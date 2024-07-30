Tunus Kalitesi Dünya Sahnesinde

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'taki çiftçiler, değirmenciler ve şişeleyiciler, verimli bir 2023/24 hasadının ödüllü bitişini kutladı.

Tunus sızma zeytinyağı markalar 26’te 2024 ödül aldı NYIOOC World Olive Oil CompetitionYüzde 72'lik bir başarı oranıyla.

Başvurularla karşılaştırıldığında ödül sayısını ölçen bu rakam, 20'te sadece yüzde 2014'den 84'de yüzde 2022'e yükseldi. Tunuslu üreticiler ve şişeleyiciler, bu yıl birinci sınıf yağlarıyla 11 Altın ve 15 Gümüş Ödül kazandı.

Bu başarılar bereketli bir hasatın üstüne geliyor. Hükümet yetkilileri 2023/24 mahsul yılının üretimle tamamlandığını tahmin ediyor 220,000 tona ulaştı, biraz aşan ilk beklentiler.

Bu hacimler hala beş yıllık ortalamanın altında olsa da, raporda bildirilen 180,000 tona göre önemli bir iyileşmeyi temsil ediyor. önceki kampanya.

Üreticiler, uluslararası pazarda süregelen belirsizliklere rağmen ödüllerini aldı. artan üretim maliyetlerive tedarik zinciri kesintileri.

Zorlu sezona rağmen Phamed ve Olea Salbo markası Altın Ödül kazandı. NYIOOC.

Phamed'in arkasındaki üreticiler, organik orta yoğunluktaki Chemlali monovarietal ürünü için Altın Ödül'ü kutladılar. (Fotoğraf: Phamed)

"Diğer üretici ülkeler gibi biz de bu yıl alışılmadık iklim koşullarıyla karşılaştık” dedi tesisin sahibi Naceur Elkotti. ​"Zeytinin olgunlaşması ciddi şekilde sekteye uğradı ve sezonu kurtarmak için hasadı hızlandırmak zorunda kaldık. Elimizden gelenin en iyisini yaptık."

"Başlangıçta sezon bir öncekine göre daha umut verici görünüyordu” diye ekledi. ​"Ne yazık ki yağışların az olması ve sıcaklıkların aşırı artması meyve miktarını önemli ölçüde azalttı. Ancak yine de 2022/23'ten belirgin şekilde daha iyiydi."

Tunuslu yetiştiriciler iklim değişikliğiyle birlikte şunu vurguladı: tarımı etkilerYüksek kaliteli sızma zeytinyağı üreticileri için adaptasyon kritik öneme sahiptir.

"Bu yeni bir gerçeklik," dedi Elkotti. ​"Artık bu durumu gelecek için düşünmeli ve sulamanın ve zeytin ağaçlarının bu zorluklara dayanmasına yardımcı olmanın yollarını bulmalıyız. Zeytinciliğin geleceği buna bağlı” dedi.

Şirket, özellikle kurucu aile için böylesine önemli bir sezonda Altın Ödülü coşkuyla karşıladı.

"Bu ödülü bu yıl vefat eden büyükbabama ve babama ithaf ediyorum” dedi Elkotti. ​"Onlar tutkulu zeytin yetiştiricileriydi ve mesleki görevlerimize rağmen zeytin sevgisini gelecek nesillere aktarmayı başardılar.”

"Babam her zaman zeytinciliğin bir iş değil tutku olduğunu söylerdi” diye ekledi. ​"Zeytinlerin üniversite eğitimimi finanse ettiğini söylerdi, bu yüzden bana verdiklerini onlara geri vermeliyim.”

Aile tarafından işletilen şirketin kurucu ortağı Naim Ben Said Sevgili Tanrım şirketi, Altın Ödül kazandığını söyledi NYIOOC Üst üste ikinci yıl için bu başarı, şirket, işbirliği yapan çiftçiler ve müşteri ağı için önemli bir doğrulamaydı.

Ben Said'in annesi zeytinliklerle ilgileniyor. (Fotoğraf: Sevgili Tanrım)

Ödül, şirketin faaliyet gösterdiği Hazeg köyünde coşkuyla kutlandı. Hazeg, Tunus zeytinyağı üretimi için önemli bir bölge olan Sfax'ın merkezi bölgesinde yer almaktadır.

"Ben Said, "Bir aile ve topluluk tarafından desteklenen bir işletme olmaktan gurur duyuyoruz" dedi. ​"Sonuçları açıkladıktan birkaç dakika sonra tüm Hazeg köyü farkındaydı ve gururla kutluyordu. Bu sadece bizim değil, onların başarısıydı.”

