Xylella-Esnek Bahçeler Apulian Zeytinyağının Geleceğidir

Lecce ve Bari'de iki günlük bir etkinlik sırasında uzmanlar ve araştırmacılar bilimsel bulguları gözden geçirdiler ve zeytinyağı üretiminin geleceğini tartıştılar. Xylella fastidiosaPuglia'nın etkilenen bölgesi.

Birçok yerli zeytin ağacı öldürüldü, ancak bazıları hayatta kaldı. Eğer ciddi şekilde etkilenmemişlerse, araştırmalar iyileşmelerini sağlayana kadar onları canlı olarak denemeliyiz. - Giuseppe Lima, bitki patoloğu, Molise Üniversitesi

Yüksek kaliteli üretimi vurgulayan, dayanıklı çeşitlerden oluşan, sürdürülebilir şekilde yönetilen yoğun zeytin bahçeleri, ölümcül bakterinin yok edilemeyeceği konusunda artan bir fikir birliğinin olduğu güney İtalya bölgesindeki çiftçiler ve değirmenciler için hedef olarak ortaya çıktı.

"Bu ziyaret önemlidir, çünkü programlarımıza aktif olarak katkıda bulunan araştırmacılar ve paydaşlar arasındaki erdemli işbirliğinin nadir bir örneğini sergilemektedir" dedi. ), ile Olive Oil Times.

"Bu tesiste, devam eden genetik iyileştirme programının bir parçası olan küçük bir zeytin genetik koruma alanı bulunmaktadır" diye ekledi. ​"Ayrıca Merum dergisi okuyucularının bağışlarıyla finanse edilen bir sera, Unaprol tarafından sağlanan bir iklim odası ve Save the Olives kuruluşu tarafından finanse edilen yeni bir ekran evi bulunmaktadır. Helen Mirren tarafından desteklenmektedir".

Uzmanlar, yeni koordineli girişimin mevcut zeytinliklerin korunması ve Xylella fastidiosa'nın pauca alt türlerinin etkilenmeyen bölgelere yayılmasının azaltılması için umut sunduğuna inanıyor.

On yıl sonra Xylella'nın ortaya çıkışı Olive Quick Decline Sendromunu tetiklediğine ve milyonlarca ağacı öldürdüğüne inanılan fastidiosa salgını nedeniyle Puglia, İtalya'nın en önemli zeytinyağı üreten bölgesi olmaya devam ediyor.

"Boscia, Apulian topraklarında Xylella'nın varlığının aşırı karmaşıklık seviyelerine ulaştığını söyledi. ​"Puglia'nın merkezindeki yeni bulgular diğer Xylella'yı tanımladı bağcılık için potansiyel olarak tehlikeli olan ancak zeytin için önemli bir sorun olmayan Xylella multiplex gibi alt türler.

"Ancak bu karmaşıklık, kontrol altına alma ve yok etme çabalarına yönelik çok yönlü bir yaklaşımı gerektiriyor” diye ekledi.

Coldiretti, Unaprol ve Cai Consorzi Agrari d'Italia gibi çiftçi ve üretici örgütleri, zeytin yetiştiricilerine Xylella'ya dayanıklı çeşitlerin yeniden dikilmesinde yardımcı olacak bir proje başlattı.

Amaç, Xylella'ya kaybedilen 21 milyonun bir kısmı olan yaklaşık üç milyon yeni zeytin ağacı dikmek. Bu girişim, sertifikalı yüksek kaliteli dayanıklı bitkilerin sağlanmasını, arazi hazırlığı için teknik desteği ve uzmanlaşmış tarımsal ve fitopatolojik danışmanlığı içermektedir.

"Xylella'nın yayılması artık yok edilmesinin mümkün olmadığı bir noktaya ulaştı. Bununla bir arada yaşamayı öğrenmeliyiz” dedi Unaprol başkanı David Granieri.

Boscia, kapsamlı Xylella izleme operasyonlarının araştırmacılara ve paydaşlara bakteriler hakkında ne kadar önemli bilgi sağladığını vurguladı.

"Bu, yılda 250,000'den fazla analiz ve vektör izlemeye ayrılmış 250 izleme istasyonuyla dünya çapında benzersiz olan Puglia bölgesi tarafından yürütülen bir gözetim programının sonucudur" dedi. bakterilerin yayılması.

"Bu faaliyet uzun vadede, hatta muhtemelen orta vadede sürdürülemez. İhraç edilemez çünkü diğer bölge veya ülkelerden aynı miktarda kaynakla bunu kopyalamasını isteyemezsiniz," diye ekledi Boscia, Akdeniz'de bulunan Xylella'nın artan sayıdaki farklı türlerine atıfta bulundu.

"Yine de bu operasyonlar, on yıl önce bilinenlerle karşılaştırıldığında önemli veriler sağladı" dedi.

Vektör böcek popülasyonlarının kontrol edilmesi, etkilenen bölgelerdeki zeytin ağaçlarının hayatta kalması için umut veren tarımsal uygulamalar ve prosedürlerle el ele yürür.

