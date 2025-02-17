Ünlü Sommelier Programı Avrupa'da Genişliyor

Olive Oil Times Hollanda'daki Zeytinyağı Akademisi ile ortaklık kurarak amiral gemisini sunuyor Sommelier Programı Avrupa'da.

Zeytinyağı duyusal analizi, üretim en iyi uygulamaları, sağlık yararları, beslenme, mutfak uygulamaları ve kalite güvencesini kapsayan beş günlük kurs, Eylül ayında Jamfabriek'te Avrupa'da ilk kez yapılacak. ​'s‑Hertogenbosch, Amsterdam'ın yaklaşık 80 kilometre güneyinde.

Curtis Cord, kurucu CEO'su Olive Oil Times ve NYIOOC World Olive Oil Competitiondedi Zeytinyağı Akademisi takım ​"“Zeytinyağı eğitimcilerinden oluşan bir nesli güçlendirme programımızın misyonunu temsil ediyor.”

"Zeytinyağı Akademisi'nin yönetici direktörü ve 2023 mezunu Christianne Noordermeer Van Loo, "Zeytinyağı eğitimini küresel ölçekte ilerletmenin anahtarı işbirliğidir" dedi. Olive Oil Times Sommelier Programı.

Üretici, şef, alıcı veya hevesli bir uzman olun; yüksek kaliteli sızma zeytinyağını değerlendirmek, takdir etmek ve savunmak için gereken araçlara sahip olacaksınız. - Wilma van Grinsven-Padberg, panel lideri, Zeytinyağı Enstitüsü, Hollanda

"Güçlerimizi birleştirerek Olive Oil TimesÖğrencilerin zeytinyağı değerlendirmesi ve takdiri konusunda en üst düzeyde eğitim almasını sağlamak için en iyi kaynakları, uzmanlığı ve öğretim yöntemlerini bir araya getirebiliriz” diye ekledi.

""Programın profesyonellerin ve meraklıların ihtiyaçlarıyla mükemmel bir şekilde uyumlu olmasını sağlamak için en son bilimsel keşifleri ve piyasa eğilimlerini entegre ediyoruz" dedi Grinsven-Padberg'in, kim tamamladı Olive Oil Times 2017 yılında programa katıldı ve şu anda Uluslararası Zeytin Konseyi panel lideri olarak görev yapıyor Zeytinyağı Enstitüsü.

Noordermeer Van Loo ve van Grinsven-Padberg, Jamfabriek'i lanse etti ve ​'Program için ideal bir lokasyon olarak s‑Hertogenbosch'u seçtik.

Eski bir reçel fabrikası olan Jamfabriek, yiyecek hazırlama ve gösteriler için özel olarak tasarlanmış olanaklara sahip bir etkinlik alanına dönüştürüldü.

"Zengin tarihi ve canlı mutfak kültürüyle bilinen, ​'s‑Hertogenbosch, sommelier kursu için ilham verici bir ortam sağlıyor," dedi Noordermeer Van Loo ve van Grinsven-Padberg. ​"Katılımcılar, zeytinyağına olan ilgilerini derinleştirirken aynı zamanda şehrin kültürel mirasına da dalabilecekler.”

161,000 yılında kurulan 1185 nüfuslu şehir, tren ve otobüsle iyi bir şekilde bağlantılıdır. Dört büyük havaalanı -Amsterdam, Brüksel, Eindhoven ve Rotterdam- bir saat uzaklıktadır ve bu da her yerden seyahat eden katılımcılar için erişilebilir hale getirir.

Wilma van Grinsven-Padberg, Curtis Cord ve Christianne Noordermeer Van Loo

İlk olarak 2016 yılında New York'ta düzenlenen ve daha sonra Londra ve San Francisco'da düzenlenen Sommelier Sertifika Programı, yaklaşık 500 katılımcıya sahiptir. Olive Oil Times Sertifikalı Sommelierler zeytinyağı dünyasının her alanında faaliyet gösteriyoruz.

Araştırmacılardan ödüllü üreticilere, ithalatçılardan girişimcilere ve meraklı tüketicilere kadar, toplumun her kesiminden Sommelier Sertifika Programı mezunları kursu övdü.

"Emese Tombor, Londra'daki programı tamamladıktan sonra, "Kursun her anını gerçekten çok sevdim. Bu hafta gerçekten akıl almazdı. Öğretmenlerin hepsi harika, paneller harika ve karmaşıktı ama aynı zamanda eğlenceliydi" dedi.

Ödüllü yapımcı Mehmet Taki programa katıldı 2023'de Londra ve öğrendiği yeni çiftçilik ve değirmencilik tekniklerinden bazılarını uygulamaya koymayı planladı.

"Sadece zeytinyağının tadımıyla sınırlı kalmayan, aynı zamanda yetiştiriciliğinden depolamaya, yeni trendlerden uygulamalara kadar her konuda sağlam bilgiler sunan, çok dengeli bir program” dedi.

Yıllar boyunca birçok mezun, yüksek kaliteli ve arızalı müşterilere ve danışanlara tavsiyelerde bulunanlar.

""Aşçılarımıza, perakendecilerimize ve dağıtımcılarımıza aktarabileceğimiz bilgi birikimimizi artırmak ve damak tadımızı İspanyolca yeterliliklerimizin dışındaki yağlarla tanıştırmak istedik" dedi Philosophy Foods'da ithalatçı olan ve konferansa katılan Karrie Kimble. 2019'taki New York.

"Program akıl almaz; çok pahalı olduğunu düşünmüştüm. Daha pahalı olması gerektiğine inanıyorum" dedi, yakın zamanda Londra kursuna katılan Herman Pobrati. ​"Çok şey öğrendim ve EVOO dünyasına dair algım daha iyiye doğru değişti. Mükemmel.”

"Vahiy üstüne vahiy, süperstar kadrosu, olabilecek en iyi şey. Dünya standartlarında bir eğitim ve deneyim," dedi yeni Sommelier, Jacqueline Conibeer.

Van Grinsven-Padberg, işbirliğinin Olive Oil Times Geleneksel eğitim anlayışının ötesine geçerek Avrupa'da zeytinyağı eğitiminde bir ölçüt oluşturacaktır.

"İster üretici, ister şef, ister alıcı veya hevesli bir uzman olun, yüksek kaliteli ürünleri değerlendirmek, takdir etmek ve savunmak için gereken araçlara sahip olacaksınız. sızma zeytinyağı"Dedi.

22-25 Eylül tarihleri ​​arasındaki kursa kayıtlar Zaten açık.