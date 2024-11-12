Bilim İnsanları 2024'ün Kayıtlara Geçen En Sıcak Yıl Olacağını Söylüyor

Dünya'daki yüzey hava sıcaklıkları istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor; Avrupa Birliği'nin Copernicus Gözlemevi'nden alınan veriler, 2024'ün olmaya ayarlamak kayıtlara geçen en sıcak yıl.

Ayrıca 2024, küresel sıcaklıkların Sanayi Devrimi öncesi tahmin edilen ortalama yüzey sıcaklıklarının 1.5 ºC üzerine çıktığı ilk yıl olabilir.

Araştırmacılar, 2024 yılının ilk on ayında küresel sıcaklık anomalisinin ortalamasının 0.71-1991 yılları arasındaki ortalamadan 2020 ºC daha yüksek, 0.16 yılına göre ise 2023 ºC daha sıcak olduğunu tespit etti.

1991-2020 ortalaması en son ​"Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından tanımlanan "iklim normali". WMO bu 30 yıllık dönemi sıcaklıklar ve diğer değişkenler için referans değerleri belirlemek için kullanır.

Ekim 2024'te hava yüzey sıcaklıkları sanayi öncesi seviyelerin 1.65 ºC üzerine çıktı ve son 1.5 ayın 15'inde 16 ºC eşiğini aştı.

"Araştırmacılar, son Copernicus bülteninde, "2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağı artık neredeyse kesin" ifadelerini kullandı.

"2024'te yeni bir rekor kırılmaması için yılın geri kalanında ortalama sıcaklık anomalisinin neredeyse sıfıra düşmesi gerekiyor" diye eklediler.

Araştırmacılar, 2024 yılında küresel yüzey hava sıcaklığı ortalamasının sanayi öncesi seviyelerin 1.55 ºC üzerine çıkacağını öngörüyor.

Avrupa deneyimli ortalamanın üstünde sıcaklıklar tüm yıl boyunca.

Ekim 2024'te Avrupa genelindeki ortalama kara sıcaklığı 10.83 ºC idi ve bu 1.23-1991 ortalamasının 2020 ºC üzerindedir. Ancak Ekim 2022, baz çizgisinden 1.92 ºC daha yüksek sıcaklıklarla kayıtlardaki en sıcak Ekim ayı olmaya devam ediyor.

Sanayi öncesi seviyelerin 1.5 ºC üzerinde bir artış, kritik eşik2015 yılında düzinelerce ülke, sıcaklık artışını 2 ºC'nin altında tutmak için Paris İklim Anlaşması'nı imzaladı; ancak daha iddialı bir hedef olarak 1.5 ºC'nin altında kalmak gösterildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı disiplinler arası bilimsel kuruluş olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), bu sıcaklık eşiklerini Dünya ekosistemlerinde önemli değişikliklere yol açacak dönüm noktaları olarak tanımladı.

Copernicus'a göre okyanus sıcaklıkları da artıyor. Güney Pasifik'in belirli bölgeleri ve kuzey Pasifik ve kuzey Atlantik'teki küçük bölgeler dışında, 2024'teki deniz sıcaklıkları 1991'den 2020'ye kadar kaydedilen seviyelerin çok üzerinde kalmaya devam ediyor.

2024 yazında Akdeniz'de deniz yüzey sıcaklığı 28.56 ºC ile rekor seviyeye ulaştı.

Bu yüksek deniz sıcaklıkları, küresel zeytinyağı üretiminin yüzde 95'inden fazlasına ev sahipliği yapan Akdeniz bölgesindeki kara sıcaklıkları, yağış ve hava desenleriyle bağlantılıdır.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin müdür yardımcısı Samantha Burgess, son verilerin ​"küresel sıcaklık kayıtlarında yeni bir dönüm noktasını işaret ediyor ve yaklaşan İklim Değişikliği Konferansı COP29 için hedeflerin yükseltilmesinde bir katalizör görevi görmelidir.”

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın sonuncusu olan COP29, şu anda zeytinyağı üreten bir ülke ve Paris Anlaşması'nın imzacılarından biri olan Azerbaycan'ın Bakü kentinde gerçekleşiyor. Konferans 22 Kasım'a kadar devam edeceknd.