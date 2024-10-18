Dünya Yarışması Kazanımları Güneyli Koni Üreticilerine Rahatlık Getiriyor

Güney Amerika'nın Güney Konisi'ndeki üreticiler, ödüllü kaliteli ürünler üretmek için zorlu hasatların ve bazı durumlarda artan üretim maliyetlerinin üstesinden geldi sızma zeytinyağı.

Çiftçiler ve değirmenciler Arjantin, Şili ve Uruguay 12'te 20 katılımcıdan 2024 ödül kazanmak için bir araya geldi NYIOOC World Olive Oil Competition​'Güney Yarımküre bölümü.

Yüzde 30'luk bir düşüş yaşayan Şilili üreticiler üretim düşüşü 2024 yılında, aşırı hava koşulları ve kuraklık nedeniyle zarar gören bir hasattan sonra 15,000 ton zeytinyağı elde edildi ​''Dış yıl.'

Şilili üç çiftçi ve değirmenci yarışmada toplamda beş Altın ve iki Gümüş Ödül kazandı.

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Uzun zamandır katılımcı ve kazanan Alonso Zeytinyağı erken hasat Coratina, orta yoğunluklu Coratina, Pical ve orta karışım olmak üzere dört Altın Ödül kazanarak rekor bir yıl geçirdi.

Yakınlarda, arkasındaki yapımcı Ruta del Sol'un Zeytinleri Deleyda markası altında şişelenen orta ve hassas karışımıyla sırasıyla Altın ve Gümüş Ödüller kazanarak kutlandı.

"“Altıncı kez katıldığımız ve Deleyda Premium ve Deleyda Fine Selection ürünlerimizle altı Altın Ödül aldığımız bu yarışmada ödül almaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz” dedi.

Fernando Carrasco Spano erken hasat yapıyor, kalite için miktardan ödün veriyor. (Fotoğraf: Olivos de Ruta del Sol)

Santiago'nun 150 kilometre güneyinde yer alan çoklu NYIOOC kazanan Özellikle zeytinlerde yağ birikiminin düşük seviyelerde olması nedeniyle yüksek kalitede öğütmede zorluk yaşanırken, üretimde hafif bir düşüş yaşandı.

"Carrasco Spano, "Kaliteyi garantilemek için, zeytinlerin aroma ve tat potansiyellerini en üst düzeye çıkardıkları erken olgunluk noktasındaki zeytinleri hedefleyen erken hasat stratejimiz var" dedi.

"Kalite arayışının performansı en üst düzeye çıkarmanın tam tersine gittiğini anlıyoruz, ancak Deleyda olarak, yıllar içinde ödüllendirildiğimiz farklılaştırıcı aromaları ve deneyimleri elde etmeye kararlıyız” diye ekledi.

Carrasco Spano, Dünya Yarışması'nda kazanmanın tüketiciler için önemli bir kalite göstergesi olduğunu, şirketin yüksek kaliteli bir ürün üretmek için gerekli en iyi uygulamaları takip ettiğinin yıllık bir kanıtı olduğunu söyledi.

DAHA FAZLA ŞiliÜlkenin kuzeyindeki Atacama Çölü'nde bulunan Frantoio, Şili'nin üçüncü madalyalı sporcusu oldu ve narin Frantoio'ya Gümüş Ödül kazandırdı.

And Dağları'nın diğer tarafında, şarap dolu Mendoza, Arjantin'den iki üretici, 2024'te Altın Ödüllerini kutladı NYIOOC.

Don Ignacio Zeytinleri Arbequina, Arauco ve Frantoio zeytinlerinin orta yoğunlukta bir karışımı olan Patagonia Gourmet Blend ile Altın Ödül kazandı Mendoza PGI'sı sertifika.

Miguel Zuccardi, zeytinyağı üretim şefi Familia Zuccardi, ülkenin diğer kazananıydı. Şirket, yarışmaya sunulan organik bir ortam olan Arauco için Altın Ödül kazandı. Manicaretti İtalyan Gıda İthalatçıları.

Familia Zuccardi, yerel Arauco çeşidinden ekstra sızma zeytinyağı üretmeye odaklanıyor. (Fotoğraf Familia Zuccardi)

"Bu tanınmayı elde ettiğimiz için çok mutluyuz NYIOOC" dedi Zuccardi. ​"Bölgemizin yağlarını bu gibi prestijli yarışmalara götürmenin ve her şeyden önce bölgemizde zengin bir tarihe sahip olan Arauco çeşidimizi yaygınlaştırmanın iyi olduğuna inanıyoruz.”

