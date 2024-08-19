Ağustos 19, 2024
Fil Bucchino, Andrea Pagliai ve Gionni Pruneti, topluluklara ve çevreye fayda sağlamak için kurtarılan ağaçlardan sızma zeytinyağı üretiyor.
Nisan 16, 2024
Toskana Üreticisi Değişen Zeytinyağı Ortamına Uyum Sağlıyor
Fattoria di Volmiano, yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üretmenin yeni yollarını benimsiyor.
Nisan 9, 2024
Toskana'daki Azienda Pometti'de Miras Yenilikle Buluşuyor
600 yıllık Azienda Pometti'deki en yeni nesil çiftçiler, ödüllü, sürdürülebilir zeytinyağı üretmek için en son teknolojiyi kullanıyor.
Ocak 3, 2024
Toskana, Zeytinliklerin Terk Edilmesini Önlemek İçin Fon Duyurdu
Önlemlerin amacı, yetiştiricileri zorlu arazilerdeki terk edilmiş zeytin ağaçlarıyla ilgilenmeye ve orman yangını ile haşere gelişimini önlemek için bu ağaçların bakımını yapmaya teşvik etmek.
Aralık 15, 2023
Orta İtalya'da Terk Edilmiş Zeytin Bahçelerini Yeniden Canlandıran Start-Up'larla Tanışın
Toskana'daki startup Ager Oliva ve Umbria'daki Le Olivastre derneği, vatandaşlar ve şirketler için evlat edinme planları aracılığıyla terk edilmiş zeytinliklerin restore edilmesine kararlıdır.
Ekim 11, 2023
Küçük Ölçekli, Yenileyici Tarım, Toskana'daki Maraviglia'nın Kalitesini Artırıyor
Agricola Maraviglia'nın arkasındaki üretici, 2019'dan beri çevreyi beslemekle ödüllü zeytinyağı üretmek arasında simbiyotik bir denge buldu.
Haziran 4, 2023 Haber özetleri
Toskana'daki Olivo della Strega'yı Çevreleyen Gizem ve Sihri Ortaya Çıkarmak
Mayıs ayı. 1, 2023 En İyi Zeytin Yağı
Toskana Üreticileri Olağanüstü Sonuçlar Elde Etmek İçin Zor Hasatı Yönetiyor
Mart 20, 2023
İtalyan Çiftçiler Mevcut Hasatı Değerlendiriyor, Zorluklara Önden Bakıyor
Bitkisel üretimin yeniden başlaması yaklaşırken, İtalya'daki zeytin çiftçileri ve üreticiler, öngörülemeyen aşırı iklim değişikliklerinin getirdiği zorluklara hazırlanıyor.
Şubat 2, 2023
Toskana Çöplük, Karbon Emisyonlarını Telafi Etmek İçin Zeytin Ağaçlarını Veriyor
Toskana'daki bir kamu atık şirketi, CO245,000 emisyonlarını telafi etmek için 2 zeytin ağacının dikilmesini destekleyecek.
Ocak 19, 2023
Tamia'nın Sürdürülebilir Mükemmellik Peşinde Ardındaki Uzmanlık
Pietro Re at Tamia, en kaliteli sızma zeytinyağını üreterek sürdürülebilir markaya yeni teknoloji ve uygulamalar getirmeyi hedefliyor.
Ocak 17, 2023
Toskana'da Hasat Edilmeden Kalan Zeytinler
Arezzo'da bir değirmenciler derneği, işgücü eksikliğinin, yüksek maliyetlerin ve düşen zeytinyağı fiyatlarının meyve bahçelerinin terk edilmesine neden olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.
Ocak 3, 2023
Toskana Zeytin Hasadı Beklenenden Daha İyi Sonuçlarla Toplandı
Kuraklık koşulları haşereleri uzak tuttu, sonbahar yağmurları bitkilere yardımcı oldu ve şimdi orta İtalya bölgesindeki yetiştiriciler beklenenden daha iyi bir zeytinyağı verimini kutluyor.
Ağustos 26, 2022
İtalya'nın Binyıl Ağaçlarını Korumak
Tarihin sessiz tanıkları olan İtalya'nın bin yıllık zeytin ağaçları zamanla dayanıklılıklarını kanıtladı. Yerel kuruluşlar onları iklim değişikliğinden korumak için çalışıyor.
Ağustos 4, 2022
Toskana'daki Orman Yangınlarında Binlerce Zeytin Ağacı Yok Edildi
Yüksek sıcaklıklar, rüzgarlı hava ve kuru toprak, orta İtalya bölgesinde yanan tahmini 279 orman yangını için bir katalizör görevi gördü.
Ocak 31, 2013
Babam bir çocukluk arkadaşı tarafından işletilen bir Oliveto'da Tuscan tepecikleri içinde bir hafta zeytin toplamak için İtalya'ya seyahat ediyor.
Nisan 21, 2011
Lucca'da, Biodinamik ve Organik Tarım Bir Biraz Sihirli Yapıyor
Giuseppe Ferrua, içerdiği sıvı miktarını maksimuma çıkarmak için zeytinlerini ay döngüsünün sadece doğru gününde yapar. “Bazı insanlar cadı olduğumuzu söylüyor.”
Temmuz 23, 2010
425 Yılları İçin Zeytinyağı Yapımı İçin, Uygulama Mükemmel Hale Getiriyor
1585 yılında, 21 yaşındaki William Shakespeare ikizlerin gurur babası oldu. Daha sonra o yıl, Gonnellis yerel keşişlerden bir değirmen satın aldı ve zeytinyağı yapmaya başladı. Hala buradalar.