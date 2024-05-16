ABD'li Zeytinyağı Üreticileri Dünya Rekabetinde Rekor Kıran Başarıya Ulaştı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zeytinyağı üreticileri, 95'te rekor düzeydeki 2024 ödülü övüyor NYIOOC Zeytinyağı Yarışması.

Beş eyaletten çiftçiler ve değirmenciler bir araya gelerek 62 başvuru arasından 33 Altın ve 140 Gümüş Ödül kazandı. Bu, 149'deki 2017 markanın biraz gerisinde, Dünya Yarışması'na katılan ikinci en yüksek ABD markası oldu.

Önde gelen bir üretici olarak itibarımızı pekiştirmeye devam ediyor. - Paul Durant, Durant Olive Mill'in ortak sahibi

Bir tek İtalyan üreticiler dünyanın en büyük zeytinyağı kalite yarışmasına daha fazla başvuruda bulundu ve daha fazla ödül kazandı.

Amerikalı üreticilerin benzersiz başarısı, ABD zeytinyağının büyük çoğunluğunun üretildiği Kaliforniya'daki yüksek mahsulün ardından geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na göre Amerika Birleşik Devletleri 12,000/2023 mahsul yılında 24 ton zeytinyağı üretti. Golden State'teki yağışlı hava şiddetli kuraklık koşullarını hafifletirken, yağmur da hasat sırasında tarımsal ve lojistik zorluklar yarattı.

California Olive Ranch ABD'nin en büyük zeytinyağı üreticisi olan (COR) bu yılın kazananları arasında yer alıyor.

COR, yüzde 100 Kaliforniya markaları için Altın Ödül ve Gümüş Ödül ve yüzde 10 Kaliforniya zeytinyağından üretilen Global Karışımı için Altın Ödül kazandı. (COR'a ait bir İtalyan sızma zeytinyağı olan Lucini de iki Altın Ödül kazandı.)

Mary Mori, California Olive Ranch'te kalite ve araştırmadan sorumlu başkan yardımcısıdır (Fotoğraf: California Olive Ranch)

"Bu ödülleri almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi COR'un kalite, araştırma ve geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Mary Mori. ​"Piyasadaki en saygın ve güvenilir yarışmalardan biri olan bu ödülleri almak, her zaman kutlama için bir duraklamadır ve harika lezzetli, yüksek kaliteli ürünler üretmeye olan bağlılığımızın gerçek bir kanıtıdır."

Mori, ödüllerin bir süre sonra geldiğini ekledi. ​"ılımlı mahsul,” şirketin karşılaştığı temel zorlukların üstesinden geldiği ve zeytinlerin bahçelerden değirmenlere hızlı bir şekilde ulaşmasını sağladığı için şirketin tarım ekibinin çalışmalarını övdü.

"Asıl sorun sıcaklıktı; sıcak hava toplama için ideal değildi" dedi Mori. Sonuç olarak meyvelerin büzüşmesine ve kurumasına neden olmayacak şekilde sulama zamanlamasını ayarlamak zorunda kaldık.”

"Şans eseri bu yoğun sıcaklıklar yalnızca hasadın ilk haftasında meydana geldi” diye ekledi. ​"Sıcaklıklar önemli ölçüde düştü ve küçük sorunlarla dolu domuzu hasada geçirmemize olanak sağladı."

Arkasında ekibi Pasolivo Dört galibiyeti kutladı NYIOOC Toplam ödül sayısı 36'ya yükseldi.

Pasolivo, 2025'te bir başka ödüllü yıla hazırlık amacıyla şimdiden budama yapıyor. (Fotoğraf: Pasolivo)

Göre Olive Oil Times Dünya Sıralaması verileriPasolivo, yarışmanın 12 yıllık tarihinde en çok ödül alan ABD'li yapımcı ve genel olarak en başarılı dördüncü yapımcı oldu.

"Genel müdür Marisa Bloch, "Bu yarışmada her yıl bu kadar yüksek övgüler kazanmaya devam etmek bir onurdur" dedi. ​"Sürekli olarak kazanan Bu tür muhteşem övgüler markamızın geçerliliğini ve kalitesini sağlamlaştırmaya yardımcı oluyor” diye ekledi. ​"Tüketicilere kaliteyi masaya getirmeye devam eden lider bir üretici olduğumuzu göstermeye devam ediyoruz.”

Bloch, Pasolivo'nun 2023/24'te bereketli bir hasat elde ettiğini, ancak yağmurun orijinal hasat tarihini geriye ittiğini ve bunun zeytinleri hala yeşilken hasat etmek için zamana karşı bir yarışa yol açtığını söyledi.

"Hasat, yılın başlarında yağan yağmur nedeniyle daha geç gerçekleşti” dedi. ​"Sadece hasatı çok geç ertelemediğimizden, muhtemelen bir sonraki yılın yağışlı mevsimine girmediğimizden emin olmalıyız.”

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Kaliforniya merkezli yapımcılar, 86 ödülün 95'sını kazandı NYIOOCGeri kalanını Arizona, Florida, Oregon ve Teksaslı üreticiler kazanıyor.

