İki Avustralyalı Üretici Dünya Yarışmasında On Yıllık Başarıyı Kutluyor

Bir zorlu 2024 hasadıAvustralyalı üreticiler bir kez daha yüksek kaliteli ürünleriyle tanınmanın heyecanını yaşadılar. sızma zeytinyağı dünya sahnesinde.

Geri dönen katılımcılar Cape Schanck Zeytin Malikanesi ve Cobram Estate Victoria'dan 2024'te ülkeyi temsil etti NYIOOC World Olive Oil Competition Güney Yarımküre bölümü, toplamda yedi ödül (iki Altın ve beş Gümüş Ödül) kazandı.

Victoria, ülkenin en büyük zeytinyağı üretim bölgesi olup, Avustralya'nın yıllık zeytinyağı üretiminin yüzde 70'inden fazlasını karşılamaktadır.

Ayrıca bakınız: 2024 NYIOOC Kapsam

Cape Schanck ve Cobram Estate, %100 tutarlılık puanına sahip Olive Oil Times Dünya sıralamasıyani son on yıldır sürekli olarak ödüllü kaliteye ulaşmışlardır.

Avustralya'da geçen yıl yaklaşık 19 milyon litre (17,480 metrik ton) zeytinyağı üretimi rekor kırarken, 2024 yılında ülkenin zeytinyağı üreten bölgelerinin çoğunda üretimin azalmasıyla üretimde düşüş yaşandı.

Avustralya Zeytinyağı Birliği'nin (AOOA) tahminlerine göre, temmuz ayında sona eren 13,000 hasadında ülkede 14,000 bin ila 2024 bin ton arasında zeytinyağı elde edildi.

"Derneğin Başkanı David Valmorbida, ülkede zeytin hasadının Ağustos ayında tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Avustralya hasadı, 2024 yılında zayıf meyve tutumları ve bazı bölgelerdeki kötü hava koşulları nedeniyle düşüş gösterdi" dedi.

"Diğer bölgeler de etkilendi dantel böceğiValmorbida, "Bu da koruları yok etti" diye ekledi. ​"Zaten döngüsel olmanın birleşik etkisi nedeniyle ​'"Yıl sonu ve kötü koşulların etkisiyle, bu yıl çok az sayıda üretici güçlü hacimler üretmeyi başardı."

Her yıl 2.6 milyon zeytin ağacından zeytin hasadı yapan, uçsuz bucaksız güney Pasifik ülkesinin en büyük zeytinyağı üreticisi olan Cobram Estate, yarışmada bir kez daha büyük başarıya imza atarak beş ödül (bir Altın ve dört Gümüş Ödül) kazandı.

"Tanınma almak için NYIOOC Marka yöneticisi Erin Wilson, “En büyük onurdur” dedi. ​"Sonuçlardan çok memnunuz ve sızma zeytinyağlarımızın kalitesinin ve kıvamının dünyanın en iyileri arasında kabul edilmesinden inanılmaz derecede gurur duyuyoruz.”

Göre Olive Oil Times Dünya Sıralamasında Cobram Estate, Güney Yarımküre'nin en üst sıradaki üreticisidir.

Şirket, daha önce şu isimle biliniyordu: Sınır Bend, aynı adı taşıyan Coratina monovarietali ile Altın Ödül'e layık görüldü.

The NYIOOC Jüri ayrıca şirketin Picual ve Hojiblanca adlı iki orta monovarietal çeşidi ve iki orta karışım çeşidine dört Gümüş Ödül verdi.

Ülkedeki diğer üreticilerin bu ürün yılında olumsuz hava koşullarıyla karşılaşmasının aksine, Cobram Estate, miktarı azalsa da kaliteli zeytinyağı üretmeye elverişli koşullardan yararlandı.

"Wilson, “Her mevsim eşsizdir” dedi. ​başlıklı bir kılavuz yayınladıYağ biriktirme sürecinin başlarında ortalamanın üzerinde yağışla ılımlı bir yazla takip edilen elverişli bir kış yaşadık. Bu durum, yağlarımızın dengesini ve meyvemsi aromalarını artıran mükemmel et-çekirdek oranlarına yol açtı.”

"Verimimizin düşük olduğu bir yıl olmasına rağmen, bu çevresel koşulları, bahçecilik ve değirmencilik uzmanlığımızla birleştirerek güzel, uyumlu, yüksek kaliteli sızma zeytinyağları ürettik” diye ekledi.

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Cobram Estate, 2024 sezonunda ülkenin bu yılki ulusal üretiminin yaklaşık yüzde 10.1'ine denk gelen 9,292 milyon litre (65 bin - ton) zeytinyağı üretti.

ABD Cape Schanck Zeytin MalikanesiBu yılki yarışmada Coratina ve Picual zeytinlerinden elde edilen iki orta sızma monovarietal, Altın ve Gümüş Ödül kazandı.

Cape Schanck, Dünya Yarışması'nda iki ödül daha alarak toplam ödül sayısını 27'ye çıkardı. (Fotoğraf: Cape Schanck Olive Estate)

"Kazanmanın sevincini yaşıyoruz NYIOOC Sahipleri Stephen ve Sui Tham, “Bir yıl daha” dedi.

Geçtiğimiz nisan ayında üretici, 2024 hasadından önce bol bir ürüne hazırlanıyordu. Ancak, zeytin ağaçlarının çiçek açmasıyla aynı zamana denk gelen ilkbahar sonlarındaki yoğun sağanak yağışlar ve hasattan önceki normalden düşük sıcaklıklar, Cape Schanck'ta beklenenden düşük bir zeytinyağı verimiyle sonuçlandı.

"Thams, "Düşük verim ve hafif yağ [bu sezon] genel temaydı" dedi. ​"Özellikle hafif yağlarla ilgili olarak, bu yıl yağlarımızın yarışmada nasıl performans göstereceği konusunda endişeliydik ve öne çıktığımızı düşündüğümüz yağları gönderdik.”

Sezonun iniş çıkışlarına rağmen şirketin kaliteye odaklanması, sahipleri tarafından şu şekilde tanımlanıyor: ​'Üretilen zeytinyağı miktarından bağımsız olarak başarılı bir hasat için 'x faktörü' Cape Schanck'ı zirveye taşıdı NYIOOC üst üste onuncu kez birincilik kürsüsüne çıktı.

"Çift, "Coratina, uzun yıllardır olduğu gibi bir kez daha öne çıktı" dedi. ​"Ailemizle birlikte kutlamak için yaptığımız sade bir spagetti aglio e olio ve prosecco bunu başardı.”

"Ödüller NYIOOC “Petrolümüz ve şirketimiz için pek çok şeyi temsil ediyor” diye sözlerini tamamladılar. ​"Yıllar içinde aldığımız ödüllerin, tüketicilerimizin çok değer verdiği bir tutarlılığın göstergesi olduğu yönündeki birçok temsil arasında yer alıyor.”