Ödüllü Kardeşlerin Minnettar Babası Coratina'yı Seçti

Tommaso Infiore, bir ziraat uzmanı ve ortak sahibi Olio Infiore, aile çiftliğinin 2024'teki ilk ödülünü kutladı NYIOOC World Olive Oil Competitiontanımayı bir olarak adlandırmak ​"hoş geldin sürprizi."

"Bu organizasyona ilk defa katılıyoruz NYIOOCve bundan daha iyi gidemezdi," dedi Fiore.

İklim değişikliğinin etkisi zeytinyağı üretimimizi de etkilemeye başladı… Son iki yılda zeytin yetiştiriciliği geçmişe göre daha zorlu bir hal aldı. - Tommaso Infiore, ortak sahip, Olio Infiore

Apulyalı yapımcı Altın Ödül kazandı Bari'nin hemen kuzeyinde, Terlizzi'deki aile bahçelerinden hasat edilen orta yoğunlukta organik Coratina için.

"Ödül bize işimizin kalitesini ölçmenin bir yolunu sunuyor" dedi Fiore.

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Fiore, bu ödülün çiftçinin yüksek kaliteli ürünü korumak için becerilerinin test edildiği zorlu bir sezonun ardından geldiğini söyledi.

"Hasat çok iyi başladı çünkü iki yıllık aradan sonra nihayet yağmur yağdı" dedi Fiore. ​"Ve bu önemli. Bundan sonra etkisi iklim değişikliği Aşırı sıcaklar yaşadığımız için zeytinyağı üretimimizi etkilemeye başladı.”

"Neyse ki sulama gibi bize yardımcı olan bazı kaynaklarımız var. Daha sonra eylül ve ekim aylarında tekrar yağmur yağmaya başladı” diye konuştu. ​"Son iki yılda zeytin yetiştiriciliği geçmişe göre daha zorlu geçti.”

Fiore ve ekibi, bu durumu hafifletmek için koruda bir dizi teknik uyguluyor. aşırı hava koşullarının etkileri.

"Belirli tarımsal uygulamaların benimsenmesi faydalı olabilir” dedi. ​"Örneğin kaya tozu, beyaz rengi güneş ışığını yansıtarak daha serin bir ortam yarattığından zemin sıcaklığının düşürülmesine yardımcı oluyor.”

"Ancak sahada bu tür tekniklerle bile, iki ay boyunca yağmur yağmadığında ve sıcaklıklar 45 °C'ye yaklaştığında bu biraz zorlu oluyor" diye ekledi Fiore.

Puglia'daki birçok zeytinyağı üreticisi çeşitli çeşitlere odaklanırken, Fiore'nin ailesi onlarca yıl önce Coratina ağaçlarıyla başladı ve bugün endemik çeşitliliğe odaklanmaya devam ediyor.

"Coratina ağaçlarının tamamını babamız yetiştirdiği için kendimizi şanslı sayıyoruz” dedi. ​"Şirketimizin tamamı yüzde 100 Coratina'dır. Babamızın bize bıraktığı toprakları biz işlettiğimiz için biraz tesadüfen başladık.”

"Yaklaşık 1,200 ağacımızın birçoğunun yaşı 60 ila 150 yaş arasındadır” diye ekledi Fiore. ​"En gençleri ise 20'li yaşlarında."

Olio Infiore, Puglia'ya özgü Coratina zeytin çeşidinin yetiştirilmesinde uzmanlaşmıştır. (Fotoğraf: Olio Infiore)

İtalya'da yetiştirilen yüzlerce zeytin ağacı çeşidinden biri olan Coratina, orta ila dayanıklı üretimiyle dünya çapında ünlüdür. sızma zeytinyağı son derece zengin polifenolleri, onlara katkıda bulunmak sağlık yararları.

Yeni neslin çiftlikte çalışmaya başlamasından bu yana Fiore ailesi, koruya ve değirmene birçok yenilik getirdi.

"Kısa bir değerlendirme sürecinden sonra oğlum, ben ve kız kardeşim Angela, babamızın yaptıklarına değer katmak istediğimizi fark ettik" dedi Fiore. ​"Kız kardeşim sızma zeytinyağı tadımcısı olarak eğitim alırken ben de doğrudan tarım bilimine odaklandım.

