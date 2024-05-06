Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı'nın Üç Gazisi Ödüllü Zeytinyağları Üretiyor

Eskilerin söylediği gibi, ​"hiçbir şey başarı kadar başarılı olamaz” ve arkasındaki yapımcılar Oleum Maris bunu 2024'te dört Altın Ödül kazanarak başardık NYIOOC World Olive Oil Competition.

Hırvatistan'ın kuzeybatısındaki Istrian yarımadasında zeytin bahçeleri bulunan üreticiler, 16'dan bu yana 2019 Dünya Yarışması ödülü kazandı. ​"Evet ve tamamı Altın,” dedi Oleum Maris'in üç kurucusundan biri olan Velimir Jurić.

Yerli çeşitler, entegre yetiştirme, zamanında hasat, hızlı işleme ve dikkatli depolama, sızma zeytinyağımızın birinci sınıf kalitesinin anahtarıdır. - Velimir Jurić, Oleum Maris'in kurucu ortağı

Şirket ilk Altın Ödülünü bir Istrian Bjelica ile kazandı, bunu 2020'de tek çeşitler için üç ödül daha ve 2022, 2023 ve şimdi 2024'te yerli Istria çeşitleri için dört ödül daha kazandı: Istrian Bjelica, Rozinjola, Vodnjanska buža ve Žižolera.

Oleum Maris'in altı monovarietal'i

"The NYIOOC Jurić, ödüller zeytin yetiştiriciliğinin Oscar'larıdır "dedi. ​"Bizim için çok şey ifade ediyorlar çünkü bunlar zeytinyağımızın kalitesine olan bağlılığımızın en iyi kanıtıdır."

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Oleum Maris, 2009 yılında Vodnjan'dan Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı gazileri olan Jurić, Martin Milas ve Mladen Kocijančić tarafından kuruldu. 80 hektar yanan arazi için devlet imtiyazı aldıktan sonra sıfırdan başladılar.

"Orada çam ağaçları yetişiyordu ve neredeyse her yıl yangınlar çıkıyordu,” diyen Jurić, ortaklarıyla birlikte bölgeyi çevre düzenlemesi yaparak 15,000 hektarlık alana çoğunlukla Buža, Istrian Bjelica, Rosignola, Žižolera ve Buža'nın yerli çeşitleri olmak üzere 55 zeytin ağacı dikti.

Oleum Maris'in kurucularından Velimir Jurić

Ayrıca, yukarıda adı geçen Istria çeşitleri için mükemmel tozlaştırıcılar olan, İtalya'ya özgü Leccino ve Pendolino zeytin ağaçları da diktiler.

Maslinik, Istria'nın en büyük şehri Pula ile zeytin yetiştirmek için neredeyse ideal bir yer olan Vodnjan arasındaki ana yol üzerinde yer almaktadır.

"Jurić, arazinin engebeli, güneye bakan ve yaklaşık 85 metre yükseklikte güneşli olduğunu söyledi. ​"Zeytinliklerimiz Brijuna Adaları'nın, kendine özgü Vodnjan çan kulesinin ve 3,000 yıllık antik Pula şehrinin eşsiz manzarasını sunuyor."

Bu arada kurucular arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den tanınmış girişimci Vlado Ćorluka da yer aldı.

Yeni ekipman ve teknolojiye yapılan yatırımlarla yüksek kaliteye ulaştılar sızma zeytinyağı üretime geçti ve şu anlama gelen Oio Vivo markasını yarattı: ​"canlı yağ” veya ​"hayat yağı.”

"Yerli çeşitler, entegre yetiştirme, zamanında hasat, hızlı işleme ve dikkatli depolama, sızma zeytinyağımızın birinci sınıf kalitesinin anahtarıdır" dedi Jurić.

Zeytinyağını Galižana yakınındaki modern bir mağazada ve tadım odasında satmakta hiçbir sorun yaşamıyorlar. Petrol ayrıca Zagreb'in merkezindeki bir mağaza ve barda ve Avrupa çapındaki alıcılara internet üzerinden satılıyor. Kurucular aynı zamanda Istria'nın hızlı büyüme avantajından da yararlandı. Zeytinyağı turizmi büyüyor.

"Amerika Birleşik Devletleri dahil dünyanın her yerinden misafirlerimiz var” dedi Jurić, memnuniyetini gizlemeden.

Oleum Maris, Istria'daki en başarılı zeytin yetiştiren şirketlerden biridir.

Zeytinlik turlarına ek olarak üç tür tadım da sunuyorlar: ekmek, peynir ve prosciutto ile yağ tadımı veya diğer Istrian lezzetleri ile. Tatlı olarak Istrian bjelica'lı dondurma servis edilir.

Deniz ve Brijuni Milli Parkı manzaralı zeytinlik ziyaretleri arasında, özellikle konukların ilgisini çeken eski ama bu durum için değiştirilmiş Land Rover Defender cipinde geziler de yer alıyor.

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Oleum Maris, 2023/24 mahsul yılında 50,000 litre sızma zeytinyağı üretti; bu, çoğu yıldaki üretimine paraleldir. ​"Hasat her açıdan başarılıydı; Jurić, meyveler sağlıklı ve yağın mükemmel olduğunu söyledi.

Çoğu Istrialı ve Dalmaçyalı üreticinin aksine, onların çalışmaları kötü hava koşulları veya zeytin meyve sineği.

"Jurić, tüm tarımsal teknik tedbirleri zamanında uygulayan 13 çalışanımız var" dedi.

Zeytin sineği ortaya çıktığında, şirketin ziraat uzmanları hızlı bir şekilde tepki gösterdi ve minimum ve seçici böcek ilacı kullanımıyla en ciddi zeytin zararlısını etkisiz hale getirdi.

Oleum Maris Koruları

Oleum Marisa çalışanları zamanında önlemenin yanı sıra doğru zamanda zeytin hasadına başladı.

"Meyvelerin hasarsız ve temiz bir şekilde doğrudan değirmene gitmesi için meyveleri toplayan ve yaprakları ayıran en modern teknolojiye, çalkalayıcılara ve platformlara sahibiz” dedi Jurić, işin ancak ilerleyebileceği konusunda iyimser.

Gelenek, ideal bölge ve zeytin yetiştirme, hasat, öğütme ve işleme konularında kapsamlı bilgi birikiminin yanı sıra zeytinyağı depolamaJurić şu sonuca varmıştır: NYIOOC ödüller en iyi pazarlama aracıdır ve Oio Vivo'nun mevcut ve gelecekteki hayranlarına tavsiye niteliğindedir.