Yetkililer Umudu Kazanan Sonuçlar Hersek'te Zeytin Üretimini Teşvik Ediyor

Bosna Hersek, 1977'den beri zeytin ağacı yetiştiriciliğinde diğer Avrupa ülkelerinden daha hızlı bir büyüme yaşadı. Kalite de arttı.