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"Hazeg 20,000 nüfuslu küçük bir köy” diye ekledi. ​"Nüfusun yarısından fazlası küçük çiftçilerden oluşuyor ve geri kalanı şu ya da bu şekilde tarımla bağlantılı. Uluslararası tanınırlık, inanılmaz ustalıklarını ve bağlılıklarını sergileyerek, dünyaya en iyi doğal ürünleri sunma misyonlarında onlara güvence verdi."

için en zorlu görevlerden biri yüksek kaliteli sızma zeytinyağı Üreticiler, ürünlerine ilişkin tüketici farkındalığının büyük ölçüde farklılık gösterdiği uluslararası bir pazarda markalarını oluşturuyor.

"Fransız markası Parcelle 26'nın kurucusu Michaël Zeitoun, "Bu kadar rekabetçi bir ortamda, özellikle kaliteli zeytinyağı konusunda halk eğitiminin düşük düzeyde olduğu göz önüne alındığında, bir marka oluşturmak zordur" dedi. HDMP.

Michaël Zeitoun ve eşi Laurence her yıl ilerlemelerini NYIOOC kazandıkları ödüller. (Fotoğraf: HDMP)

Parcelle 26, New York'ta bir kez daha zafere ulaştı ve üç ödül kazandı. dünya standartlarında zeytinyağı Tunus kökenli. Üretici katılmayı düşünüyor NYIOOC hayati.

"Bu tür ödüller, kalite düzeyimizin en azından bir önceki yılla karşılaştırılabilir olmasını sağlıyor” dedi. ​"Kaliteye yüksek düzeyde dikkat etmemize yardımcı oluyorlar.”

"New York, mükemmel bir referans görevi gören çok üst düzey bir yarışmadır" diye ekledi ve yüksek kaliteli ürünlerin görünürlüğünü artırmak için dünya çapında yüksek profilli yarışmalara katılmanın gerekliliğini vurguladı.

"Bizimki gibi 50 hektarlık alanda faaliyet gösteren küçük çiftlikler için ürün kalitesini sürekli artırmaktan başka seçenek yok" dedi Zeitoun.

Bu arada üretici ve ihracatçının kurucusu Naouel Bouabid masiva2024 yılında Damya markalarıyla şirketin Altın ve Gümüş Ödüllerini kutladı. NYIOOC.

Naouel Bouabid, ailesinin Tunus'taki bahçesinden sızma zeytinyağı üretip Kaliforniya'ya ihraç ediyor. (Fotoğraf: Massiva)

"Gibi ödüller kazanıyor NYIOOC büyük bir onurdur ve asıl ödülümüz müşterilerimizin sevdiği olağanüstü zeytinyağı yaratmaktır. Gelecek yıllarda da bu mükemmellik geleneğini sürdürmeye kararlıyız” dedi.

Bouabid şirketin kredisini kullandı sürekli başarı Ailesinin biyodinamik tarımla tamamlanan organik tarım geleneğini Dünya Yarışması'nda sürdürüyor.

"Bu yöntemleri kullanarak olağanüstü meyve kalitesi için sağlıklı bir ekosistemi ve canlı toprağı teşvik ediyoruz" dedi Bouabid.

Damya'nın üretimi, kendi bahçelerinden ve yerel yetiştiricilerin zeytinlerinden özenle seçilmesini içermektedir.

"Titiz bir seçim süreciyle zeytinlerinin sıkı kalite standartlarımızı karşılamasını sağlıyoruz” dedi Bouabid. ​"Bu, benzersiz mikro iklimlerde yetiştirilen tamamlayıcı zeytin çeşitlerini tedarik etmemize ve tekliflerimizi daha da zenginleştirmemize olanak tanıyor."

Marka yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle Kaliforniya'da sızma zeytinyağı satıyor.

"Bouabid, Kaliforniya'nın zeytinyağı sahnesinde patlama yaşıyor "dedi. ​"Üretim artıyor ve tüketiciler daha bilinçli hale geliyor. Taze, mevsimlik yemekler burada temel malzemedir ve yüksek kaliteli zeytinyağı da önemli bir malzemedir."

"Soslardan deniz mahsullerine kadar her yerde var” diye ekledi. ​"Uygun fiyatlılık önemli olsa da, Kaliforniyalılar zeytinyağının benzersiz tatlarına ve kökenlerine giderek daha fazla ilgi duyuyor."

Damya bu sezona umut verici bir başlangıç ​​yapıyor. ​"Organik, kaliteli zeytinyağı üretimi için ideal özelliklere sahip, bol miktarda zeytin hasadı yapmayı umuyoruz." dedi Bouabid.