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"Birçok yerli zeytin ağacı öldürüldü, ancak bazıları hayatta kaldı. Molise Üniversitesi'nden bitki patologu ve profesörü Giuseppe Lima, "Ciddi şekilde etkilenmezlerse, araştırmalar iyileşmelerini sağlayana kadar onları canlı olarak denemeliyiz" dedi.

Deneyimli bir bitki patolojisi araştırmacısı olan Lima, Xylella'nın etkilenen bölgelerde zeytin yetiştiriciliği üzerindeki etkilerini sürdürülebilir bir şekilde ortadan kaldırmayı amaçlayan multidisipliner araştırma girişimi Integroliv'i koordine ediyor.

"Böyle sinsi bir düşmana etkin bir şekilde karşı koymak için bölgeye tek tek müdahaleler yeterli değildir” dedi. ​"Farklı yaklaşımları karmaşık protokollerde birleştirmek, bunların etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için çok önemlidir."

"Yeni işbirliği modeli herkese açık” diye ekledi Lima. ​"Tek bir projenin olası tüm yetkinlikleri ve çözümleri kapsamasını bekleyemeyeceğimiz için yaklaşımımız bir araştırma ve çalışma modeli olmayı hedefliyor.

"Bu yaklaşım, yeni bilgi ve tekniklerin ortaya çıktıkça Xylella ile mücadeleye yönelik süregelen çabalara entegre edilebilmesini sağlıyor" diye devam etti.

Reach-Xy ve Omibreed projeleri gibi ulusal olarak finanse edilen birçok araştırma projesi, Xylella'nın genetik dayanıklılığının arkasında ne olduğunu ortaya çıkarmayı, biyogüvenlik altyapısını geliştirmeyi, vektörleri kontrol etmeyi ve zeytinliklerde sürdürülebilir su kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Etkinliğin diğer katkıları arasında Xylella teşhisi için yenilikçi teknolojiler geliştiren 1LiveXylella projesi ve böcek vektör popülasyonunun azaltılmasına odaklanan SOS projesi yer aldı.

"Bu etkinlik, Puglia'daki bilim camiasının ve yerel paydaşların işbirlikçi ruhunun bir kanıtıdır" dedi Lima. ​"Ortak bir zorluğun üstesinden gelmek için Avrupa genelindeki uzmanları bir araya getiriyor.”

Şu anda yerli olmayan çeşitlerle temsil edilen Xylella'dan etkilenen bölgelerdeki yeni zeytin ağaçlarının, başarılarını garantilemek için modern, rasyonel tarımsal yönetim modellerini takip etmesi gerektiğini ekledi.

Bu modeller, Xylella fastidiosa'ya karşı yüksek direnç gösteren dört zeytin çeşidini temel alacaktır: Leccino, Lecciana, FS17 ve Leccio del Corno.

"Bu çeşitler dirençli ve toleranslı ancak bağışık değiller" dedi Lima. ​"Bu, geçmişte olduğu gibi sadece zeytin ekebileceğimizi ve iyi şansa güvenebileceğimizi düşünerek yanılmayacağımız anlamına geliyor.”

Sürekli tarla yönetimi ve izleme, yeni yarı entansif ve entansif zeytin tarlalarının sağlıklı ve üretken olmasını sağlayacaktır.

"Lima, "Yoğun ve yarı yoğun zeytin yetiştiriciliğinin bu yeni biçimlerinde bitki sağlığı sorunları artacak ve geleneksel yöntemlere göre daha fazla gübre ve fitofarmasötik gerektirecek" uyarısında bulundu.

"[Geliştirilmekte olan] protokoller, hem yerli hem de yeni çeşitlerin ağaçlarını iyi sağlık ve verimlilikte tutmak için Xylella ve diğer patojenlere karşı koymayı amaçlıyor" diye ekledi.

Lima'ya göre Xylella'nın yol açtığı yıkım, Apulia'nın coğrafyasına ve kimliğine zarar verdi. Ancak bu sıkıntıdan, geçmişe göre daha kaliteli zeytinyağının öne çıktığı yeni bir gelecek doğabilir.

"Salento bölgesinde, bu devasa, muhteşem ağaçlardan elde edilen zeytinler genellikle geleneksel olarak yerden toplanıyor ve bu da lampante yağında yüksek asit seviyelerine neden oluyor" dedi Lima.

"Yarın modern zeytin yetiştiriciliği ve rasyonel, yarı entansif meyve bahçelerinin dikilmesiyle işler değişebilir” diye ekledi.

Ona göre yeni bahçeler, işgücü bulmanın zor olduğu ve ürün kalitesinin temel bir gereklilik haline geldiği modern zeytin yetiştiriciliğinin sosyo-ekonomik yönlerini dikkate alabilecektir.

"Bu tür modern zeytin yetiştiriciliği kesinlikle daha kaliteli yağın üretilmesine yol açacaktır" dedi Lima. ​"Xylella'dan etkilenen bölgelerde zeytin yetiştiriciliğinin ve çevrenin restorasyonuna katkıda bulunurken, zeytinyağı şirketlerine daha fazla gelir getirebilecek yeni zeytin yetiştirme biçimlerine doğru ilerliyoruz."