Peru'nun Kendi Zeytin Konseyi Onaylı Tadım Paneli Var

Peru'daki üreticiler ve yetkililer, bereketli bir hasat beklentisi öncesinde ülkenin ilk Uluslararası Zeytin Konseyi onaylı tadım panelinin sertifikalandırılmasını kutladı.

Ülkenin zeytincilik başkenti Tacna'da, zeytinyağı kalitesinin iyileştirilmesine ve bölgenin coğrafi işaret sertifikasyonu almasına yardımcı olmak amacıyla 12 üyeli bir panel oluşturuldu.

Ayrıca, IOC onaylı bir tadım paneli sertifikasyonunun sağlayacağı güvenilirliğin, tek tek paketlenmiş ihracata değer katacağı konusunda da iyimserlik var.

"Tadım paneli, Peru'da kaliteli zeytinyağlarının üretimini desteklemek ve bölgemizde belirlediğimiz yenilik boşluklarını bir nebze olsun kapatmak için bir ihtiyaç olarak belirlendi" dedi Lourdes González, ödüllü yapımcı Vallesur'da panel lideri.

Daha önce Perulu üreticiler, sertifika alabilmek için komşu Şili'ye numune göndermek zorundaydı. sızma zeytinyağı - akredite bir tadım panelinden fiziko-kimyasal ve organoleptik testler yapılmasını gerektirir.

González, Peru zeytinyağının her yıl yaygın bir şekilde duyusal olarak analiz edilmesinin, üreticilere yaygın kusurlara yol açtığı bilinen tarımsal veya öğütme sorunlarını gidermek için geri bildirim sağlayacağını söyledi.

Perulu üreticilerin, hem yerel olarak ithalata karşı hem de uluslararası alanda pazarın üst ucunda rekabet edebilmek için kaliteyi artırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

"Tacna'da zeytinyağı için gelecekte Korunmuş Menşe Adı (PDO) belgesine mi güveniyoruz?" dedi. ​"Bir PDO sertifikasını uygun kılan özellikleri belirledik. Panel, bu girişimi desteklemede önemli bir araç olacak.”

Panelin oluşumu, González'in Peru'da beklediği bereketli hasadın da önüne geçiyor.

Sıcak bir kıştan sonra, tarihsel olarak zayıf hasat 2024 yılında ise 2025 hasadına yönelik koşulların mükemmel olduğunu söyledi.

"González, "Uygun sıcaklıkların olduğu normal bir kış geçirdik, ardından yoğun bir çiçeklenme olayı yaşandı ve iyi bir oranda meyve tutumu oldu" dedi. ​"Dolayısıyla bu yılki üretim ortalamanın üzerinde olacak.”

Ancak Tacna yakınlarındaki bir diğer üretici olan Gianfranco Vargas, devam eden yayılma Akdeniz meyve sineğinin larvaları zeytinle beslenir.

Vargas, komşu Şili'de istilaların kontrol altına alındığını belirterek, son 15 yılda Güney Peru'da dikilen meyve ağaçlarının hektar sayısının üç katına çıkmasına rağmen izleme için ayrılan kaynakların artırılmadığını söyledi.

"Tacna'da şikayette bulunduğumuzdan beri yakalanan meyve sineği sayısı her ay artıyor" dedi. ​"Geçtiğimiz yılın eylül ayından bu yana sıcak mevsimin artmasıyla birlikte sineklerin üreme döngüsünün hızlanması nedeniyle bu artış sürüyordu.”

Bölgedeki yetkililer, aksi takdirde tarlada çürümeye bırakılacak ve sineğin gelecek nesillerinin yetişmesi için uygun ortam yaratacak olan aşırı olgunlaşmış meyveleri toplayıp gömerek yanıt verdi.

Vargas, tüm bu çabalara rağmen Ulusal Tarım Sağlığı Hizmeti'nin (Sensa) bölgedeki meyve sineğini ortadan kaldırma yönündeki iki-üç yıllık hedefine ulaşacağından şüphe ediyor.