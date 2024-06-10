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Karadağ

Dünya

Haziran 10, 2024

Beton ve Su Karadağ'ın En Yaşlı Zeytin Ağacına Zarar Veriyor

Yerel yetkililer, 2,247 yıllık Stara Maslina'yı turistik bir cazibe merkezine dönüştürme çabaları sırasında, ikonik zeytin ağacına yanlışlıkla zarar verdi.

üretim

Ekim 24, 2022

Karadağ Hasadı Mirovica'daki Kadim Ağaçla Başlıyor

Ziyaretçiler ve gönüllüler erken hasat yağlarını tattı ve ülkenin en eski ağacının hasat edilmesine yardımcı oldu.

Dünya

Eylül 27, 2022

Bir Zamanlar Kraliyet Çiftini Büyüleyen Karadağlı Yapımcı ile Tanışın

Bin yıllık bir ağacın zeytinlerinden yapılan, el yapımı zeytin ağacından bir kapta hediye edilen sızma zeytinyağı, Kraliçe Eşi ve kocasını çok sevindirdi.

üretim

Ağustos 24, 2022

Karadağ'da Yıkıcı Bir Yangından Bir Yıl Sonra Çiftçiler Yeniden İnşa Etmeye Devam Ediyor

Bir mahkeme zeytin yetiştiricilerinin bir miktar tazminat hakkına sahip olduğuna karar verirken, duygusal ve kültürel acılar devam ediyor.

En İyi Zeytin Yağı

Mayıs ayı. 31, 2022

Karadağlı Üreticilerin Başarısının Arkasındaki İtici Güçle Tanışın NYIOOC '22

Ćazim Alković, küçük Balkan eyaletindeki yetiştiricilerin ve üreticilerin, ülke tarihinde bir ilk olan bir Altın ve iki Gümüş Ödül kazanmasına yardımcı oldu.

En İyi Zeytin Yağı

Şubat 21, 2022

Karadağ'da Üreticiler Dünya Rekabet Teklifine Katıldı

Karadağlı üreticiler birlikte çalışarak komşu Hırvatistan'ın World Olive Oil Competition.

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