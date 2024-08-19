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Toskana

üretim

Ağustos 19, 2024

Toskana'daki Terk Edilmiş Zeytinliklerin Geri Kazanılmasında Birçok Değer

Fil Bucchino, Andrea Pagliai ve Gionni Pruneti, topluluklara ve çevreye fayda sağlamak için kurtarılan ağaçlardan sızma zeytinyağı üretiyor.

Üretici Profilleri

Nisan 16, 2024

Toskana Üreticisi Değişen Zeytinyağı Ortamına Uyum Sağlıyor

Fattoria di Volmiano, yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üretmenin yeni yollarını benimsiyor.

Üretici Profilleri

Nisan 9, 2024

Toskana'daki Azienda Pometti'de Miras Yenilikle Buluşuyor

600 yıllık Azienda Pometti'deki en yeni nesil çiftçiler, ödüllü, sürdürülebilir zeytinyağı üretmek için en son teknolojiyi kullanıyor.

İşletme

Ocak 3, 2024

Toskana, Zeytinliklerin Terk Edilmesini Önlemek İçin Fon Duyurdu

Önlemlerin amacı, yetiştiricileri zorlu arazilerdeki terk edilmiş zeytin ağaçlarıyla ilgilenmeye ve orman yangını ile haşere gelişimini önlemek için bu ağaçların bakımını yapmaya teşvik etmek.

AVRUPA

Aralık 15, 2023

Orta İtalya'da Terk Edilmiş Zeytin Bahçelerini Yeniden Canlandıran Start-Up'larla Tanışın

Toskana'daki startup Ager Oliva ve Umbria'daki Le Olivastre derneği, vatandaşlar ve şirketler için evlat edinme planları aracılığıyla terk edilmiş zeytinliklerin restore edilmesine kararlıdır.

Üretici Profilleri

Ekim 11, 2023

Küçük Ölçekli, Yenileyici Tarım, Toskana'daki Maraviglia'nın Kalitesini Artırıyor

Agricola Maraviglia'nın arkasındaki üretici, 2019'dan beri çevreyi beslemekle ödüllü zeytinyağı üretmek arasında simbiyotik bir denge buldu.

Mayıs ayı. 15, 2023 Haber özetleri

İtalyan Gıda Fuarında Sergilenen Akıllı Etiketler

üretim

Mart 20, 2023

İtalyan Çiftçiler Mevcut Hasatı Değerlendiriyor, Zorluklara Önden Bakıyor

Bitkisel üretimin yeniden başlaması yaklaşırken, İtalya'daki zeytin çiftçileri ve üreticiler, öngörülemeyen aşırı iklim değişikliklerinin getirdiği zorluklara hazırlanıyor.

Haber özetleri

Şubat 2, 2023

Toskana Çöplük, Karbon Emisyonlarını Telafi Etmek İçin Zeytin Ağaçlarını Veriyor

Toskana'daki bir kamu atık şirketi, CO245,000 emisyonlarını telafi etmek için 2 zeytin ağacının dikilmesini destekleyecek.

Üretici Profilleri

Ocak 19, 2023

Tamia'nın Sürdürülebilir Mükemmellik Peşinde Ardındaki Uzmanlık

Pietro Re at Tamia, en kaliteli sızma zeytinyağını üreterek sürdürülebilir markaya yeni teknoloji ve uygulamalar getirmeyi hedefliyor.

İşletme

Ocak 17, 2023

Toskana'da Hasat Edilmeden Kalan Zeytinler

Arezzo'da bir değirmenciler derneği, işgücü eksikliğinin, yüksek maliyetlerin ve düşen zeytinyağı fiyatlarının meyve bahçelerinin terk edilmesine neden olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

üretim

Ocak 3, 2023

Toskana Zeytin Hasadı Beklenenden Daha İyi Sonuçlarla Toplandı

Kuraklık koşulları haşereleri uzak tuttu, sonbahar yağmurları bitkilere yardımcı oldu ve şimdi orta İtalya bölgesindeki yetiştiriciler beklenenden daha iyi bir zeytinyağı verimini kutluyor.

Dünya

Ağustos 26, 2022

İtalya'nın Binyıl Ağaçlarını Korumak

Tarihin sessiz tanıkları olan İtalya'nın bin yıllık zeytin ağaçları zamanla dayanıklılıklarını kanıtladı. Yerel kuruluşlar onları iklim değişikliğinden korumak için çalışıyor.

İşletme

Ağustos 4, 2022

Toskana'daki Orman Yangınlarında Binlerce Zeytin Ağacı Yok Edildi

Yüksek sıcaklıklar, rüzgarlı hava ve kuru toprak, orta İtalya bölgesinde yanan tahmini 279 orman yangını için bir katalizör görevi gördü.

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Dünya

Ocak 31, 2013

Tuscan Oliveto'da hasat

Babam bir çocukluk arkadaşı tarafından işletilen bir Oliveto'da Tuscan tepecikleri içinde bir hafta zeytin toplamak için İtalya'ya seyahat ediyor.

Üretici Profilleri

Nisan 21, 2011

Lucca'da, Biodinamik ve Organik Tarım Bir Biraz Sihirli Yapıyor

Giuseppe Ferrua, içerdiği sıvı miktarını maksimuma çıkarmak için zeytinlerini ay döngüsünün sadece doğru gününde yapar. “Bazı insanlar cadı olduğumuzu söylüyor.”

Üretici Profilleri

Temmuz 23, 2010

425 Yılları İçin Zeytinyağı Yapımı İçin, Uygulama Mükemmel Hale Getiriyor

1585 yılında, 21 yaşındaki William Shakespeare ikizlerin gurur babası oldu. Daha sonra o yıl, Gonnellis yerel keşişlerden bir değirmen satın aldı ve zeytinyağı yapmaya başladı. Hala buradalar.

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