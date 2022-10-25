Sızma Zeytinyağının Lezzetleri

Naturel sızma zeytinyağı (EVOO) sadece zeytinyağından çok daha fazlasıdır. en sağlıklı yemeklik yağ. Aynı zamanda binlerce farklı lezzeti keşfetmek için bir araçtır.

Yüzlerce bitkiden farklı yükseklik ve iklimlerde onlarca ülkede üretilmektedir. zeytin çeşitleri, her biri özel ve benzersiz bir lezzet profili sağlar.

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Coğrafyanın yanı sıra düzinelerce başka değişken bir yemeğin lezzet ifadesini etkiler. sızma zeytinyağı; iklim, diğer bitkilere yakınlık, tarım teknikleri, işleme teknolojileri ve depolama tesisleri lezzeti etkiler.

Ayrıca, profesyoneller farklı çeşitlerdeki yağları karıştırabilir veya çeşitlerin, potansiyel olarak sonsuz sayıda aroma ve tat yaratmak için.

EVOO lezzetlerini anlama

Herkes sızma zeytinyağı ve tüm potansiyel lezzetleri tatmayı ve takdir etmeyi öğrenebilirken, genellikle paneller halinde düzenlenen profesyonel tadımcılar tarafından da değerlendirilir.

Çalışmaları, geleneksel olarak, tadımların sonuçlarını özetleyen ve nihayetinde sonuçları doğrulayan bir panel lideri tarafından koordine edilmektedir. zeytinyağı kategorisi söz konusu ve çağrılmayı hak edip etmediği fazladan bakire.

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Üreticiler, hangi monovarietallerin (tek bir zeytin çeşidinden yapılan yağlar) karışım halinde birleştirileceğine karar vermek için paneller kullanır. Sunulan EVOO'ların kalitesini değerlendirmek için tadım panelleri de oluşturulur. yarışmalar.

Yüksek kaliteli sızma zeytinyağının en alakalı özelliklerinden ikisi, varlığı ve yoğunluğudur. acılık ve keskinlik, varlığını gösteren fenolik bileşikler.

"İlk görevimiz, sızma zeytinyağının kimlik kartını kayıt altına almak, olduğunu teyit etmektir. hatasız, yeşil veya olgun olarak da tanımlayabileceğimiz meyveli notaların varlığını veya yoğunluklarını değerlendirin ve acılık ve baharat varlığını değerlendirin," Simona Cognoli, profesyonel zeytinyağı çeşnicibaşı ve kurucusu oleonautaSöyledim, Olive Oil Times.

"EVOO'yu tatmak, en az ürünün fiziksel-kimyasal analizi kadar önemlidir ”diye ekledi. ​"Onları eğitimime getirdiğimde tüketiciler, çoğu kişinin hoşuna gitmeyen acı sızma zeytinyağının tadına bakmaya başlıyor.

"Sonra onları rehberli farklı sızma zeytinyağı lezzetleri turuna getiriyorum, ”diye devam etti Cognoli. ​"Son adım olarak, gerçekten acı olabilen ama aynı zamanda özel notalarıyla iyi uyum sağlayan o acı EVOO'ya geri dönerler ve aromasının tüm yelpazesini algılamaya başladıkları için artık onu acı bile bulmuyorlar. ve tadı.”

"Birçoğu, acılığın EVOO karakterinin bir parçası olduğunu keşfeder ve sonunda onu sever, ”dedi Cognoli.

Aroma ve tat

Tüm tüketiciler, zeytinyağı tadımcılarının ve şeflerin adımlarını takip edebilir. sızma zeytinyağının tadına bakmayı ve karşılaştırmayı öğrenin, kokularını keşfedin ve çiğ sos veya yemek pişirme malzemesi olarak kullanımlarını deneyin.

"Sadece belirli bir tarife değer katmazlar; aroma ve tat aynı zamanda bir yemeğe yeni duygular da getiriyor,” dedi Cognoli.

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Profesyonel şefler ve amatör aşçılar, özelliklerine bağlı olarak, yemeklerine lezzet katmak aromatik bitkilerden tropikal meyvelere ve çok daha fazlasına kadar.

"Cognoli, "Keşfedilecek koca bir koku ve tat dünyası var" dedi.

Bu notlar, belirli EVOO'ya ve yemeğe nasıl dahil edildiğine bağlı olarak lezzete katkıda bulunabilir. Ek olarak, aromalar, yağ kullanıldığında yemeğin sıcaklığından etkilenecektir.

Güneşte Kurutulmuş Domatesli Karides, Sarımsak, Zeytinyağı

Bu kadar çeşitli olası sonuçlar, şeflerin ve amatörlerin mutfakta birden fazla EVOO'ya güvenmeleri gerektiği anlamına gelir.

"ekstra bakire düşünürsek tarif malzemesi olarak zeytinyağı, o zaman tüm yemeklerimiz için aynı EVOO'yu kullanamayız, "dedi Cognoli. ​"Bu, tüm şeflerin henüz keşfetmediği bir şey, belki de çoğu, elimizdeki olağanüstü EVOO çeşitliliğini henüz keşfetmediği için.

Lezzetten daha çok tat var

Çevreleyen artan bilgi bankası göz önüne alındığında polifenollerin sağlığa faydaları, birçok üretici artık bu organik bileşiklerin mümkün olan en yüksek miktarıyla EVOO'ları üretmeye odaklanıyor.

Yine de, bu yüksek seviyeler mutlaka tercüme etmeyin yüksek kaliteli ürünlere dönüştürülür.

"Pek çoğu, polifenollerin varlığını güçlendirmek için erken hasata odaklanıyor, "dedi Cognoli. ​"Ancak erken zeytinin ağaçtan çıkarılması daha zor olduğu için üreticilerin dikkatli olması gerekiyor, aynı zamanda dengesiz bir ürüne de yol açabiliyor.”

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Bazı erken hasat EVOO'lar, zevkin ve tadın kalitesinin önemli bir parçası olan aromalarını daha hızlı kaybedebilirken, olgun meyvelerle üretilen EVOO'lar bir süre için yeterli miktarda polifenol muhafaza edecektir.

Lina Smith (NYIOOC)

"EVOO'nun ilgili sağlık yararları sağladığı doğrudur, ancak kendi başına bir ilaç değildir, bu da sağlıklı profilinin onu tüketmenin zevkine eşlik etmesi gerektiği anlamına gelir, "dedi Cognoli. ​"Günlük tüketilecek bir gıda entegratörü veya hap değildir.”

Yine de, yüksek kaliteli sızma zeytinyağı Sahada ve sonraki dönüşüm aşamasında yeni teknikler ve prosedürler uygulandıkça üretim zaman içinde büyük değişikliklere uğramaktadır.

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"Büyüyen bir bilgi tabanı ve gelişimi sayesinde yeni teknolojiler, hem duyusal hem de sağlıklı bir bakış açısıyla performans gösteren sızma zeytinyağı üretme konusunda artık daha yetenekliyiz ”dedi.

Bunun da ötesinde, birçok yüksek kaliteli EVOO, kültür ve tarihin ürünlerle bütünleştiği bölgelerden gelmektedir.

"Keşfedilebilecek koca bir koku ve tat dünyası var, ama aynı zamanda bir güzellik dünyası da var. yapımcılar hakkında bilinmesi gereken hikayeler ve onların toprakları,” dedi Cognoli.