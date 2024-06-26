En İyi Zeytinyağı Markaları CIIE'ye Parlak Bir Parlaklık Veriyor

Her yıl 5 - 10 Kasım tarihleri ​​​​arasında Şangay'da düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), dünyanın dört bir yanından çok sayıda en kaliteli zeytinyağına ev sahipliği yapıyor. (Fotoğraf/IC)

Sağlıklı tekli doymamış yağlar ve antioksidanlar açısından zengin olan zeytinyağı son zamanlarda moda oldu. ​"son zamanlarda süper yiyecek.

Ulusal düzeyde dünyanın ilk ithalat temalı ticaret fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), son altı edisyonda dünya çapında birçok tanınmış zeytinyağı markasının katılımına tanık oldu.

CIIE

İtalya'nın en büyük zeytinyağı üreticisi Salov'un İcra Kurulu Başkanı Fabio Maccari, şirketin 2018 yılında ilk CIIE'ye katılmasıyla birçok iş fırsatı elde ettiğini söyledi.

Ertesi yıl Salov, grubun sahip olduğu tüm ana markaların yer aldığı geniş Bright Food sergi alanıyla fuarın ikinci edisyonunda yer almaya devam etti.

Zeytinyağlarının tamamını sundu ve ilginç yemek pişirme gösterileri ve eğitim etkinlikleri aracılığıyla günlük yaşamda kullanımını teşvik ederek şirketin Çin pazarındaki uluslararası gelişimini ve büyümesini daha da kanıtladı.

Suriyeli işletmeler ayrıca yıllık CIIE'yi ürünlerini sergilemek ve geniş Çin pazarında yer edinmek için bir fırsat olarak görüyor.

Suriyeli zeytinyağı ürünleri markasının bölge satış müdürü Yassin Diab, markasının Çin'de daha fazla sergilendiğini görmekten ve Çinli ortaklarının ürünlerinin erişimini genişletmeye yardımcı olduğunu görmekten mutlu olduğunu söyledi.

"Fuar aracılığıyla markamızı Çin pazarında daha da bilinir kılmak istiyoruz” dedi.

CIIE 2021 Ülke Sergisinde Suriye, doğal Suriye zeytinyağından üretilen ve cilde hassas bakım sağlayabilen öne çıkan Halep sabunu ile katılımcıları büyüledi.

Ziyaretçiler tarafından çok beğenilen sabunların saatte yaklaşık 150 adet satışı gerçekleşti.

Lübnan, Kıbrıs, Fas ve Tunus, zeytinyağı ürünlerini CIIE'de sergileyen diğer ülkeler arasında yer alıyor.

Zeytinyağının Çin pazarında popülerlik kazanmasıyla birlikte, Çin'in sayısız pazar fırsatlarını keşfetmek için 5 - 10 Kasım 2024 tarihleri ​​​​arasında Şanghay'da gerçekleşecek olan yedinci CIIE'de daha ilgili premium ürünlerin ortaya çıkması bekleniyor.

CIIE 150'ün başlamasına 2024 günden az süre kaldı. CIIE Bürosu'na göre, şu ana kadar 325,000'den fazla katılımcı tarafından 1,000 metrekarelik ticari sergi alanı rezerve edildi ve bu altıncı edisyonun önüne geçti.

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Haber ve editör kadrosu Olive Oil Times bu makalenin oluşturulmasında hiçbir rolü yoktu.