Golden State dışındaki en başarılı yapımcı Oregon merkezliydi Durant Zeytin Değirmeniiki Altın Ödül ve bir Gümüş Ödül kazandı.

Dondurucu sıcaklıklarla karşı karşıya kalmanın yanı sıra Paul Durant, ekibin yeni ve son teknolojiye sahip Pieralisi kazıma ekipmanına alışması gerektiğini söyledi. (Fotoğraf: Durant Zeytin Değirmeni)

"[Kazanmanın etkisi NYIOOC ödülleri her geçen yıl daha da artıyor," dedi ortak sahibi Paul Durant. ​"Bu, uzun yıllar boyunca ve birçok zorlukla birlikte, müşterilerimizin güvendiği yüksek kaliteli zeytinyağını tutarlı bir şekilde üretebildiğimizi gösteriyor. Birinci sınıf bir üretici olarak itibarımızı pekiştirmeye devam ediyor.”

The öncü zeytinyağı üreticisi Oregonlu zeytin çiftçilerinin, hasat edebilecekleri meyve miktarını azaltan önemli bir donmanın üstesinden gelmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"Bu, mahsulün bir kısmının kaybolduğu üst üste üçüncü yıl," dedi Durant. ​"2024 büyüme sezonu için riski azaltmak ve bize ek hasat zamanı kazandırmak amacıyla rüzgar makineleri kurduk."

Ülkenin diğer tarafında üreticiler arkalarında 15 Zeytin Şirketin ilk Dünya Yarışması ödülü olan Florida ve Kaliforniya'da üretilen sızma zeytinyağı için üç Gümüş Ödülü kutladı.

15 Olives'in kurucusu Stuart Alfonso, şirketin Florida korusundaki Arbequina zeytinlerini inceliyor. (Fotoğraf: 15 Zeytin)

"Bu yarışmada ödüllendirilmek, derin bir nefes almamıza ve emeğimizin meyvelerinin tadını çıkarmamıza olanak sağlıyor" dedi ortak sahibi Krisi Groce. ​"Sızma zeytinyağının kalitesi konusunda halkı eğitmek için çok çalışıyoruz ve bu ödül de söylediklerimizi destekliyor."

Şirket, bir çift Arbequina bazlı karışım ve bir Frantoio bazlı karışımla ödül kazandı.

"Üretimimiz şu anda Florida ve Kaliforniya'da" dedi Groce. ​"Yarışmaya girdiğimiz üretimimizden doğrudan zeytinyağı harmanı üretiyoruz. Arbequina zeytinlerimiz burada, Florida'da gerçekten iyi yetişiyor ve Kaliforniya'daki Toskana çeşitlerimiz, ödüllü mükemmel bir karışımdır."

Groce, 15 Olives'in Kaliforniya'da olağanüstü bir üretim sezonu geçirdiğini söyledi. Her zaman olduğu gibi, subtropikal Florida'daki hasat bir dizi zorlukla karşılaştı.

"Florida üretiminin birçok zorluğu var. Tropikal bir iklimdeyiz - çok nemli ve yağmurlu - ve iş hasat zamanı geldiğinde sivrisinekler sizi çiğneyecek" dedi. ​"Havanın sıcak ve yağışlı olduğu ve böceklerin affetmediği Ağustos ayı başlarından ortalarına kadar hasat yapıyoruz. Bu sürece katılmak isteyen aile ve arkadaşlara sahip olmak anahtardır.”

Güneybatıda, Arziona'nın ilk ticari zeytinyağı üreticisinin arkasındaki üreticiler Gümüş Ödülü kutladı 2024'da NYIOOC. Bu, şirketin yarışmadaki üçüncü ödülüydü, ancak yalnızca Arizona'da yetiştirilen zeytinlerden alınan ilk ödüldü.

Kurucu Perry Rea Arizona'da yeni zeytin ağaçları dikiyor (Fotoğraf: Queen Creek Olive Mill)

"Çoğumuz yerliler ve ziyaretçiler Bir Arizona üreticisinin hangi kalitede sızma zeytinyağı yapabileceğini her zaman sorgulayacağız çünkü bunu yapan tek kişi biziz, "dedi başkanı John Rea. Queen Creek Zeytin Değirmeni. ​"Bu ödül çok özel hissettiriyor çünkü elde edilen ürün Queen Creek, Arizona'daki çiftliğimizde yetiştirilen ve öğütülen zeytinlerden yaratıldı."

Rea, ödüllü sızma zeytinyağı üretmek için karşılaştığı en büyük zorluğun, Arizona'nın çöl-kıta iklimi nedeniyle diğer tüm ABD üreticilerinden farklı olan hasatın zamanlaması olduğunu söyledi.

"İklim nedeniyle Arizona'da hasat Kaliforniya'ya göre biraz daha geç yapılıyor" dedi. ​"bu yüzden Kasım ayına kadar ve Aralık ayının başına kadar koruyu yakından takip etmeliyiz.”