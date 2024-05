İlk OlivitalyMed Festivali Cilento'da Başarı Olarak Selamlandı

Organizatörler ve katılımcılar başbakanı selamladı OlivitalyMed festivali başarı olarak.

4 Mayıs'tan itibaren düzenlendith 6 içinth Campania'daki bin yıllık Rocca Cilento Kalesi'ndeki etkinlik, üreticileri, politika yapıcıları ve meraklıları tadımlar, konferanslar ve tartışmalar için bir araya getirdi.

Ulusal oyuncular için (OlivitalyMed), mevcut kritik konuları tanımlamak ve sızma zeytinyağının geleceğine yönelik bir yol çizmek için bir tartışma anıydı. - Nicolangelo Marsicani, zeytin değirmencisi ve etkinlik organizatörü

"Bu bizi gururlandıran bir başarı ve onun Cilento'da binlerce yönünü gösteren bir etkinlik düzenleme hayalinin gerçekleşmesidir. sızma zeytinyağımekanın sahibi ve organizatörü Sgueglia ailesi dedi.

Etkinlik merhum Stefano Sgueglia'nın buluşuydu. ​"Hem profesyonellerin beklentilerini hem de yeni gelenlerin merakını tatmin edebilecek çapraz bir program hayal etmişti" dedi aile. ​"Nitekim bu üç gün boyunca çok sayıda ziyaretçi büyük ilgi göstererek kalenin odalarını ve mekanlarını doldurdu.”

Katılımcı zeytinyağı meraklıları ve sektör uzmanları, sağlık, aşçılık ve bilim konularında ücretsiz ve rehberli tadımlara ve konferanslara katılma fırsatı buldu.

OlivitalyMed için Cilento'nun seçilmesi tesadüf değildi. Salerno eyaletinin güney kısmı, bu iddianın bilimsel olarak doğrulanmasına yol açan çalışmanın doğduğu yerdir. Akdeniz diyeti.

1962 yılında Ancel Keys ve araştırma ekibi Pioppi'ye yerleşti ve burada araştırma yapmaya başladılar. Yedi Ülke Çalışması Diyet, yaşam tarzı ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkiyi araştırmak.

"Bu, sızma zeytinyağı üretimine ayrılan ve Akdeniz diyetinin temellerinin 40 yıl önce atıldığı bu bölge için önemli bir girişimdir, "dedi Cilento başkanı Giuseppe Coccorullo, Vallo di Diano ve Alburni Milli Parkı yetkilisi.

"Zeytin ağacı, farklı zeytin çeşitlerinin yerel biyoçeşitliliği zenginleştirdiği parkımızın temel bitkisidir” diye konuştu. ​"Akdeniz diyeti yalnızca bir dünya mirası değil aynı zamanda yerel ekonomiler için de bir değerdir; sadece bir beslenme modeli değil, açık hava etkinliklerinin ve sporların güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabileceği bu ortamda ideal ortamını bulan bir yaşam tarzıdır.”

Festival boyunca geniş bir salon Campania'lı sızma zeytinyağı üreticilerinin stantlarına ev sahipliği yaptı. Aynı zamanda, başka bir geniş alan, diğer İtalyan bölgelerinden ve bazı Akdeniz Diyeti Sembolik Topluluklarından üreticilere tahsis edildi.

Bu alanlarda ziyaretçiler ve alıcılar üreticilerle konuşabiliyor ve ürünlerini ücretsiz olarak tadabiliyor.

Açık alanlarda ise katılımcılar, deniz ürünleri ve bitki bazlı yemekler, hamur işleri ve çeşitli yerel yemek ustalarının standlarını buldu. unlu Mamüller, gelato ve kokteyller Cilento'nun en iyi sızma zeytinyağıyla eşleştirildi.

Bunların arasında pizza üreticisi Cristian Santomauro da vardı. büyükelçiler Odun fırınında pişirilen tipik bir pizza olan Ammaccata'yı hazırlayan Akdeniz diyetinin temsilcisi.

Cristian Santomauro, Castello di Rocca'daki OlivitalyMed festivali sırasında Ammaccata'yı hazırlıyor. (Fotoğraf: Ylenia Granitto)

Ammaccata, Avrupa Birliği Korumalı Menşe İsmi ve Korumalı Coğrafi İşaret sertifikaları için uygun olmayan ancak yine de kalite garantisi sunan sınırlı bir yayılıma sahip olan Geleneksel Tarımsal Gıda Ürünlerinin ulusal listesinde yer alan tescilli bir ticari markadır.

"Bu, büyükannem Teresa'dan öğrendiğim eski bir tarif," dedi Santomauro. ​"Pizzanın aksine yuvarlak değil ovaldir. Bileşiminde üç antik tahıl bulunur: Saragolla durum buğdayı ve Risciola ile Carosella yumuşak buğdayının bir karışımı.”

Santomauro, hamuru büyük bir ahşap teknede elle yoğurup üzerine farklı malzemeler koyuyor.

"Ammaccata'nın her türü sızma zeytinyağıyla eşleştiriliyor" dedi. ​"Bugün, hazırlanıyorum ​'pişmiş domates sosu, dağ kekiği, rendelenmiş eski Cilento cacioricotta peyniri ve Rotondella monovarietalinden oluşan klasik 'versiyon.

"Biri adı verilen iki versiyon daha var ​'Sarımsak, kekik, Menaica hamsisi ve tek çeşit Salella ile hazırladığım Schietta' (İtalyanca açık sözlü anlamına gelir) ve bir tanesi calzone gibi kapalı, Cilento PDO sızma zeytinyağı ile pişirilmiş yabani sebzelerle doldurulmuş," diye ekledi. ​"Bu dolmaya mevsimine göre Menaica hamsisi, kırılmış Salella zeytini veya Cilento cacioricotta, hepsi Slow Food Presidia ekliyorum.”

