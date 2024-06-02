37 Tamamlandı Olive Oil Times New York'ta Sommelier Programı

Sızma zeytinyağı dünyanın en sağlıklı ürünleri arasında yer alıyor, kültürel bir temel taşı ve 20 milyar dolarlık küresel bir iş. Ancak çoğu alıcı ve tüketici bu konuda çok az şey biliyor.

Otuz yedi zeytinyağı üreticisi, perakendecisi, meraklısı ve girişimci, haftayı tamamladıktan sonra bunu değiştirmek için yola çıkıyor Olive Oil Times Education Lab Sommelier Certification Program Manhattan’da.

Katılımcılar, zeytinyağı konulu beş günlük kurs için dünyanın dört bir yanından seyahat etti duyusal değerlendirme, üretimdeki en iyi uygulamalar, sağlık ve beslenme, mutfak uygulamaları ve kalite güvencesi.

Kursu sevdim. Beklentilerimi aştı ve beni öğrenmeye devam etme konusunda motive etti. - Joe Maruca, TRE Olive'in ortak sahibi

Bunların arasında ortak sahibi Joe Maruca da vardı. TRE Zeytin. ​"Son birkaç yıldır kayıt olmak istiyordum” dedi. ​"Ailem dört nesildir zeytinyağı sektöründeydi ve ben de bilgimi artırmak ve aile işini ilerletmek istedim."

Massachusetts merkezli şirket ithalat yapıyor sızma zeytinyağı Calabria'daki özel zeytin bahçelerinden. Sonra bile kazanan 2024'te sektörün en beğenilen kalite ödülü NYIOOC World Olive Oil CompetitionMaruca, her zaman öğrenilecek daha çok şey olduğunu söyledi.

TRE Olive'den Joe Maruca, ödüllü bir Calabria sızma zeytinyağı üreticisidir.

"Kursu sevdim. Beklentilerimi aştı ve beni öğrenmeye devam etme konusunda motive etti” dedi. ​"Eğer öğrenmiyorsan, büyümüyorsun demektir."

Maruca, zeytinyağı üretiminin ardındaki bilim hakkında öğrendiklerini kullanmayı planlıyor sağlık yararları Müşterileri ve ekibini aydınlatmak. ​"Eğitim en büyük pakettir ve gelecekte de öğrenmeye devam etmeyi umuyorum” dedi.

Brezilya merkezli Azeite Torrinhas'ın sahibi Rafael Buchabqui de New York'ta benzer düşüncelere sahip insanlarla bilgi birikimini ve ağını genişletmeye istekli bir başka yapımcıydı.

Peter Mountanos, Bastian Jordan, John Reali, Rafael Buchabqui ve Joe Maruca (Fotoğraf: Peter Mountanos)

"Ürünüm hakkında daha fazla bilgi edinmek, diğer uzman zeytinyağı sommelier'larıyla yağlarımızı iyileştirmenin yollarını tartışmak ve çevremdeki insanları eğitmek için bu konuyu [zeytinyağı dünyasını] daha fazla araştırmak istedim "dedi.

Buchabqui, beş günlük kurs boyunca analiz edilen 14 ülkeden yaklaşık yüze yakın zeytinyağı örneğindeki geniş aroma ve tat yelpazesini tanımlamaya çalışmanın ilginç ve zorlu olduğunu söyledi.

"[Bu bilgiyle] yağlarımızı personelimizle tartışırken daha güvenli olacağım ve etrafımdaki insanları eğitmek için daha iyi bir konumda olacağım" dedi.

Zeytinyağı sektörüne küresel bir bakış açısı kazandırmak amacıyla kursa diğer üreticiler de katıldı.

"Jordan Olivenöl'ün sahibi Bastian Jordan, ABD ve Güney Yarımküre'deki insanların zeytinyağına ilişkin bakış açılarını ve görüşlerini öğrenmek ve ABD'deki durum hakkında fikir sahibi olmak için kursa katılmaya karar verdim. ​"Bu bilgileri zeytinyağı sektöründe kişisel gelişimim için kullanmayı ve değerli bağlantılar kurmayı hedefledim.”

