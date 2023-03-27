Londra'da 31 Eksiksiz Sommelier Sertifikasyon Kursu

İstanbul'dan Ottawa'ya gelecek vadeden zeytinyağı şarap garsonları, katılmak için bu ayın başlarında Londra'nın Bloomsbury semtindeki CIEE Global Enstitüsünde toplandılar. Zeytin yağı Sommelier Certification Program.

Beş gün sonra 31 katılımcı, zeytinyağı kalite değerlendirmesi, yetiştirme ve tarihçesi, hasat ve üretimi, sağlık yararları, kimya, bölgeler ve çeşitlerin, standartlar ve notlar, mutfak uygulamaları ve tüketici eğitimi.

Zeytinyağı kalitesinin nasıl değerlendirileceğini öğrenmenin zamanının geldiğini düşündüm. Kursu son derece iyi buldum. Beklentilerimin ötesinde. - Mehmet Taki, varlık yöneticisi ve zeytinyağı üreticisi

"Program muhteşem; Hollanda'dan seyahat eden sağlık, finans ve kültür sektöründe icrada görevli olmayan bir direktör olan Christianne Noordermeer Van Loo, her şeyin kapsandığını söyledi. Olive Oil Times.

Noordermeer Van Loo, yaklaşık on yıl sonra kursa kaydolmaya karar verdi. hobi olarak zeytinyağı üretmek Umbria'da satın aldığı bir mülkün üzerindeki küçük bir korudan.

"Hasat sırasında yaşadığım eğlenceden ve kendime ait olmaktan etkilendim. sızma zeytinyağı"Dedi. ​"Bu kursu bir süre önce fark ettim ve kayıt olmak bir hayaldi ama hiç ya da çok az bilgisi olmayan insanlar için olmadığını düşündüm. Kasım 2022'de kaydolmaya karar verdim... ve beni içeri aldılar."

Noordermeer Van Loo, zeytinlerini gelecek yıl dönüştürmeye götürmek için daha uygun bir değirmen belirlemeyi planlıyor. Ayrıca bilgisini duyusal becerilerini geliştirmek ve tadımcı olarak daha da geliştirmek için kullanmak istiyor.

Programın hobi çiftçileri arasında popüler olduğu kanıtlandı. Bir varlık yöneticisi olan Mehmet Taki, on yıl önce Türkiye'de zeytin çiftliğini kurduktan sonra programa katılmak için İstanbul'dan Londra'ya uçtu.

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"Zeytinyağı kalitesinin nasıl değerlendirileceğini öğrenmenin zamanının geldiğini düşündüm” dedi. Olive Oil Times. ​"Kursu son derece iyi buldum. Beklentilerimin ötesinde. Sadece zeytinyağının tadına bakmakla sınırlı kalmayıp, çiftçilikten tarıma zeytinyağının her yönüyle ilgili sağlam bilgiler veren çok dengeli bir programdır. depolamak, yeni trendler ve uygulamalar dahil.”

Taki, üretimini geliştirmek için ustalığını çiftlik çalışanlarıyla paylaşmayı planlar. ​"Ayrıca, çiftliğimde denemek ve sonuçlarını görmek istediğim tarımsal uygulamalar ve zeytinyağı değirmenciliği ile ilgili birkaç fikir var ”diye ekledi.

Uzmanlıklarını geliştirmek ve işletmelerine yardımcı olmak amacıyla programa birçok zeytinyağı profesyoneli ve hobi çiftçisi katıldı.

Belçika'da sızma zeytinyağı satan bağımsız bir şarküteri sahibi olan Birger Vanacker, ürünlere hakimiyetini geliştirmek ve müşterilerini eğitmek için programa kaydoldu.

Birger Vanaker

"Zeytinyağı satışlarımın çok önemli bir parçası olduğu için onun hakkında daha fazla bilgi edinmek istedim ”dedi. Olive Oil Times. ​"Sadece ürün çeşitlerimde daha iyi bir seçim yapmak için değil, aynı zamanda kalite ve çeşitlilik üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak için.”

"Müşterilerimi daha iyi bilgilendirebilir ve kendi kişisel amaçları ve tat tercihleri ​​için doğru zeytinyağını seçmelerine yardımcı olabilirim” diye ekledi.

Vanacker, bu uzmanlığı tadım atölyeleri yürütmek için kullanmayı planlıyor. 144 sipariş etti resmi tatma bardakları 30 Mayıs'ta ilk dersine ev sahipliği yapacak.

"Bilgimi, oldukça bariz görünebilecek ürün yelpazemin seçimine uygulayacağım" dedi. ​"Ancak, öğrendiklerimi müşterilerime atölye çalışmaları ve demolarla eğiterek aktarmak istiyorum çünkü insanlar hala sızma zeytinyağı hakkında yeterince bilgi sahibi değil.”

Vanacker, önceki deneyimlerinden zeytinyağı hakkında biraz bilgi sahibi olsa da, kendi uzmanlık alanlarını tartışan çok çeşitli konuşmacılar nedeniyle kursun değerli olduğunu söyledi.

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"Bazı tatma notlarının kötü zeytinyağının bir göstergesi olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu” dedi. ​"Normal sandığım bazı şeyler aslında hiç normal değil."

