Uruguay Hasat Reformunun Gerçekleşmesini Bekliyor

Bir hayal kırıklığı yaratan hasat Uruguay Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı, 2024 yılında zeytinyağı üretiminin 2025 yılında toparlanmasını bekliyor.

Özel sektörden alınan ön verilere göre Uruguay, 614 yılında 2024 ton zeytinyağı üretti. Bu rakam, 2023'teki toplam verimin yaklaşık üçte biri ve beş yıllık ortalamanın yüzde 63 altında.

Brezilya ve ABD, sızma zeytinyağında sektörün en büyük bahisleri… Brezilya’da ise Mercosur’un sağladığı tercihli giriş ve coğrafi yakınlık söz konusu. - María Noel Ackermann, Ekonomist, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı

"Tarım Bakanlığı'nın Tarım Programlama ve Politika Ofisi'nde ekonomist olan María Noel Ackermann, "Ülkenin 2023'te yaşadığı tarihi kuraklığın etkileri, 2024'te büyük ölçüde azalan hasat sonuçlarına yansıdı" diye yazdı. yıllık mahsul raporu.

Ancak Noel Ackermann, 2025 hasadına ilişkin görünümü şöyle tanımladı: ​"Yağışlı bir kış ve ılıman ilkbahar sıcaklıklarının olumlu meyve tutumuyla sonuçlanmasının ardından "uğurlu" bir sonuç elde edildi.

Ayrıca bakınız: Avrupa ve Güney Amerika Ülkeleri Tartışmalı Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladı

"2025 yılı için hava koşullarının şimdilik daha iyi olması, çiçeklenmenin yeterli olması ve meyve tutumunun ümit verici olması bekleniyor" diye yazdı.

Birkaç üretici, aralarında ülkenin en büyüğü, doğrulandı Olive Oil Times 2025 hasadının 2024 hasadından çok daha iyi olacağı ancak 2,047'te üretilen 2023 tona ulaşmasının pek mümkün olmadığı belirtiliyor.

Artan üretim – Uruguay, son beş yılda, bir önceki beş yıla kıyasla yıllık yaklaşık yedi kat daha fazla zeytinyağı üretti – artan tüketimle eşleşti.

"Zeytinyağının tahmini tüketimi ve zeytin ezmesi yağı Noel Ackermann, "Uruguay'da son üç yılda ortalama 1,800 ton civarında bir üretim oldu, bu da kişi başına yarım litreden biraz fazla" diye yazdı. ​"“Orta vadeli bakıldığında, on yıl önce ulusal tüketimin 1,400 ton civarında olduğu göz önüne alındığında, artan bir eğilim görülüyor.”

Uruguay'da yerel üretimin tüketimi giderek artıyor ve ülke çapındaki zeytinyağı satışlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Ülkedeki üretimin yaklaşık yarısı toptancılar ve süpermarketler aracılığıyla satılıyor, yüzde 30'u doğrudan tüketiciye, yüzde 19'u ise beyaz etiketli ürün olarak satılıyor.

Beyaz etiketli zeytinyağı Beyaz etiketli zeytinyağı bir şirket tarafından üretilir ancak başka bir şirketin markası altında satılır ve perakendecilerin veya dağıtımcıların bunu kendi ürünleri olarak pazarlamasına olanak tanır. Bu uygulama büyük perakendeciler ve market zincirleri arasında yaygındır.

Her yerde olduğu gibi, zayıf küresel hasatlar 2022/23 ve 2023/24 mahsul yıllarında meydana gelen zeytinyağı fiyatları Uruguay'da yükselmek.

Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, perakende zeytinyağı fiyatları 23'te yüzde 2023, 15'ün ilk on ayında ise yüzde 2024 arttı.

"Noel Ackermann, "Tüketici davranışlarındaki, daha sağlıklı, daha doğal, güvenli ve yüksek kaliteli gıdalara yönelen değişimler, sektörün gelecekte daha da gelişmesi için olanaklar sunuyor" dedi.

Son yıllarda zeytinyağı dünyasının büyük bölümündeki zayıf hasat ve nispeten güçlü yerel üretimin birleşimi, ithal zeytinyağlarının Uruguay'daki pazar payını kaybetmesine neden oldu.

reklâm

reklâm

Bakanlığa göre, Uruguay'ın zeytinyağı ve zeytinyağı ithalatı 695 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2023 azalarak 20 tona geriledi.

Uruguay, 2024 yılının ilk on ayında 552 ton zeytinyağı ithal etti. Bu rakam, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde -'luk bir düşüşü temsil ediyor.

Noel Ackermann, 2024 hasadının çok düşük olmasına rağmen ithalattaki düşüşün devam etmesinin, tüketimin muhtemelen daha yüksek fiyatlar nedeniyle düştüğüne işaret ettiğini söyledi.

Azalan hacimlere rağmen, zeytinyağı ithalatı 4.5 yılının ilk on ayında değer bazında 4.37 milyon dolara (2024 milyon avro) ulaşırken, 28 yılının aynı dönemine göre yüzde 2023 arttı.

Uruguay zeytinyağı ithalatının değer bazında çoğunluğu, İspanya ve İtalya'daki zayıf hasatlar nedeniyle önceki iki yılda pazar payı kazanan Arjantin'den geldi (%37). İki Avrupa ülkesinden yapılan ithalat sırasıyla %35 ve %23'ü oluşturdu.

Üretimdeki artış, özellikle komşu Brezilya'ya yapılan zeytinyağı ihracatında da artışa yol açtı.

Nisan 2023'ten Mart 2024'e (Uruguay'daki 2023/24 ticari yılı) ihracat 638 milyon dolar değerinde 4.5 tona ulaştı, satılan hacimde %20 artış ve elde edilen gelirde %87 artış oldu. İhracatın %-'i sızma zeytinyağı, geri kalanı ise bakireye tekabül ediyor.

Ancak bu rakamlar 2024/25 ticari yılı için önemli ölçüde daha düşük olacak. Nisan'dan ekime kadar Uruguaylı üreticiler, bir önceki yılın aynı dönemine göre %52 düşüşle 88 ton zeytinyağı ihraç etti ve bu değer 608,000 $ (590,000 €) oldu.

Sızma zeytinyağının neredeyse tamamı harmanlanıp yeniden ihraç edilmek üzere İspanya'ya ihraç edilirken, sızma zeytinyağı ihracatının üçte ikisi Brezilya'ya yapılırken, onu İspanya, ABD ve Arjantin takip etti.

"Noel Ackermann, "Brezilya ve ABD, sızma zeytinyağı için sektörün en büyük bahisleri" diye yazdı. ​"Bu ülkeler, yerel talebi karşılayamayan genişleyen tüketim ve üretimle güçlü küresel ithalatçılardır.”

"Brezilya'da ise Mercosur'un sağladığı tercihli giriş ve daha düşük ulaşım maliyetleri sağlayan coğrafi yakınlık var" diye konuştu. ​"ABD cazip çünkü ürüne en iyi fiyatı ödeyen pazar burası (geçtiğimiz yıl ton başına 8,000 dolardan (7,760 avro) fazla FOB'a satıldı).”