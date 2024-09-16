Kaliforniya Üniversitesi, Yağ Üretimi İçin Zeytin Yetiştirme Kılavuzunu Yayımladı

Kaliforniya Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynaklar (UCANR) ekibi yeni yayınladığı Zeytin Yağı Üretim Kılavuzu Referans kitabının eyaletin büyüyen zeytinyağı sektörünü desteklemeye yardımcı olmasını umuyoruz.

Son on yılda, Kuzey Amerika'daki zeytinyağı üretiminin neredeyse tamamının gerçekleştirildiği Kaliforniya genelinde, zeytinyağı üretimine ayrılan alan, sofralık zeytin alanını geçti.

Ancak UCANR'nin zeytinle ilgili tek referans kitapları orijinal olarak kaldı Zeytin Üretim Kılavuzu1953'te yayınlanmış ve 1994 ve 2005'te revize edilmiş ve Organik Zeytin Üretim Kılavuzu, 2007 yılında yayımlandı.

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"The Zeytin Üretim Kılavuzu Kitabın teknik editörü ve Kaliforniya Üniversitesi-Davis Gıda Bilimi ve Teknolojisi bölümünde doçent olan Selina Wang, “Kitap çoğunlukla sofralık zeytin yetiştiricilerine yönelikti” dedi. ​"Bu, yağlık zeytin yetiştiricileri için ilk üretim kılavuzudur.”

"Bu kitabın zeytin yetiştiricileri için anlaşılır, pratik ve konuyla ilgili bir el kitabı olmasını istedik” diye ekledi. ​"Bazı bölüm yazarları benim gibi akademisyenler, ancak bilgilerin pratik ve takip edilmesi kolay olduğundan emin olmak için onlarca yıldır uygulamalı çalışmalar yapan sektör profesyonellerimiz vardı.”

UC Davis Olive Center ile birlikte Kurucusu Dan Flynn Wang, Louise Ferguson ile birlikte bir zeytin yetiştiricisinin bir meyve bahçesinin yeri, ekimi, hasadı ve bakımı hakkında bilmesi gereken her şeyin adım adım taslağını oluşturmaya koyuldu.

Kitapta endüstrinin geçmişine ve Kaliforniya'ya giriş yer alıyor zeytinyağı kaliteleri ve standartlar, zeytin fizyolojisi, toprak ve besin yönetimi, gölgelik bakımı, yabani ot ve zararlı tanımlama ve yönetimi dahil olmak üzere konuları ele alan bölümlerle takip edilir. zeytin meyve sineği ve zeytin zararlısı, zeytin ağacı hastalıkları ve zeytin hasadı.

Teknik editörler, kitabın zeytin yetiştiricilerinin daha verimli ve dayanıklı hale gelmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Kitapta ağırlıklı olarak zeytinlik anlatılsa da zeytinin öğütülmesi, zeytinyağının depolanması ve zeytin öğütme yan ürünlerinin bir kısmının işlenmesi hakkında da bir bölüm yer alıyor.

"Wang, "Her bölüm, kariyerinin çoğunda bu konuyu inceleyen biri tarafından yazılmıştır" dedi. Örneğin, önde gelen bir bitki fizyoloğu fizyoloji bölümünü yazdı ve bir entomolog da zararlı tanımlama ve kontrol bölümünü yazdı.

"Kitabın güçlü ve kapsamlı olmasının sebebinin tek bir kişi tarafından yazılmaması olduğunu düşünüyorum" diye ekledi Wang. ​"“Hasat, öğütme, yetiştirme, zararlılar ve diğer her şey konusunda uzman olmak mümkün değil.”

Kitapta, yüksek yoğunluklu ve süper yüksek yoğunluklu zeytin bahçeleri ele alınıyor; bölümlerde yer seçimi, ağaç aralıkları, sulama gereksinimleri ve uygun çeşitler tartışılıyor.

"Wang, "Yer seçimi ve arazi hazırlığı için, toprak ve su örneklerinin toplanması ve test için gönderilmesi hakkında bilgi sağlıyoruz. Bu, neyin test edileceğini de kapsıyor... Eksik olan şeyleri tespit etmek ve ardından takviyeye ihtiyaç olup olmadığını görmek için" dedi.

Kılavuzda açıkça belirtilmese de iklim değişikliği veya rejeneratif tarım uygulamaları hakkında bilgi vererek, zeytin yetiştiricilerine sulama ve su bulunabilirliği konusunda nasıl düşünmeleri gerektiğini ve bitki sağlığı girdilerini nasıl en aza indireceklerini açıklıyor.

"Wang, "Bu kılavuzun, üreticilerin büyüklüğü ve çiftçilik uygulamaları ne olursa olsun her üreticiye ulaşmasını istedik" dedi.

273 sayfalık kitabın yapımına Covid-19 salgını sırasında başlandığını ve tamamlanmasının yaklaşık dört yıl sürdüğünü belirten Wang, asıl zorluklardan birinin yazıyı özlü tutmak olduğunu söyledi. ​""Bunun bir ders kitabı veya bilimsel bir makale gibi okunmamasını istedik" dedi.

Ancak her bölüm, herhangi bir konuya meraklı olan herkes için kapsamlı okuma önerileri sunuyor.

Kaliforniya Zeytinyağı Komisyonu kılavuzu finanse etti. Sonuç olarak, eyalet tarafından işletilen kâr amacı gütmeyen kuruluş, ülkenin en büyük zeytin çiftçileri ve zeytinyağı üreticilerini içeren üyeleri arasında dağıtmak üzere kitabın yaklaşık 150 kopyasını alacak.

Yine de Wang, komisyonun Kaliforniya'da, daha geniş Birleşik Devletler'de ve uluslararası alanda çok daha fazla kopya satmayı umduğunu söyledi. Wang, diğer dillerde kopyalara talep olursa, yayıncının kitabı çevirmeye istekli olacağını öngörüyor.

"Önümüzdeki baharda üçümüz [Flynn, Sherman ve Wang] bölüm yazarlarından bazılarıyla birlikte Kaliforniya'nın kuzeyinden güneyine doğru seyahat edeceğiz" dedi Wang. ​"Her durakta kılavuzdaki en önemli bilgileri tartışacağız ve belirli bir bölgesel soruna odaklanacağız.”

Örneğin, Wang, Kaliforniya'nın daha kurak bölgelerinde, üç teknik editörün sulama ve su yönetimini tartışacağını söyledi. Kıyı bölgelerinde, izleme ve etkilerin azaltılması zeytin sineğinin.

The Zeytin Yağı Üretim Kılavuzu 90$ (82€) karşılığında satışa sunuluyor UCANR kataloğu.