OlivitalyMed'in bilgilendirici bölümü, şef Giuseppe Vessicchio ve beslenme bilimi uzmanı Michele Scognamiglio'nun liderliğinde uyum ve sızma zeytinyağı tartışmasıyla başladı.

Etkinlik için planlanan konferans döngüsü daha sonra sızma zeytinyağı bilimleri üzerine, beslenme ve hastalıkların önlenmesine odaklanan en son araştırma gelişmelerine genel bir bakış sunan bir seminerle başladı.

Konuşmacılar arasında Napoli Üniversitesi Ziraat Bölümü Akdeniz gastronomi bilimleri lisans kursu koordinatörü Raffaele Sacchi de vardı. ​'Federico II.

"Sızma zeytinyağı Akdeniz diyetinin en güçlü fonksiyonel besinidir” dedi. ​"Hem çiğ hem de pişirme sırasında günlük kullanımdaki önemi, anti-inflamatuar, antioksidan ve anti-aging, hipotansif, kardiyo- ve nöro-koruyucu, anti-diyabetik, tokluk ve benzeri dahil olmak üzere çok sayıda faydalı ve önleyici fonksiyonla kanıtlanmıştır. Açık."

"Üstelik hoş kokulu, keskin kokulu, canlı bir yiyecek, ragù'dan kızarmış yiyeceklere, konserve ton balığından tatlılara ve hatta gelatoya kadar tüm geleneksel hazırlıklarımızda aktif bir madde." diye ekledi Sacchi.

Üç gün boyunca rehberli tadımlar da dahil olmak üzere bir dizi ustalık sınıfı gerçekleştirildi: Napoli Ticaret Odası panel lideri Maria Luisa Ambrosino liderliğinde Campania'da üretilen menşei belirtilen sızma zeytinyağının duyusal analizi.

Etkinlikte ayrıca Puglia'nın Gargano bölgesinden ve daha geniş Akdeniz havzasından gelen yağların rehberli tadımı da yer aldı. Başka bir etkinlik ise bunun nasıl yapılacağına odaklandı. sızma zeytinyağı aromaları bölgeler arasında değişiklik göstermektedir.

Program, Campania temsilcilerinin ve ulusal ve yerel derneklerin katılımıyla oleoturizm konulu bir konferansla devam etti.

OlivitalyMed'in Rocca Kalesi mekanından görünüm (Fotoğraf: Ylenia Granitto)

Daha sonra başlıklı konferans ​"Uzmanların ve üretici örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı Evofuturo”, sektörün beklentilerine ve önümüzdeki zorluklara odaklandı.

Bunu başlıklı bir konuşma takip etti. ​"Pizza şefi Franco Pepe (Netflix'in Chef's Table Pizza'sında yer alıyor), yapımcı ve değirmenci Nicolangelo Marsicani ve gazeteci Stefano Carboni arasındaki "Pizza Hakkında Konuşmalar".

"Bu konuşma, tüketici eğitiminin kalite açısından önemi, bölgesellikle bağlantılı ürünün tanınabilirliği ve iletişimi geliştirmek için gerçekleştirilecek eylemler gibi bazı kritik konuları ve üzerinde çalışılacak çeşitli unsurları gün ışığına çıkardı" dedi Carboni.

Etkinlikte, yemek hizmetlerinin bölgesel mutfaklarda önemli bir bileşen olarak sızma zeytinyağını teşvik etmede oynayabileceği ortaya çıkan rol tartışıldı.

"Ancak günümüzde tüketicilerin farkındalığının arttığını ve soframıza koyacağımız yemeği seçmek için hepimizin daha kritik araçlara sahip olduğunu söyleyebiliriz” dedi Carboni. ​"Bu anlamda filozof Ludwig Feuerbach'ın meşhur cümlesini ödünç alıyorum: ​'bugün ne yersek oyuz' demek ​'ne isek onu yiyoruz.'”

Bu gözlemler, yemek sektöründe sızma zeytinyağının rolü üzerine son konferans sırasında devam eden zengin bir tartışmaya yol açtı.

"OlivItalyMed yalnızca teknik analiz ve iş toplantıları için bir an değil, her şeyden önce görüş, kültür ve bilgi alışverişi için bir an oldu" dedi etkinliğin teknik organizasyonundan sorumlu Marsicani.

"Sızma zeytinyağının ikonik bir yeri olan Cilento için bu, piyasalarda daha iyi performans sergileyen diğer zeytin ekimleriyle bir karşılaştırma anıydı ve bu karşılaştırma, eğer öngörü ve zeka ile yapılırsa, otokton zeytini geliştirmek için ilham verebilir. yapımların özgünlüğünü artırarak," diye ekledi.

"Ulusal oyuncular için mevcut kritik konuları tanımlamak ve sızma zeytinyağının geleceğine doğru bir yol çizmek için bir tartışma anıydı," diye devam etti Marsicani.

Organizatörler, etkinliğin yerel ve ulusal üreticileri geleceğe çekme fırsatı sağladığını, onları kaliteyi düşüren geleneksel uygulamalardan vazgeçmeye ve kaliteyi merkeze alan yeni bir kültürü benimsemeye teşvik ettiğini söyledi. ​"aromatiklik ve güzellikle canlanan meyveli, acı ve baharatlı sızma zeytinyağı.

Organizatörler halihazırda OlivitalyMed'in bir sonraki baskısı üzerinde çalışıyor. Tüm bilgileri adresinde bulabilirsiniz. etkinlik web sitesi.