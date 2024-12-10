Yıkıcı Bir Yılın Ardından, Brezilyalı Üreticiler İmkansızlıklara Meydan Okuyor

Yoğun yağış Nisan ve Mayıs 2024 arasında Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini sular altında bırakarak yerel zeytin yetiştiricilerinin çabalarını önemli ölçüde engelledi.

Kritik hasat haftalarında, 800 milimetre yağmur - yıllık beklenen hacmin yarısından fazlası - 15 günden kısa bir sürede bölgenin büyük bir bölümünü ıslattı. Sel, 181 ölüme neden oldu ve bölge genelinde 3.7 milyar dolar (3.47 avro) hasara yol açtı.

Bunun ülkemizde zeytinyağı kültürünün gelişmesine yol açabileceğini düşünmek heyecan verici. - Luiza Osorio, Al-Zait'in ortak sahibi

Sel, Eylül 2023'te tozlaşmayı engelleyen bahar yağmurlarının tahrip ettiği birçok koruya zarar vermezken, üreticiler ürün gönderme, paketleme malzemeleri alma ve kişisel kayıplarla başa çıkma konusunda zorluklar yaşadıklarını bildirdi.

Böylesine zorlu bir bağlamda, Brezilyalıların sayısının bu kadar fazla olması şaşırtıcı değil. sızma zeytinyağı 2024'e gönderildi NYIOOC World Olive Oil Competition 14 girişe kıyasla sadece 53'e düştü geçen yıl.

Estância das OliveirasViamão, Rio Grande do Sul'da bulunan , 2024 kazananları arasındaydı. Arbosana, Arbequina ve Koroneiki zeytinlerinin bir karışımı olan amiral gemisi sızma zeytinyağı için Altın Ödül kazandı. Bu, üst üste üçüncü galibiyet.

Ancak, katılım NYIOOC Bu yıl aile şirketinin olağanüstü çabalar göstermesi gerekti.

"Yönetici ortak Rafael Sittoni Goelzer, "Eyaletimiz, başkentimiz de dahil olmak üzere birçok büyük şehirde büyük sellerle birlikte Brezilya tarihindeki en kötü iklim felaketiyle karşı karşıya kaldı" dedi. ​"“Bütün bu tahribata rağmen uluslararası alanda beğeni kazanan zeytinyağları ürettik.”

"Bölgemizdeki havalimanı mayıs ayından ekim ayına kadar 6 ay boyunca tamamen sular altında kaldı ve hizmet veremedi” diye konuştu. ​"Yağlarımızı başka bir eyaletteki bir havaalanından yarışmalara göndermek için 1,000 kilometreden fazla yol kat etmemiz gerekti. Yine de, tüm bu çaba ve dayanıklılık önemli ödüllerle ödüllendirildi.”

Rio Grande do Sul, ulusal verimin yaklaşık %75'ini oluşturarak Brezilya'nın en önemli zeytinyağı üreten eyaleti olmaya devam ediyor. Ancak eyalet, 193,150'te sadece 2024 litre zeytinyağı üretti; bu, 67'teki rekor seviyedeki verimin %2023 altında ve beş yıllık 295,346 litrelik ortalamanın çok altında.

Estância das Oliveiras, 2024'te üst üste üçüncü galibiyetini elde etti NYIOOC. (Fotoğraf: Estância das Oliveiras)

"Ortak sahibi André Bertolucci, "Buradaki birçok üretici, zeytinliklerini doğrudan etkileyen Eylül ve Ekim 2023'teki yağmurlar nedeniyle bu yıl hasatlarını kaybetti" dedi. Olivas de Gramado Rio Grande do Sul'da.

"Bu durum bizi çok üzdü çünkü zeytin yetiştiriciliğine yatırım yapmanın burada bilinen bir şey olmaması nedeniyle çok büyük zorlukları olduğunu anlıyoruz. ​'Brezilya tarım endüstrisinin 'emtiaları'" diye ekledi.

Eyaletteki birçok bölge yağış ve sellerden ciddi şekilde etkilenirken Olivas de Gramado bunlardan etkilenmedi.

Şirket, Arbequina, Picual, Frantoio, Koroneiki, Ascolana ve Manzanilla zeytinlerinin bir karışımı olan Terroir Serrano ile Gümüş Ödül kazandı.

"Bizler için, Rio Grande do Sul'un iç kesimlerinde bulunan Serra Gaúcha'da, üst üste ikinci kez ödüle layık görülmek... NYIOOC Bertolucci, “Özellikle dünyanın dört bir yanından gelen seçkin üreticilerin katılımı göz önüne alındığında, bu büyük bir onur” dedi.

