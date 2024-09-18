Eylül 18, 2024
Yerel yetkililer, Zlatne Kapi Korunan Menşe Adı'nın yerel zeytinyağlarının tanınırlığını artıracağını ve turizmi teşvik edeceğini söylüyor.
Kasım 9, 2022
Hersek'te Rekor Hasat Batı Balkanlar'da Zeytin Yetiştiriciliğinin Genişlemesini Müjdeliyor
Herzegovina 280,000 litre zeytinyağı üretti. Yetkililer, önümüzdeki yıllarda büyüyen zeytinlere adanmış arazi miktarını üç katına çıkarmayı planlıyorlar.
Nisan 7, 2022
Hersekli Zeytin Üreticisi Škegro Yine Yaptı
Škegro ailesi, Bosna Hersek'i dünya standartlarında sızma zeytinyağı bulabileceğiniz yerler arasında tutmaya devam ediyor.
Şubat 8, 2022
Yetkililer Umudu Kazanan Sonuçlar Hersek'te Zeytin Üretimini Teşvik Ediyor
Bosna Hersek, 1977'den beri zeytin ağacı yetiştiriciliğinde diğer Avrupa ülkelerinden daha hızlı bir büyüme yaşadı. Kalite de arttı.
Haziran 24, 2021
Slovenya, Bosna-Hersek için Verimli Hasat Rekor Yılı
İki küçük Balkan ülkesinden üreticiler verimli hasatların keyfini çıkardılar ve Dünya Yarışmasında rekor sayıda ödül kazandılar.
Ocak 16, 2019
New York kazandıktan sonra Herzegovian çiftçi momentum tutuyor
Skegro Ailesi Şarap Fabrikası, Bosna Hersek'te yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üretiminin önünü açıyor.