Yapay Zeka (AI)

Ağustos 7, 2024
Model, 2017 ve 2018 yıllarında geliştirilirken zeytinyağı fiyat hareketlerini ve zamanlamasını doğru bir şekilde tahmin etti. Yaratıcısı, bilimsel temelinin geçerliliğini koruduğunu söyledi ve kamuoyuna açıkladı.
Temmuz 29, 2024
Araştırmacılar, Zeytin Çiftçilerinin Hasat Zamanlamasını Tahmin Etmesine Yardımcı Olacak Yapay Zeka Aracını Tanıttı
Model çiftliklerden alınan çeşitli veri noktalarını analiz etmek için makine öğrenimini kullanan araştırmacılar, zeytin hasadının zamanlamasını yüzde 90 doğrulukla tahmin edebildiler.
Haziran 5, 2024
İtalya'da Yeni Zeytin Çeşitlerinin Keşfi, Uygulama Geliştirmeyi Teşvik Ediyor
Bir İtalyan Ulusal Araştırma Merkezi analizi, Frosinone'de daha önce bilinmeyen iki çeşit tespit etti.
Mart 27, 2024
Teknoloji, Tunus'un En Büyük Zeytinyağı Üreticisinin Hedeflerini Güçlendiriyor
CHO Grubu izlenebilirlik için blockchain teknolojisini ilk benimseyenlerdendi. Şimdi iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için yapay zekaya yöneliyorlar.
Eylül 13, 2023
Araştırmacılar Alzheimer'ı Etkileyen Zeytinyağı Bileşiklerini Tanımlamak için Yapay Zeka Kullanıyor
Araştırmacılar, bir makine öğrenme algoritması kullanarak sızma zeytinyağında demans için farmasötik tedavi görevi gören on bileşik belirlediler.
Temmuz 5, 2023
Endülüs'teki Araştırmacılar, Sulama Verimliliğini Artırmak İçin Yapay Zeka Aracı Geliştiriyor
Araştırmacılar, iklimsel verileri ve güçlü sinir ağlarını kullanarak, çiftçilerin sulama gereksinimlerini bir hafta önceden belirlemesine olanak tanıyan bir araç geliştirdi.
Mayıs ayı. 8, 2023 Haber özetleri
Araştırmacılar, Zeytin Çiftçileri İçin Yapay Zeka Aracının Verimi Artıracağını, Maliyetleri Düşüreceğini Söyledi
Aralık 1, 2022 Zeytin Çeşitleri
Araştırmacılar, EVOO Kaynağını Belirlemek için Yapay Zekayı Kullanıyor
Şubat 26, 2020
Dronlar Zeytin Çiftçilerinin Tedavileri Hedeflemelerine, Kârlılığı Artırmalarına Yardımcı
Drone'lar, çok spektrumlu kameralar ve uzak sensörler kullanarak, zeytin çiftçileri doğru besin tahminleri yapabilir, bitki sağlığı tedavilerini hedefleyebilir ve daha hassas bir şekilde gübre ve sulama uygulayabilir.
Haziran 27, 2018
Endülüs Zeytin Sektöründe Büyük Yatırım Sözü Verdi
Sulama altyapısına ve yeni teknolojiye yatırım yapmak için çiftçilere ve tarımsal derneklere yaklaşık € 60 milyon verilecek.
Haziran 19, 2018
Araştırmacılar Meme Kanseri Kök Hücreleri Saldırısı EVOO Bileşeni İzolatı
Sızma zeytinyağındaki bir molekül, meme kanseri kök hücrelerinin metabolizmasını ve epigenezini hedef alarak bunların daha fazla tümör oluşturmasını etkili bir şekilde önler.
Ekim 17, 2017
İspanya Fly yönetmek için Yapay Zeka Testleri
Yapay zekanın kullanıldığı bir tahmin modeli, çiftçilere zararlı yönetimi konusunda yardımcı olmak ve nihayetinde üretimi geliştirmek ve pestisit kullanımını azaltmak için geliştirilmiştir.
Temmuz 11, 2017
Robotik Zeytin Biçerdöverleri Ufukta Olabilir
Google'ın ana şirketi, bir gün zeytinleri hasat etmek için kullanılabilecek tarım robotlarına yatırım yapıyor.