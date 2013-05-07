Yıllık Kimyagerler Toplantısı Zeytinyağındaki Büyüme Faizini Gösteriyor



Amerikan Petrol Kimyacıları Birliği'nin genel müdürü olan Patrick J. Donnelly, gruba, 28, 2013.

The 104th American Oil Chemists 'Society (AOCS) Yıllık Toplantısı ve Fuarı 28 Nisan - 1 Mayıs 2013 tarihleri ​​arasında Kanada'nın Montréal kentindeki Palais des congrès'de 1500 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Yıllık toplantının kapsamı geniştir - tüm katı ve yağı alanlarında, AOCS'nin çok çeşitli faaliyetlerini yansıtan 500'den fazla sunum vardı - ancak zeytinyağı bu bilimsel toplulukta artan ilgi görüyor.

AOCS, geçmişini 1909'a ve pamuk tohumu endüstrisine kadar götürür ve özünde her zaman yağlar için analitik yöntemlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi olmuştur. ABD kökenlerinden, dünyanın dört bir yanındaki üyeleri ve bağlı kuruluşlarıyla uluslararası bir kuruluş haline geldi. AOCS'nin temel hizmetlerinden biri, analiz için dünyanın dört bir yanındaki katılımcı laboratuvarlara periyodik yağ numuneleri gönderen laboratuvarlar için yeterlilik testi programıdır. AOCS daha sonra sonuçları değerlendirir, bunları numunelerin bilinen değerleri ile karşılaştırır ve laboratuvara geri bildirim sağlar. Yalnızca bir laboratuvar bu testlerde tutarlı bir şekilde doğru ve kesin bir performans sergilediğinde AOCS akreditasyonu verilebilir.

2012 yılında, AOCS, zeytinyağı kalitesini değerlendirmek için daha eğitimli ve yetkin duyusal panellere yönelik dünya çapındaki talebe yanıt olarak zeytinyağı duyusal panel yeterlilik test serisini başlattı. Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) duyusal panel tanıma programı yalnızca sınırlı bir panel grubu için, yani bir devlet kurumuna bağlı olanlar için geçerlidir. IOC tarafından tanınmaya uygun olmayan özel laboratuar, enstitü ve şirketlere bağlı çok sayıda panel olduğundan, AOCS, tüm uyumlu zeytinyağı tat panellerine açık olan zeytinyağı duyusal panel yeterlilik testi programıyla devreye girdi.

Duyusal yeterlilik testi programıyla ilgili bir güncelleme, zeytinyağı toplantılarından birinde bir konuydu. ABD ve diğer ülkelerdeki katılımcı panellerden temsilciler, bugüne kadar değerlendirilen iki tur numuneden elde edilen sonuçların isimsiz bir özetine baktı ve geri bildirim verme fırsatı buldu. 2013 serisi, her biri dört numuneden oluşan dört tur olmak üzere iki kat daha fazla numune içerecektir.

En büyük zeytinyağı olayı 5th AOCS Başkanı Zeytinyağı Konusunda Uzman AOCS Uzman Panelinin, AOCS Bilim Müdürü ve Teknik Direktör Richard Cantrill'in toplantısı. İlerlemeyle ilgili güncellemeler vardı zeytinyağı standartları dünyada Zeytinyağı uzman panelinin oluşumunu savunan Avustralya Zeytin Birliği'nden Paul Miller, 2011'de kabul edilen Avustralya standardı nihayet Avustralya'daki perakendeciler ve bunu pazarlamada kalite noktası olarak kullanan yerli ve ithal markaların ilgisini çekmeye başladı. Güney Afrika da Avustralya'dakine benzer bir standardı benimseme konusunda ilerleme kaydediyor.

Miller, perakendeciler tarafından zeytinyağının kalitesini zaman içinde izlemek için kalite parametrelerinin kullanıldığı Kuzey Avrupa'daki çığır açan çalışmayı kredilendirdi. Ayrıca, İtalya'da yüksek kaliteli bir sızma kalite sınıfı için bir hükümet standardı benimseme çabalarının ana hatlarını çizdi. Türkiye ve İsrail'de de yeni standartlar geliştirme çabaları devam ediyor. Miller bir yana, Çin'in aflatoksin gibi beklenmedik şeyler için test sonuçlarının bazen gerekli olduğu bir ihracat pazarı olarak sunduğu zorluklardan bahsetti.

The USDA Kalite İzleme Programı (QMP), Nisan 2012’te zeytinyağı içerecek şekilde genişletildi. Uzman Heyet toplantısında, QMP güncellemesi programın halen yalnızca bir katılımcı şirketi olduğunu ortaya koydu, Pompei Zeytinyağı. Yerli bir zeytinyağı üreticisinin temsilcisi, şirketinin programı araştırdığını ancak test protokolünün getirdiği yükler nedeniyle uygulanabilir olmadığını söyledi.

Dan bir güncelleme Dan Flynn UC Davis Olive Center'dan gruba geçen yılki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bir anket gıda servis zeytinyağları Süpermarket zeytinyağı ile ilgili iki UCD raporunu takip etmek üzere Eylül 2012'ta yayınlandı. Onbeşin sonuçları fazladan bakire ve büyük bir gıda hizmeti tedarikçisinden temin edilen sekiz zeytinyağı derecesi numunesi, kategori başına bir kanolayla karıştırılmış numune buldu ve genel kalite ve duyusal test, numunelerin yüzde 60'ının dereceye kadar olmadığını buldu. Ayrıca testlerden de bahsedildi California zeytinyağları Yağın doğal kimyası (yağ asidi profilleri vb.) ve kimyasal belirteçleri duyusal belirsizlik algısı ile ilişkilendirmeye yönelik araştırmalar hakkında bilgi edinmek.