Vanacker'ın önceki deneyiminin aksine, Belçika'dan bir zeytinyağı şarap imalatçısı ve ithalatçısı olan Guy Hendrickx, Vanacker'in önceki deneyiminin aksine, olumlu duyusal nitelikler inceledikten sonra sızma zeytinyağı zeytinyağı kusurları kapsamlı olarak.

"Ben bir zeytinyağı şarap garsonuyum ve üstün kaliteli İtalyan zeytinyağı ithalatçısıyım, bu nedenle öğrendiklerimin bazı kısımlarını uygulamak, işte oldukça sorunsuz bir şekilde yapılacak ”dedi.

"En sevdiğim kısımlar, gerçekten iyi zeytinyağlarının tadına bakmak ve İtalyan olmayan bazı zeytinyağlarının tadına bakmaktı, çünkü esas olarak birçok İtalyan yağını tattım, ”diye ekledi Hendrickx.

London Olive Oil'in bu yılki baskısı Sommelier Certification Program perakendeciler arasında popülerdi.

The Unrefined Olive adlı iki mağazanın sahibi Elizabeth Kilvert, zeytinyağı hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bu anlayışı müşterilerine aktarmak için Ottawa'dan geldi.

Elizabeth Kilvert

"Satıcılar olarak elimizden gelen her şeyi öğrenmek ve müşteriye rehber olmak bizim sorumluluğumuzdur” dedi. ​"Zeytinyağına olan hevesimizi de başkalarına aktarmamız gerekiyor.”

Kilvert, kursu zeytinyağı sektörü diyaloğunun önemli bir parçası olarak gördü. Üreticilerin ve tüketicilerin birbirlerinden öğrenebileceklerine ve sektörün büyümesine yardımcı olabileceğine inanıyor.

"Öğrendiklerimi müşteriyi zeytinyağı için bir takdir yolculuğuna çıkarmak için aktarmak istiyorum” dedi. ​"Zeytinyağının daha iyi anlaşılması ve herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğini düşünüyorum.”

Dünyanın dört bir yanından katılımcılar hobilerini ilerletmek veya perakende seçimlerini geliştirmek için Londra'nın merkezinde toplanırken, Marilena Joannides Kıbrıs'tan farklı bir amaçla geldi.

"Son 21 yıldır Kıbrıs'ın geleneksel mutfağını araştırmak ve tanıtmakla uğraşıyorum” dedi. Olive Oil Times. ​"Kıbrıslı bir mutfak uzmanı olarak, aralarında zeytinyağının da bulunduğu geleneksel ürünlerin tadım panellerine katılıyorum.”

"Sızma zeytinyağını değerlendirmek, iyi olduğumu hissettiğim şeylerden biri ve bu beceriyi daha da geliştirmek istedim ”diye ekledi.

Marilena Joannides

Televizyon programında ve yerel ve uluslararası etkinliklerde Kıbrıs mutfağını tanıtan Joannides, kurstan öğrendiklerini her yerdeki insanları doğu Akdeniz adasından sızma zeytinyağının organoleptik ve sağlıklı nitelikleri hakkında eğitmek için kullanacağını söyledi.

"Onun dışında gastronomi potansiyeli yüksek bir ürün olduğu için profesyonel şeflere de iş düşüyor” dedi. ​"Sızma zeytinyağının duyusal analizi ile ilgili eğitimime de devam etmek istiyorum.

Katılımcıların çoğu, zeytin yetiştiriciliği ve yağ üretimi ve tatma konusunda daha önce deneyime sahipti. Yine de program sırasında herkes yeni ve şaşırtıcı bir şeyler öğrendi.

"Noordermeer Van Loo, "Zeytinyağlarında bu kadar çok farklı meyve ve sebze aromasını koklayıp tadabileceğinizi gerçekten hiç bilmiyordum," dedi. ​"Bu tam bir sürprizdi.”

"Başka bir sürpriz de, çevremdeki yerel çiftçilerin bana dipteki tortunun tamamen normal olduğunu ve kesinlikle zararlı olmadığını söylemelerine rağmen, şimdi anlıyorum ki zeytinyağını süzün Kusurları önlemek için şişelemeden önce” diye ekledi.

Bu arada Hendrickx'e zeytin çeşitlerinin nerede ve nasıl yetiştirildiklerine bağlı olarak nasıl farklı duyusal özelliklere sahip olduğu hatırlatıldı.

"En şaşırtıcı öğrenme anım, zeytinyağının duygu uyandıran tek yağ olduğu, ”dedi Kilvert. ​"Kokusu ve tadı sizi bir tarlaya, bir çiftliğe ya da bir anıya götürebilir.”

Joannides, altı kıtada 58 ülkede ticari bahçelerle küresel zeytin yetiştiriciliğinin tüm kapsamını öğrendiğinde hoş bir sürpriz yaşadı.

Taki için en büyük sürpriz, kaydolurken beklemediği programın eksiksiz olmasıydı.

"Beş gün içinde 10 yıllık deneyimimin bir özetiydi ve bunun üzerine zeytinyağını değerlendirmeyi öğrendim ”dedi. ​"Keşke programa 10 yıl önce katılsaydım.”

Olive Oil'in sonraki sürümleri Sommelier Certification Program yapılacak New York City 22-26 Mayıs tarihleri ​​arasında ve San Francisco 25-29 Eylül arası.