Türk Üreticiler Bol Hasat İçin Hazırlanıyor

Türkiye'deki zeytinyağı üreticileri, 2024/25 mahsul yılında rekor bir rekolte bekliyor.

Türkiye Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin (UZZK) resmi rekolte tahminine göre, sezonluk zeytinyağı üretimi 421,000 bin tonu aşacak. 2022/23'de üretildi.

"UZZK Başkanı Mustafa Tan, “475,000 bin ton zeytinyağı rekoltesi tahmin ediliyor” dedi. ​"Bu aynı zamanda iki yıl önce 421,000/2022'te kırılan 23 bin tonluk rekoru da geride bırakıyor."

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"Ülkemiz zeytincilikte büyük bir atılım gerçekleştiriyor” dedi. ​"2022/23'te İspanya'dan sonra dünyada ikinci sırada yer aldı. O yıllarda İspanya'da kuraklık vardı. Ülkemiz daha şanslıydı ama bu yıl ülkemiz bunun tesadüf olmadığını gösterdi. Bu anlamda çok mutluyuz."

Resmi üretim tahmini gerçekleşirse ve Akdeniz'deki diğer önemli üreticilerle birlikte, İtalya ve Yunanistan Düşük ila orta düzeyde verim beklenirken, Türkiye'nin aynı zamanda dünyanın ikinci büyük zeytinyağı üreticisi olarak yeniden konumlanması muhtemeldir İspanya'nın arkasında.

Ancak Tan, öngörülen rekor rekolteye rağmen ilçede uzun süredir devam eden kuraklığın Türk zeytinyağı sektörüne yönelik şüpheler yarattığını kaydetti.

"Bu yıl çok sevinmemiz gerekirken, maalesef sektörde büyük bir karamsarlık var çünkü yağışlar hiç bu kadar geç olmamıştı” dedi. ​"Her gün [üreticiler] zeytinlerin kaybolacağı veya geri döneceği endişesini yaşıyorlar.”

ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) Türkiye'deki ofisi, ülkedeki zeytinyağı üreticilerinin, özellikle sulamalı zeytinliklere sahip olanların, bol miktarda verim elde etmeye doğru ilerlediğini doğruladı.

"Ofisin Ziraat Uzmanı Kubilay Karabina, “Üretim ve ihracat beklentileri oldukça yüksek” dedi. Olive Oil Times. ​"Ancak yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle özellikle sulama imkânı olmayan küçük üreticilerin beklentilerinin altında bir verimle karşılaşacağı söyleniyor.”

Karabina, sezonluk zeytinyağlarının fiyatlarının, taze yağların kalitesi ve Türkiye'deki üretim maliyetleri gibi unsurların etkisiyle şekilleneceğini sözlerine ekledi.

"Hasattan sonra kaliteye bağlı olarak dolar bazında fiyatların gevşemesi bekleniyor” dedi. ​"Ancak yüksek işçilik maliyetleri fiyatlarda aşağı yönlü bir kaymayı önleyecektir. Şu ana kadar toplam kaliteyi olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir sorun bize bildirilmedi.”

Türkiye genelindeki üreticiler de önümüzdeki yıl bol bir ürün bekliyor. Ancak bazıları, ulusal zeytinyağı veriminin UZZK'nın rekor hasat tahmininden düşük olmasını bekliyor.

"Türkiye'nin en büyük zeytinyağı üretici ve ihracatçılarından biri olan İzmirli Artem Oliva'nın yönetici ortağı Can Değer, "Bu yıl bir önceki sezona kıyasla önemli ölçüde daha iyi bir zeytinyağı rekoltesi bekliyoruz" dedi.

"Güneydoğuda hasat yavaş yavaş başlarken, asıl hasat kasım ayının başında başlayacak” dedi. ​""İlk tahminlerimize göre geçen yıla göre verimde yüzde 40 civarında potansiyel artış bekleniyor ve Türkiye genelinde toplam 300,000 bin ton civarında bir üretim bekleniyor."

Önceki 2023/24 kırpma yılı2022/23 hasadı ile rekor tahmin edilen 2024/25 hasadı arasına sıkışan Türkiye, Akdeniz havzasındaki azalan verim eğilimini izleyerek yaklaşık 200,000 tonluk genel üretim gerçekleştirdi.

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Candeger, ayrıca üretim bölgelerinin çoğunda zeytin yetiştirme koşullarının elverişli olması ve zeytin zararlılarının bulunmaması nedeniyle, bu yıl sezonluk taze zeytinyağlarının kalitesinin geçen yıla göre önemli ölçüde artmasının beklendiğini kaydetti.

Türkiye'nin kuzeybatı Ege kıyısında önemli bir zeytinyağı üretim bölgesi olan ve iki milyon zeytin ağacına ev sahipliği yapan Ayvalık'ın bu sezon bol miktarda zeytinyağı mahsulü vermesi bekleniyor. Ancak bölgede yağış olmaması nihai verimi belirlemede kritik bir faktör haline geldi.

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"Bu yıl zeytinyağı miktarında önemli artış olacak” dedi Mustafa Kürlek. Köklü ZeytincilikBölgenin Kaz Dağları'nda zeytinyağı ve sofralık zeytin üreticisi olan .

"Ancak henüz yağmurlar gelmedi” diye ekledi. ​"Sonuç olarak zeytinler artık önemli ölçüde buruşmuş durumda. Yağmur yağmazsa, yenilebilir zeytinlerde önemli bir azalma olacak ve bu da daha fazla zeytinin zeytinyağı üretimine kanalize edilmesiyle sonuçlanacak. Sonunda, piyasada daha fazla zeytinyağı bulunacak.”

Kürlek, Türkiye'nin 2024-25'teki ulusal zeytinyağı üretiminin bir önceki yıla göre iki katına çıkarak 400,000 bin ton civarında gerçekleşeceğini öngördü.

Türkiye genelinde bu yıl beklenen zeytinyağı rekoltesi, ülkenin büyük bölümünde devam eden kuraklık nedeniyle bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor.

Güney de dahil olmak üzere bazı üretim bölgelerinde bol hasat bekleniyor Kilis iliÜretimin geçen yıl 10,000 tondan 6,000 tona çıkması bekleniyor.

Ancak kuzeybatıdaki Edremit Körfezi gibi bazı bölgelerde sonbahar yağmurlarının yetersiz olması nedeniyle ilk tahmin edilenden daha az ürün elde ediliyor.

Bu arada, Türkiye'de 2024/25'te beklenen rekor üretim, özellikle Türkiye'den toplu zeytinyağı ihracatına getirilen yasağın kaldırılmasının ardından, bu yıl ülkeden rekor zeytinyağı ihracatı yapma hedeflerini de ateşledi. tamamen kaldırıldı.

"Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Mehmet Emre Uygun, "Tarihi rekolte, ihracatta tarihi rekorlar kırmamızı zorunlu kılıyor" dedi.

Uygun, derneğin 2024/25 sezonu hedefinin Türkiye zeytin ihracatını 200,000 bin tona çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi. EZZİB'e göre, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı bir önceki 65,000/2023 sezonunda 24 bin ton olarak gerçekleşmişti.

"Önümüzdeki 1.5 yıllık dönemde yıllık ihracatımızı gece gündüz çalışarak 1.39 milyar dolara (- milyar avro) çıkaracağız” dedi.