2025 World Olive Oil Competition Sonuçlar Ortaya Çıkmaya Başlıyor

Jaén'den Hunan'a kadar çiftçiler, değirmenciler ve şişeleyiciler, ürünlerinin satışının artıp artmayacağıyla ilgili haberleri heyecanla bekliyor. sızma zeytinyağı 2025'te ödüllendirildi NYIOOC World Olive Oil Competition.

Dünyanın en büyük ve en prestijli zeytinyağı kalite yarışmasının sonuçları açıklanmaya başladı. İlk gün Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya ve ABD'den yirmi iki yağ ödüllendirildi.

Son başvuru tarihi 15 Mart'a kadar uzatıldıthKuzey Yarımküre'deki 25 ülkeden üreticiler, sızma zeytinyağlarını analiz edilmek üzere çoktan gönderdiler. NYIOOC takım.

Ayrıca bakınız: 2025 NYIOOC Güncellemeler

Dünya çapında gıda endüstrisi profesyonelleri, medya ve tüketiciler yakından takip ediyor NYIOOC sonuçlar. Birçok üretici, verimli ancak zorlu bir hasadı sektörün en çok arzulanan ödüllerinden biriyle taçlandırmayı umuyor.

Bu özellikle İspanya'da geçerlidir; üretim arttı Aşırı sıcak ve kuraklığın neden olduğu tarihsel olarak kötü hasatların yaşandığı üst üste yıllardan sonra, 60/2024 mahsul yılında yüzde 25'ın üzerinde bir artış yaşandı.

Portekiz, Yunanistan, Tunus ve Türkiye'deki çiftçiler ve değirmenciler, önemli ölçüde iyileştirilmiş hasatlardan yararlanmayı umuyor. Bu arada, İtalya, Fas ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üreticiler, NYIOOC Aksi takdirde hayal kırıklığı yaratan bir mahsul yılının son anlarından birini sunmak.

Üreticiler mevcut hasadı 67 üzerinden 100 olarak değerlendirirken, 2024 Olive Oil Times Hasat Araştırması51'teki 2023'lik derecelendirmeden önemli bir artışla, ödüllü kaliteye ulaşmak için üstesinden gelinmesi gereken çeşitli zorluklara dikkat çektiler.

Bu zorluklar arasında aşırı sıcak, aşırı yağış, iş gücü sıkıntısı ve hasat dönemindeki kötü hava koşulları da yer aldı.

Örneğin, Portekiz'deki üreticiler Özellikle hasat zamanında yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle kalite açısından zorluklar yaşanmasının ardından dünyanın en iyi zeytinyağlarının piyasaya sürülmesine yönelik isteklilik artmış olabilir.

Portekiz'in orta kesimlerinde yaklaşık iki haftadır devam eden yağışlar, antraknoz hastalığı salgınlarına ve bazı meyvelerin ağaçlardan düşmesine neden oldu.

Bu arada Yunanistan'da mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava hakim hasadı geciktirdi anakarada ve tehdit altındaki kalitede.

"Zeytinliklerimiz sulanıyor, ancak bu yıl zeytinyağlarımızda aradığımız kaliteyi elde etmek için iki kat daha fazla çalışmak zorunda kaldık” dedi Maria Sgourou, ortak sahibi Skoutari Zeytinyağıdört ödül kazanan NYIOOC 2021'den beri ödüller.

Önemli bir artışa rağmen üretim düşüşü İtalya'da 30/224,000 mahsul yılında verimin yüzde 2024 düşerek 25 bin tona gerilemesiyle üreticiler kalitenin hala çok yüksek olduğunu bildirdi.

"Zeytinler harikaydı ve yağın kalitesinden çok memnunuz" dedi iki kez zeytin yetiştiren şirketin ortaklarından Ceil Friedman. NYIOOC kazanan Erminio Kordioli. ​"Özellikle yağışların hasadı sık sık aksatması nedeniyle zorlu bir işti.”

Üreticiler, Dünya Yarışması'nda birinci olmanın olağanüstü bir kaliteye ulaştıklarını teyit etmenin yanı sıra diğer faydalarına da dikkat çekiyorlar.

İlk kez NYIOOC World Olive Oil Competition Kazananlar, küresel pazarlara daha fazla erişim, bölgesel tanıtım ve gelişmeye devam etme motivasyonunu anlattı.

Bianti Danaj, kurucusu Donika Zeytinyağışirketinin ilk yılını kutladı NYIOOC 2024 yılında ise şirket, Kalinjot monovrietali ile Altın Ödül'e layık görüldü.

2024'teki bir röportajda Danaj söyledi Olive Oil Times Arnavutluk'taki diğer üreticiler için bir rol model olmayı umduğunu ve kaliteye yapılan yatırımın uzun vadede kar getirebileceğini gösterdiğini söyledi. NYIOOC bu bağlamda önemli bir kalite göstergesidir.

""Herkes için bir rol model olmaya çalışıyoruz. Üretim maliyetlerinin daha yüksek olmasının sorun olmadığını ancak tüketiciye sağlık ve çevre açısından daha iyi olan daha değerli bir ürün satmanın önemli olduğunu gösteriyoruz" dedi.

San Miguel Zeytin Çiftliği Orta Kaliforniya'dan olan bu yılın kazananları arasında, ilk sonuçlarda üç Altın Ödül kazandı.

"[Yarışmada kazanmanın etkisi] NYIOOC] ürünümüzün kalitesini sağlamlaştırıyor,” diyor ortak sahibi Richard Meisler söyledi Olive Oil Times 2019'da altı ödül kazandıktan sonra NYIOOC. ​"Pazarlama çok doğrudan olacak: sağlıklı bir sızma zeytinyağı. Tuscan Gold [markalarımız] dünyanın en iyi jürileri tarafından sızma zeytinyağı olarak sertifikalandırılmıştır.”