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"Babamızın yetiştirdiği ağaçların meyvelerinden en iyi şekilde yararlanmaya çalıştık” diye konuştu. ​"Deneyerek başladık. İlk başta zeytincilik geleneği açısından zengin olan bölgede kolaylıkla bulunabilen geleneksel zeytin değirmenlerine güvendik.”

"Daha sonra daha modern tekniklere ve yenilikçi araçlara geçtik, bu da eski teknikleri geride bırakmak ve mükemmel bir ürün sunmak anlamına geliyordu," diye devam etti Fiore.

Yeni şirketin ilk adımı kendisini organik bir üretici olarak kurmaktı. ​"Organik tarım protokollerini uygulamanın yanı sıra toprağı sürmek gibi en yaygın geleneksel uygulamaları da durdurduk” dedi Fiore. Şimdi kendiliğinden ayıklamaya odaklanıyoruz.”

"Kısacası tarımda daha sürdürülebilir bir yaklaşım, ağaca saygılı bir yaklaşım geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. ​"Her şeyden önce böyle bir yaklaşım toprağa saygı duyuyor, toprağın içerdiği organik madde miktarını her geçen yıl artırmaya çalışıyor.”

Zeytinlikteki kaya tozu, güneş ışığının atmosfere geri yansımasına yardımcı olarak ağaçların arasındaki sıcaklığın düşmesine yardımcı oluyor. (Fotoğraf: Olio Infiore)

Bugün Infiore'un müşterilerinin çoğunu İtalyanlar oluşturuyor. ​"Ürünün büyük bir kısmı İtalya pazarında tüketildiği için çok az ihracat yapıyoruz” dedi.

"Birkaç yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat yapmak için bazı girişimlerde bulunduk ve oldukça iyi gitti" diye ekledi Fiore. ​"Yine de şirketimizin ürünleriyle sürekli ve yapısal olarak ilgilenen bir distribütörümüz yok.”

İtalya'nın ve özellikle Puglia'nın kültürel kimliğinin önemli bir kısmı zeytinyağıyla bağlantılı olsa da Fiore, mevcut zeytinyağı kültürünün bugün yüksek kaliteli bir üretici için bir zorluk teşkil ettiğini belirtti.

"Zeytinyağı uzun zamandır şarabın talihsiz kuzeni olarak görülüyor” dedi. ​"Şarap her zaman olması gerektiği gibi çok yüceltilmiş olsa da, zeytinyağı hiçbir zaman bu kadar ilgi görmemişti.

"Belki de bunun nedeni zeytinyağının bir çeşni olarak görülmesi ve insanların onu bu kadar uzun süredir sadece bu amaç için kullanmasıdır" diye ekledi Fiore. ​"Bugün bile pek çoğu bunu yapmıyor yemek pişirmek için kullan".

Fiore, İtalyan sızma zeytinyağı üreticilerinin karşı karşıya olduğu zorluğun, ülkenin zeytinyağı kültürünü her türlü yemek pişirmeye genişletmek olduğuna inanıyor ve ürünün her türlü gıdanın organoleptik ve sağlıklı profiline katabileceği değeri vurguluyor.

Tommaso Fiore

"Müşterilerin kaliteli sızma zeytinyağı satın aldıklarında sadece iyi bir ürünü değil, basit bir çeşniyi de seçtiklerini görmeleri gerekiyor," dedi Infiore. ​"Fenoller gibi benzersiz içeriği sayesinde iyi ve sağlıklı bir içerik sunuyorlar.”

Sızma zeytinyağının takdirine yönelik bu yeni kültürel çerçevenin oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla Tommaso Fiore, onları zeytinyağı tüketimine daha geniş bir yaklaşım konusunda eğitmek amacıyla sık sık müşterilerine bahçelerine kadar eşlik ediyor.

"Müşterilerimiz zeytin ağaçlarımızı görmek istediğinde onlarla birlikte gitmekten çok mutluyum çünkü tükettikleri sızma zeytinyağının nereden geldiğini onlara göstermek benim için çok önemli” dedi.

"Ayrıca, büyük gurur duyduğum verimli, çimenli topraklarımızdan da bahsediyorum" diye ekledi Fiore. ​"Şu anda meyve bahçelerimiz çiçek açan kadife çiçeği kokusuyla cıvıl cıvıl.”