"Esas olarak sofralık zeytin üretimine yönelik bir çeşit olmasına rağmen, projemizin başından itibaren bunu seçtik ve Arjantin'den Arauco çeşidiyle üretilen ilk tek çeşit yağı piyasaya sürmeyi göze aldık” diye konuştu. ​"Verimliliği çok iyi olan bir çeşit olduğundan dört asırdan fazla süredir yetiştirilmektedir.”

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Ödül, kış donunun ağaçlara çiçek açmadan önce zarar vermesinin ardından Zuccardi ailesi için bir rahatlama oldu. ​''dış yıl', bu da bir ​""oldukça düşük" hasat 2024 içinde.

"Zuccardi, "Bu yıl, hasat hızını artırmak ve meyvenin bütünlüğünü garanti altına almak için daha fazla oranda elle hasat yapmayı tercih ettik" dedi. ​""Ağaçlarda daha az meyve olan bir yılda olgunlaşma hızlanıyor, bu nedenle hasadı daha kısa zamana yoğunlaştırmayı tercih ettik."

"Endüstriyel düzeyde, her yıl petrol çıkarma sürecini daha iyi yönetmemizi sağlayacak iyileştirmeler uyguluyoruz” diye ekledi. ​"“Bu, sürekli iyileştirmeyle ilgili bir konu ve her yıl, yeni hasat edilmiş zeytinlerin taze aromalarını ve lezzetlerini korumayı ve yağdaki antioksidan bileşenleri muhafaza etmeyi destekleyen endüstriyel yönleri yenilemeye odaklanıyoruz.”

Zuccardi bunun olacağını umuyor NYIOOC Ödül, şirketin ABD'deki pazar payını artırmasına yardımcı olacak.

Arjantin ve Şili'deki çiftçiler ve değirmencilerle birlikte, Uruguay'ın en büyük iki Dünya Zeytinyağı Yarışması'nda zeytinyağı üreten firmalar bir araya gelerek üç ödüle layık görüldü.

Ödüllü Uruguaylı üretici Nuevo Manantials, Rocha'nın doğu bölgesinde hasat yapıyor. (Fotoğraf: Nuevo Manantial)

Maldonado merkezli tarım arazisi Colinas de Garzón markaları altında şişelenen Corte Italiano ve Bivarietal orta karışımlarıyla Altın ve Gümüş Ödüller kazandı.

Bu arada komşu Rocha'da, Yeni Bahar Narin bir karışım olan Olivares de Rocha markasıyla Gümüş Ödül kazandı.

"Her iki şirketin pazarlama müdürü María José Morín, “Bizim için bu tanınma çok önemli” dedi. ​"Özellikle bu çok özel yılda, hasat kaybıyla çok fazla acı çeken tüm takım için bir teşvik, bir teşvik gibi.”

Resmi veriler henüz yayınlanmamış olsa da Uruguay'daki birçok kişi önemli bir artış bekliyor üretim düşüşü Hasat döneminde yaşanan yağmurun ardından iki yıl süren tarihi kuraklık nedeniyle.

"Morín, "Ödüller bize devam etmek için güç ve cesaret veriyor, zorluklar karşısında iyi işlerin her zaman takdir edildiğini biliyoruz" dedi.

Ödüllerin her iki şirketin de Brezilya ve ABD'ye ihracatını artırmasına yardımcı olması bekleniyor.

"Özellikle ABD için ödüller bize çok yardımcı oluyor çünkü kapılar açıyor” diyen Öztürk, ABD merkezli bir yarışmadan alınan ödülün, yerel dağıtımcılara ve ithalatçılara, başka yerlerden gelen ödüllerin gösteremeyeceği bir kaliteyi gösterdiğini belirtti.

2025 hasadına daha çok zaman olmasına rağmen Familia Zuccardi, bahçelerdeki koşulların iyi göründüğünü söyledi. (Fotoğraf: Familia Zuccardi)

Güney Yarımküre'de 2025 hasadını tahmin etmek için henüz çok erken olsa da, Güney Yarımküre'deki üreticiler bol çiçeklenme bildirdi ve iyimserler.

"Morín, "Ağaçlar çok güzel, çok sayıda çiçek var ama meyvelerin nasıl gelişeceğini görmemiz lazım" dedi. ​"Çok iyi bir hasat beklentisi var gibi görünüyor, ancak bekleyip göreceğiz.”

Üretimin 40,000'te rekor seviye olan 2023 tondan 2024'te bunun yaklaşık üçte birine düştüğü Arjantin'de Zuccardi, 2025'te üretimde toparlanma bekliyor.

""Başlayan bahar, meyve vereceğini umduğumuz daha bol çiçeklenme sunuyor," diye sonlandırdı. Neyse ki, And Dağları'nda iyi kar yağışıyla iyi bir kış geçirdik ve bu, Mendoza gibi çöl bölgelerinde su bulunabilirliği ve akiferlerin yeniden şarj edilmesi açısından belirleyici oldu."