Altın kazanabilir. Birkaç dakika sonra tekrar tadına bakılırsa, sonuçlar tam tersi olabilir.

Zeytinyağı yarışmaları mükemmel olmasa da, üreticilerin kahramanlıklarını takdir etmenin ve kamuoyunu kalite ve değer konusunda eğitmenin en etkili yoludur (pek çok zeytinyağı yarışması bunların hiçbirini yapmaz).

Sadece benim görebildiğim gizli puanlar tek başlarına pek bir şey ifade etmiyor, ancak dünyanın zeytinyağlarına dair en kapsamlı duyusal analizini yaparak topladığımız dokuz yıllık verilere baktığımızda bazı kalıplar ortaya çıkabilir.

Beğenin ya da bayılın.

Ödüllü yağlar arasında tadımcıları mest eden tek çeşit yağlar hangileri?

Bir girişi analiz ederken, NYIOOC Hakimler, genel sonucu oluşturan bireysel bileşenlere alt puanlar atamalarını sağlayan geliştirdiğimiz yazılımı kullanırlar.

Tat ve koku duyuları, denge ve uyum, meyvemsilik, acılık ve yakıcılık gibi unsurlar final sayısına katkıda bulunur.

Bir puan 90'lara ulaştığında, güzel bir yağın paneli havaya uçurduğunu söylemek adil olur. 70'lerin altındaki puanlar zar zor kesintiye uğradı.

İşte son dokuz yılda en yaygın çeşitler için ödüllü yağların ortalama puanları. Ayrıca ödüllü karışımlar için ortalama puanı da ekledim:

Elbette, Picual, Arbequina ve Koroneiki için Casaliva veya Tonda Iblea'dan çok daha fazla verimiz var. Burada yalnızca anlamlı bir ortalama üretmek için yeterli sonuç verdiğini düşündüğüm çeşitler yer alıyor. Daha küçük örneklemelere sahip 200'den fazla çeşit atlandı.

Doğru şekilde hazırlanmış bir yağ, çeşidi ne olursa olsun, sorunlu duyusal özelliklere sahip olan bir yağdan her zaman daha iyi sonuçlar verecektir.

Ayrıca bazı çeşitlerin, örneğin dünya çapında yetişen Arbequina'ya kıyasla, teruar, üretim yöntemleri ve kalite standartları gibi faktörler açısından daha az değişkenliğe sahip bölgelerle daha sınırlı olduğunu da söylemek gerekir.

Belki de grafik, doğru koşullar ve yetenekli üreticilerle daha istikrarlı bir şekilde mükemmellik belirtileri gösteren belirli çeşitleri ortaya çıkarıyor.

Ya da belki veriler, yargıçların henüz tam olarak takdir edemediği duyusal özelliklere sahip bazı çeşitleri öneriyor olabilir.