Yunanistan'ın Midilli adasında zeytinyağı üreten ve bunu Batı Almanya'daki Düsseldorf'a ithal eden Jordan, profesyonel yaşamının tamamı boyunca zeytinyağı işiyle uğraştı. Yeni insanlarla tanışma ve duyusal analiz becerilerini geliştirme fırsatını takdir ettiğini söyledi.

Bastian Jordan Midilli'deki zeytinliklerinde

"Duyusal değerlendirmelerdeki benzerlikleri ve farklılıkları tartışmak için içgörüleri üyesi olduğum Alman Zeytinyağı Paneline geri getireceğim" dedi.

Çiftçiler ve değirmencilerin yanı sıra zeytinyağı satış profesyonelleri de sızma zeytinyağı ve onun önemli satış noktaları olan lezzet ve sağlık hakkında daha fazla bilgi edinmek için New York'un Flatiron bölgesine gitti.

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"Önceki pozisyonumda O-Med satışında çalışırken sızma zeytinyağına aşık oldum ve şimdi Doğu Yakası'nda [İspanyol markası] Castillo de Canena'yı temsil edecek kadar şanslıyım" dedi Shea Vinson. ​"Distribütörlerime, perakende müşterilerime ve son tüketicilere değerini daha iyi anlatabilmek amacıyla sızma zeytinyağı hakkındaki bilgimi geliştirmek için kursa kaydoldum. "

New York City'de yaşayan Vinson, her oturumda ilgi çekici sunumcuların ve temel bilgilerin yer aldığı kursun kapsamlı olduğunu söyledi.

"Duyusal değerlendirme kısmı benim favorimdi, ancak yiyecek eşleştirme kısmı hemen hemen ikinci sıradaydı" dedi.

Vinson, satış iletişimini geliştirmek ve bilgileri müşterilere ve genel kamuoyuna aktarmak için ustalığını kullanmayı planlıyor.

"Hizmet vermek için yeterli deneyim kazanmayı çok isterim tadım paneli ve ideal olarak kendi perakende seçimimi düzenlemek için öğrendiklerimi kullanıyorum" dedi.

Olicious'un kurucusu Mark Lemmens, tatma ufkunu genişletmeyi ve restoran ve perakende sektörlerindeki müşterilerine yeni bir bilgi birikimi getirmeyi umarak Hollanda'dan New York'a gitti.

Mark Lemmens

"Dört yıldır zeytinyağı sektöründeyim ve tüketicileri, perakendecileri ve profesyonelleri zeytinyağının kalitesi ve sağlığa faydaları konusunda eğitme misyonundayım" dedi. ​"Ayrıca kapsamlı tatma fırsatları sayesinde zeytin çeşitleri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyordum.

Lemmens kurs yapısını ve her bölüme eğitim veren çeşitli profesyonelleri överek hayal kırıklığına uğramadı.

"Aynı tutkuyu paylaşan bu kadar çok insanla bir arada olmak harika bir deneyimdi” diye ekledi. ​"Özellikle tadım oturumlarının yanı sıra zeytinyağı üretim süreciyle ilgili daha teknik oturumları da çok beğendim. Tadım sırasında olumlu ve olumsuz özellikleri daha iyi tanımlamama yardımcı oldu.”

Lemmens, kursta öğrendiklerini müşterilerini bilgilendirmek ve bu bilgiyi ustalık sınıfı eğitimine dahil etmek için kullanacağını söyledi.

"Müşterileri sağlık açısından faydaları ve üretim sırasında nasıl kusurlar oluşabileceği konusunda daha iyi bilgilendirebiliyorum” dedi. ​"Bir zeytinyağı sommelieri olarak perakende ve HORECA sektörlerindeki profesyonellerin güvenini daha fazla kazanıyorum."

