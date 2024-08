Olive Center, Açılış Zeytinyağı Sürdürülebilirlik Konferansına Ev Sahipliği Yapacak

Tahminen 250 bilim adamı ve zeytinyağı uzmanı, 5 Eylül'den itibaren Davis, California'daki Robert Mondavi Şarap ve Gıda Bilimi Enstitüsü'ndeki açılış Uluslararası Zeytin Sürdürülebilirlik Konferansına katılacak.th 7 içinth.

Kaliforniya-Davis Üniversitesi Zeytin Merkezi zeytin yetiştiriciliği, değirmencilik ve pazarlamayla ilgili çok çeşitli konularda araştırma sunumları, panel tartışmaları, soru-cevap oturumları ve vaka çalışmalarının yer alacağı konferansa ev sahipliği yapıyor.

"Zeytin Merkezi'nden Javier Fernandez-Salvador, "Tarımsal tarafta su kullanımı, iklim değişikliği ve karbon tutulması gibi konuları tartışacağız" dedi. yönetici müdür. ​"Ayrıca gübre optimizasyonu, böcek ilacının azaltılması, habitatın korunması, çit yönetimi, toprak sağlığı ve onarıcı tarım konularını da ele alacağız.”

"Ayrıca öğütme tarafında neler olup bittiğini de incelemek istiyoruz; özellikle de pirinanın nasıl kurutulduğunu ve kompost olarak kullanıldığını veya faydalı bileşikleri çıkarmak için daha fazla işlendiğini incelemek istiyoruz” diye ekledi.

Konferans, Amerika Aşçılık Enstitüsü'nün Napa kampüsünde bir tadım oturumu ve yemek pişirme gösterisiyle sona erecek. ​"Fernandez-Salvador, "Eğer işin gıda kısmını dahil etmezsek iyi bir konferans olmaz" dedi.

Organizatörler konferansı bir forum olarak tasavvur ediyorlar. en son sürdürülebilirlik araştırması ve çiftçilere ve değirmencilere sürdürülebilirliği iyileştirmenin pratik yollarını gösterin. Ayrıca etkinliği medyanın ve tüketicinin zeytinyağıyla ilgili dikkatini çekmek için kullanmayı umuyorlar. sürdürülebilirlik bilgileri.

Bu amaçla üçüncü günün sabahı, sürdürülebilirliğin pazardaki ürünlere nasıl değer katabileceği de dahil olmak üzere örnek olay incelemelerine ayrılacak.

"Fernandez-Salvador, "Ürünlerini nasıl daha iyi pazarlayacaklarını öğrenmek için gelen çok sayıda insan var çünkü bazen yetiştiriciden gelen bu mesajı nasıl tercüme edeceklerini bilmiyorlar" dedi. ​"Yetiştiricinin sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin bu mesajı tüketiciye nasıl açık hale getiriyorlar?”

Vaka çalışmaları aynı zamanda geleneksel ve yoğun şekilde ekilen zeytinliklerde sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmenin belirli yollarını da kapsayacaktır. asırlık koruma ve bin yıllık zeytin ağaçları.

"Sunum yapanların yarısı bilim insanları, yarısı da çiftçiler, üreticiler ve ticaretle uğraşan kişiler; dolayısıyla her şeyden biraz var” dedi Fernandez-Salvador. ​"Bunun yalnızca tarıma, yalnızca sulamaya veya yalnızca değirmenciliğe odaklanan bir konferans olmasını istemedik. Sürdürülebilirliğin her yönünü içermeli ve her yönüyle temas etmelidir.”

Fernandez-Salvador, Kaliforniya merkezli çiftçiler, değirmenciler ve araştırmacıların önemli bir varlık göstermesine rağmen, Zeytin Merkezi'nin zeytin alanından uzmanları bir araya getirmek için Portekiz'deki Évora Üniversitesi, İspanya'daki Jaén Üniversitesi ve Uluslararası Zeytin Konseyi ile ortaklık kurduğunu söyledi. Petrol dünyası bakış açılarını paylaşacak.

Sunum yapanların yanı sıra, Avrupa, Orta Doğu, Okyanusya ve Kuzey ve Güney Amerika'daki köklü zeytin yetiştiren ülkelerin yanı sıra Afganistan da dahil olmak üzere zeytin üretiminin yeni sınırları da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından katılımcıların katılacağını ekledi. ve Pakistan.

Fernandez-Salvador bunun birçok sürdürülebilirlik konferansından ilki olacağına inanıyor. ​"Gelecekte diğer üniversitelerin de bu zorluğu üstlenip uluslararası sürdürülebilirlik konferansları düzenlemeye devam edeceğini umuyoruz” dedi. ​"Şimdi ortak olan diğer üniversitelerden de bunu gelecekte de devam ettirmek için ilgi var.”

kayıtlar Uluslararası Zeytin Sürdürülebilirlik Konferansı 18 Ağustos'ta kapanıyorth.