Test yöntemleri hakkında bir tartışmada, Modern Zeytin'den Claudia Guillaume, uzun yıllar boyunca yaptığı çalışmalardan bahsetti. pirofeofitin (PPP) ve diasilgliserol (DAG) testleri. 2010'dan beri zeytinyağı örneklerini sakladı ve onları En İyi Tarihlerine (BBD) kadar ve sonrasında yaşlandıkça kimyalarını çizelgelemek için periyodik olarak test ediyor. Bulgularının çok tutarlı olduğunu bildirdi: SAGP yılda% 6 - 8 oranında yükseliyor ve DAG'ler yüzde 20 - 25 oranında düşüyor. Bu indeksler ile serbest yağ asitleri (FFA) ve ultraviyole (UV) sonuçları arasındaki ilişki, bir yağın tarihçesi - üretildiği zamandaki kalitesi ve o zamandan beri nasıl işlendiği hakkında birçok bilgi veriyor. Guillaume ayrıca DAG, PPP, UV, FFA ve Rancimat testlerini içeren teknik olarak sağlam bir BBD belirlemek için kullandığı metodolojiyi de açıkladı.

Tedarik zincirinde zeytinyağının karşılaştığı zorluklar büyük bir konuydu. Torbaların fiziksel bütünlüğüne odaklanılarak flexitank astarları için yeni bir standart geliştirilmektedir. Bu konudaki gruptan gelen girdiler, yağ ve yağıların dünya ticaretiyle ilgilenen uluslararası bir kuruluş olan Yağlar, Tohumlar ve Yağlar Birliği Federasyonu (FOSFA) temsilcisi John Hancock tarafından not edildi. Oksijen geçirgenliği, süzme ve soğurma, panel üyeleri tarafından zeytinyağı kapları için önemli konular olarak önerildi. Astarların yeniden kullanımını önlemenin bir yolu olarak geri dönüşüm ihtiyacından da bahsedildi.

Uzman Komitesi toplantısında ve bir sonraki çalışma katılımcısı toplantısında, yaşlanmanın zeytinyağı üzerindeki etkilerine ilişkin AOCS liderliğindeki bir çalışmada bir güncelleme yapıldı. Çalışma kimyadaki değişikliklere bakıyor ve zeytinyağının duyusal özellikleri zaman içinde hem standart testleri hem de yöntemleri kullanarak ​"en son ve en büyük ”. Görüşmenin ana konusu, projenin önümüzdeki yıl için iyileştirilmesi ve genişletilmesiydi, özellikle isteğe bağlı bir fikre dikkat çekildi. ​"ek bilgi için numunelerin stres testi ”. Yağdaki hızlandırılmış bozunma etkilerini ölçmek için testleriyle daha ileri gitmek isteyebilecek laboratuarlar ve paneller için numunelerin yaşlanmasını hızlandırmak için bir protokol numaralandırılacaktır.

Zeytinyağı Uzman Paneli ve çalışma katılımcısı toplantılarının odağına ek olarak, toplantıda sunulan bir dizi posterin konusu zeytinyağı oldu. PPP, zeytinyağı depolama sıcaklıkları, coğrafi menşe karakterizasyonu ve zeytinyağının sağlığa etkileri diyabetli kadınlar hakkında poster oturumunda sunuldu. Uçucu belirteçler kullanarak sızma zeytinyağının duyusal kalitesini yorumlamak için Kuraklık ve Antioksidan Değerlendirme oturumu sırasında bir bölüm de vardı. İspanya Seville'den DL García González, çeşitli uçucu bileşikleri koklayan insanların beyin aktivitesi hakkındaki çalışmasını sundu. Kusurları tespit etmek için uçucu analizin güvenilirliği hakkında sonuç çıkarmanın karmaşık doğası, kokuların duyusal algısındaki karmaşık ilişkilerden - örneğin rekabetçi etkilerden dolayı - açıktı ve bu da uçucuların mekanik bir analizinden öğrenmeyi zorlaştırıyor. son duyusal algı olacaktır. ​"Uçucu etkileşimler üzerinde daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır ”dedi. ​"Duyusal panellerin yerini almaktan çok uzağız. ”

AOCS İcra Kurulu Başkanı Pat Donnelly, zeytinyağı hakkındaki görüşlerini paylaştı. ​"Zeytinyağı benim geçmişim olmadığı için buna tüketici bakış açısından geliyorum. Üretim ve tedarik zinciri sorunlarının ve kalite standartlarının arkasında ne olduğunu öğreniyorum ”dedi. ​"Tüketici halk bütün bunları anlamıyor. ”

AOCS'nin rolü hakkında sorulduğunda zeytinyağı endüstrisi, Donnelly dedi ki, ​"Bilim ve teknolojiyi, standartların gelişimini, dahil olduğumuz tüm sektörlerde olduğu gibi ilerletebiliriz. Ardından, tüketici ve hükümet kurumlarının bu bilgiyi bilinçli kararlar vermek için kullanmasını umuyoruz. ”Donnelly'nin belirttiği gibi, ​"Biz bilimle ilgiliyiz. ”