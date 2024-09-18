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Bosna Hersek

İşletme

Eylül 18, 2024

Hersek Yeni PDO'yu Kutluyor

Yerel yetkililer, Zlatne Kapi Korunan Menşe Adı'nın yerel zeytinyağlarının tanınırlığını artıracağını ve turizmi teşvik edeceğini söylüyor.

üretim

Kasım 9, 2022

Hersek'te Rekor Hasat Batı Balkanlar'da Zeytin Yetiştiriciliğinin Genişlemesini Müjdeliyor

Herzegovina 280,000 litre zeytinyağı üretti. Yetkililer, önümüzdeki yıllarda büyüyen zeytinlere adanmış arazi miktarını üç katına çıkarmayı planlıyorlar.

Üretici Profilleri

Nisan 7, 2022

Hersekli Zeytin Üreticisi Škegro Yine Yaptı

Škegro ailesi, Bosna Hersek'i dünya standartlarında sızma zeytinyağı bulabileceğiniz yerler arasında tutmaya devam ediyor.

üretim

Şubat 8, 2022

Yetkililer Umudu Kazanan Sonuçlar Hersek'te Zeytin Üretimini Teşvik Ediyor

Bosna Hersek, 1977'den beri zeytin ağacı yetiştiriciliğinde diğer Avrupa ülkelerinden daha hızlı bir büyüme yaşadı. Kalite de arttı.

En İyi Zeytin Yağı

Haziran 24, 2021

Slovenya, Bosna-Hersek için Verimli Hasat Rekor Yılı

İki küçük Balkan ülkesinden üreticiler verimli hasatların keyfini çıkardılar ve Dünya Yarışmasında rekor sayıda ödül kazandılar.

Dünya

Ocak 16, 2019

New York kazandıktan sonra Herzegovian çiftçi momentum tutuyor

Skegro Ailesi Şarap Fabrikası, Bosna Hersek'te yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üretiminin önünü açıyor.

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