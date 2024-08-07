Yapay Zeka (AI)

Dronlar Zeytin Çiftçilerinin Tedavileri Hedeflemelerine, Kârlılığı Artırmalarına Yardımcı

Drone'lar, çok spektrumlu kameralar ve uzak sensörler kullanarak, zeytin çiftçileri doğru besin tahminleri yapabilir, bitki sağlığı tedavilerini hedefleyebilir ve daha hassas bir şekilde gübre ve sulama uygulayabilir.