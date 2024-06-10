Karadağlı Üreticilerin Başarısının Arkasındaki İtici Güçle Tanışın NYIOOC '22

Ćazim Alković, küçük Balkan eyaletindeki yetiştiricilerin ve üreticilerin, ülke tarihinde bir ilk olan bir Altın ve iki Gümüş Ödül kazanmasına yardımcı oldu.