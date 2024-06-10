Haziran 10, 2024
Yerel yetkililer, 2,247 yıllık Stara Maslina'yı turistik bir cazibe merkezine dönüştürme çabaları sırasında, ikonik zeytin ağacına yanlışlıkla zarar verdi.
Ekim 24, 2022
Karadağ Hasadı Mirovica'daki Kadim Ağaçla Başlıyor
Ziyaretçiler ve gönüllüler erken hasat yağlarını tattı ve ülkenin en eski ağacının hasat edilmesine yardımcı oldu.
Eylül 27, 2022
Bir Zamanlar Kraliyet Çiftini Büyüleyen Karadağlı Yapımcı ile Tanışın
Bin yıllık bir ağacın zeytinlerinden yapılan, el yapımı zeytin ağacından bir kapta hediye edilen sızma zeytinyağı, Kraliçe Eşi ve kocasını çok sevindirdi.
Ağustos 24, 2022
Karadağ'da Yıkıcı Bir Yangından Bir Yıl Sonra Çiftçiler Yeniden İnşa Etmeye Devam Ediyor
Bir mahkeme zeytin yetiştiricilerinin bir miktar tazminat hakkına sahip olduğuna karar verirken, duygusal ve kültürel acılar devam ediyor.
Mayıs ayı. 31, 2022
Karadağlı Üreticilerin Başarısının Arkasındaki İtici Güçle Tanışın NYIOOC '22
Ćazim Alković, küçük Balkan eyaletindeki yetiştiricilerin ve üreticilerin, ülke tarihinde bir ilk olan bir Altın ve iki Gümüş Ödül kazanmasına yardımcı oldu.
Şubat 21, 2022
Karadağ'da Üreticiler Dünya Rekabet Teklifine Katıldı
Karadağlı üreticiler birlikte çalışarak komşu Hırvatistan'ın World Olive Oil Competition.