"En iyiler arasında yer almak, tüm Olivas de Gramado ekibinin sıkı çalışmasının, özverisinin ve sevgisinin inanılmaz bir takdiridir” diye ekledi.

Bu yılki ödül ayrıca Bertolucci ve ekibinin kendi değirmenlerinde zeytinyağı ürettiği ilk ödül olması nedeniyle de özeldi. Daha önce Goelzer ailesinin değirmenine güveniyorlardı.

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"Bu yıl değirmencilik sorumluluğu bana düştü ve ülke çapındaki zeytinyağı sektöründen harika insanların desteği ve teşvikiyle güzel bir iş başardık” dedi.

Bertolucci'ye göre Brezilya, yüksek kaliteli zeytinyağı üreticilerinin hızla çoğaldığı bir ülke.

Andre Bertolucci üst üste ikinci zaferini kutladı NYIOOC ödül. (Fotoğraf: Olivas de Gramados)

"Zeytinlik işletmeciliğinde, hasadında ve zeytinin çıkarılmasında son teknoloji ve kalifiye işgücü kullanılarak yüksek kalitede yağlar üreten yeni bir çağdır” dedi.

Hasat zorluklarına rağmen, üreticilerin ülkenin Dünya Yarışması'ndaki başarısını sürdürmesi onları tamamen şaşırtmadı.

"Bertolucci, "Doğru yolda olduğumuzu biliyorduk, kapsamlı çalışmalar yürüttük, diğer Brezilyalı üreticilerle fikir ve bilgi alışverişinde bulunduk, zeytin bahçemize yatırım yaptık ve tüm süreci optimize eden değirmenimizi inşa ettik" dedi.

"Ayrıca benzersizliğimizin etkisinin de olduğuna inanıyoruz. ​'"Bu olağanüstü sonuçlara ulaşmamızdaki en önemli etkenlerden biri 'terroir'du" diye ekledi.

Ödüllü bir diğer yapımcı, Al-Zait, kutlandı bir başarı yılı daha 2024'da NYIOOC Picual monovarietaliyle.

Brezilya'daki aşırı sel felaketi Al-Zait de dahil olmak üzere üreticileri etkiledi. (Fotoğraf: Al-Zait)

"Ortaklardan Luiza Osorio, "New York'taki zaferimiz bizim için inanılmaz bir andı" dedi. ​"“Dünyanın en iyileri arasında bir kez daha tanınmak bizim için büyük bir onur ve yüksek kaliteli zeytinyağı üretme konusundaki kararlılığımızın bir yansımasıdır.”

"Bizim için bu, her hasada koyduğumuz tüm sıkı çalışmanın, tutkunun ve özverinin bir onayıdır" diye ekledi. ​"Bu takdir, bizi mükemmelliğin sınırlarını zorlamaya ve Brezilya'yı küresel sahnede gururla temsil etmeye motive ediyor."

Al-Zait'in operasyonları aşırı hava olaylarından doğrudan etkilendi.

"Osorio, “Aşırı yağış zeytinliklerimizi önemli ölçüde etkiledi” dedi. ​"“Yoğun yağışlar sadece meyve kalitesini tehdit etmekle kalmadı, aynı zamanda genel üretim hacmimizin de azalmasına yol açtı.”

"Ayrıca kış aylarındaki beklenmedik sıcak hava dalgaları nedeniyle değişken çiçeklenme dönemleri yaşadık, bu da zeytinlerimizin büyüme döngüsünü daha da zorlaştırdı” diye ekledi. ​"Tüm bu olumsuzluklara rağmen ekibimiz süreç boyunca en yüksek standartları korumak için yorulmadan çalıştı.”

Osorio'ya göre, galibiyetler NYIOOC Brezilya'da üretilen yüksek kaliteli zeytinyağları tüm paydaşlar için bir fırsat anlamına geliyor.

"Osorio, “Bu prestijli ödülü kazanmak, Brezilya sızma zeytinyağının kalitesini gözler önüne seriyor ve yerel ve uluslararası tüketicilerin ürünlerimizin potansiyeli hakkında bilgilendirilmesine yardımcı oluyor” dedi.

""Bu kalibrede zeytinyağı üretmenin ardındaki zanaatkarlığı ve özveriyi daha fazla insanın tanımasıyla, Brezilya'da yüksek kaliteli sızma zeytinyağına olan takdirin ve talebin daha da artacağına inanıyoruz" diye ekledi.

"Bunun bir şeye yol açabileceğini düşünmek heyecan verici büyüyen zeytinyağı kültürü “Ülkemizde,” diye sonlandırdı Osorio.