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Yapay Zeka (AI)

Haber özetleri

Ağustos 7, 2024

Açık Kaynak Yapay Zeka Modeli Zeytinyağı Fiyatlarını Doğru Şekilde Tahmin Etti

Model, 2017 ve 2018 yıllarında geliştirilirken zeytinyağı fiyat hareketlerini ve zamanlamasını doğru bir şekilde tahmin etti. Yaratıcısı, bilimsel temelinin geçerliliğini koruduğunu söyledi ve kamuoyuna açıkladı.

Haber özetleri

Temmuz 29, 2024

Araştırmacılar, Zeytin Çiftçilerinin Hasat Zamanlamasını Tahmin Etmesine Yardımcı Olacak Yapay Zeka Aracını Tanıttı

Model çiftliklerden alınan çeşitli veri noktalarını analiz etmek için makine öğrenimini kullanan araştırmacılar, zeytin hasadının zamanlamasını yüzde 90 doğrulukla tahmin edebildiler.

Zeytin Çeşitleri

Haziran 5, 2024

İtalya'da Yeni Zeytin Çeşitlerinin Keşfi, Uygulama Geliştirmeyi Teşvik Ediyor

Bir İtalyan Ulusal Araştırma Merkezi analizi, Frosinone'de daha önce bilinmeyen iki çeşit tespit etti.

Üretici Profilleri

Mart 27, 2024

Teknoloji, Tunus'un En Büyük Zeytinyağı Üreticisinin Hedeflerini Güçlendiriyor

CHO Grubu izlenebilirlik için blockchain teknolojisini ilk benimseyenlerdendi. Şimdi iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek için yapay zekaya yöneliyorlar.

Sağlık

Eylül 13, 2023

Araştırmacılar Alzheimer'ı Etkileyen Zeytinyağı Bileşiklerini Tanımlamak için Yapay Zeka Kullanıyor

Araştırmacılar, bir makine öğrenme algoritması kullanarak sızma zeytinyağında demans için farmasötik tedavi görevi gören on bileşik belirlediler.

Haber özetleri

Temmuz 5, 2023

Endülüs'teki Araştırmacılar, Sulama Verimliliğini Artırmak İçin Yapay Zeka Aracı Geliştiriyor

Araştırmacılar, iklimsel verileri ve güçlü sinir ağlarını kullanarak, çiftçilerin sulama gereksinimlerini bir hafta önceden belirlemesine olanak tanıyan bir araç geliştirdi.

üretim

Şubat 26, 2020

Dronlar Zeytin Çiftçilerinin Tedavileri Hedeflemelerine, Kârlılığı Artırmalarına Yardımcı

Drone'lar, çok spektrumlu kameralar ve uzak sensörler kullanarak, zeytin çiftçileri doğru besin tahminleri yapabilir, bitki sağlığı tedavilerini hedefleyebilir ve daha hassas bir şekilde gübre ve sulama uygulayabilir.

üretim

Haziran 27, 2018

Endülüs Zeytin Sektöründe Büyük Yatırım Sözü Verdi

Sulama altyapısına ve yeni teknolojiye yatırım yapmak için çiftçilere ve tarımsal derneklere yaklaşık € 60 milyon verilecek.

Sağlık

Haziran 19, 2018

Araştırmacılar Meme Kanseri Kök Hücreleri Saldırısı EVOO Bileşeni İzolatı

Sızma zeytinyağındaki bir molekül, meme kanseri kök hücrelerinin metabolizmasını ve epigenezini hedef alarak bunların daha fazla tümör oluşturmasını etkili bir şekilde önler.

üretim

Ekim 17, 2017

İspanya Fly yönetmek için Yapay Zeka Testleri

Yapay zekanın kullanıldığı bir tahmin modeli, çiftçilere zararlı yönetimi konusunda yardımcı olmak ve nihayetinde üretimi geliştirmek ve pestisit kullanımını azaltmak için geliştirilmiştir.

Dünya

Temmuz 11, 2017

Robotik Zeytin Biçerdöverleri Ufukta Olabilir

Google'ın ana şirketi, bir gün zeytinleri hasat etmek için kullanılabilecek tarım robotlarına yatırım yapıyor.

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