Louisiana, Shreveport'taki Bella Nonnas Zeytinyağı ve Sirkesinin sahibi Carline Brandao Procell, zeytinyağı bilgisini tazelemek ve gelecek yıl bazı zeytinlik turlarına liderlik etmeye hazırlanmak için kursa katıldı.

Carline Brandao Procell

"Kursun son derece bilgilendirici olduğunu ve zeytinyağı işinin hasat ve işleme yönleriyle ilgili bazı kafa karışıklıklarını giderdiğini düşündüm" dedi. ​"Özellikle zeytinyağının sağlıklı yönleri hakkında daha fazla şey öğrenmek hoşuma gitti. polifenolleri".

"Bu, mağazamda bana sıklıkla sorulan bir husus," diye ekledi Procell. ​"Müşterilerimin giderek daha fazla sağlıklarını iyileştirmeye çalıştıklarını görüyorum. Onlar için sadece sağlıklı yağlar ve balzamikler değil, aynı zamanda beslenme tercihleriyle ilgili bilgiler de sağlayan bir kaynak olduğum için şanslıyım."

Procell, zeytinyağı uzmanı rolünden keyif alıyor ve müşterilerin neden yüksek kaliteli sızma zeytinyağını seçmesi gerektiğine dair açıklamalarını artık güçlendirebilir.

"Bir şarap imalathanesi bana yemek, şarap ve zeytinyağı eşleştirme dersi ayarladı" dedi. ​"Bir aile, Pazar akşam yemeğinde kendileriyle konuşmam ve zeytinyağı siparişleri konusunda onları yönlendirmem için beni ayarladı. İki kruvaziyer şirketi benden 2025 hasat sezonu için Akdeniz'de turlar düzenlememi istedi."

Program katılımcılarının çoğu bilgilerini genişletmek isteyen deneyimli zeytinyağı profesyonelleriyken, diğerleri ürüne olan tutkularını tatmin etmek ve kişisel projelere bilgi vermek için geldiler.

Ebir Ali

"Ben multidisipliner tasarım pratiğine sahip resmi eğitimli bir mimarım, dolayısıyla profesyonel olarak sektörün oldukça dışındayım” dedi Detroit'ten New York'a seyahat eden Abir Ali.

"Kişisel olarak zeytinyağı hayatımın büyük bir parçası” diye ekledi. ​"Annem Lübnanlı ve ben zeytin ve zeytinyağının gıdadan güzelliğe ve ilaca kadar her yerde günlük olarak yer aldığı bir kültürde büyüdüm.

Babasının zeytinyağı ağırlıklı Pakistan mutfağıyla büyüyen Ali, dersten çok keyif aldığını söyledi. Özellikle öğrenci arkadaşlarının ve eğitmenlerinin çeşitliliğine değindi.

"Tadımlar benim favorimdi” dedi Ali. ​"Koku ve tat alma duyumu zorlamak ve eğitmek büyük bir keyifti ve ekranlara ve toplantılara ara vermek hoş bir deneyimdi.”

Ali, kursta öğrendiklerini kendi tadım deneyimini geliştirmek için kullanmayı planlıyor.

Sommelier programının bir sonraki baskısı önümüzdeki Ocak ayında Londra'da olacak.

"Zeytinyağı endüstrisi dışındaki tasarım çalışmam, insanların buluşup fikir alışverişinde bulunabileceği gerçek ve mecazi tablolar oluşturmak etrafında dönüyor" dedi. ​"Artık New York'ta öğrendiğim bilgilerle ve devam eden birçok pratikle, zeytinyağının güzelliği ve gücü etrafında dönen ustalıkla hazırlanmış bir topluluk deneyimi aracılığıyla insanları bir araya getirebilirim.

Bir sonraki dönem için kayıtlarımız açıktır Londra'da Zeytinyağlı Sommelier ProgramıOcak ayında gerçekleştirilecek.