4th 'Monna Oliva' En İyi İtalyan Masa Zeytinlerini Kutladı

Ulusal en iyi sofralık zeytin yarışmasının dördüncü baskısı Monna Oliva 24 Haziran'da Latina'da Agro Pontino'nun (Lazio) kalbinde düzenlenen ve yaklaşık 90 katılımcının en iyisinin zeytin işleme yeteneklerini tanıdığı bir etkinlikle yaralandı.

Panel liderinin gözetiminde örneklenen değerlendirici grubuna göre, Ligurya, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Apulia, Calabria, Sicilya ve Sardinya'dan birkaç üretici, zayıf mevsime rağmen olağanüstü kalite seviyelerine ulaştı Ivano Caprioli.

Menşe isimlendirme güzergahı boyunca, Monna Oliva'nın önceki basımları Castelvetrano'da (Sicilya) yapıldı. Cerignola (Apulia) ve Ascoli Piceno (Marche).

4 kazananın bazılarıth Monna Oliva

Seyirci etkinliğinin en son mekanı, şu anda münhasır olarak şimdiki Gaetana olarak da bilinen Itrana çeşidinin sofralık zeytinleri için ayrılan Oliva di Gaeta tarafından elde edilen korunan menşei mezhebinin (PDO) tanınmasını onurlandırmak için seçildi. tarafından belirlenen gereklilikleri karşılayan siyah tip üretim özellikleri.

"Son olarak, İtalyan sofralık zeytinleri yeni bir Avrupa yıldızı içeriyordu ”dedi. Akdeniz Yağ Lezzetleri Birliği (UMAO), yarışmayı tasarlayan Paola Fioravanti. ​"Oliva di Gaeta, Aralık ayından bu yana PDO'lar Nocellara del Belice, Bella della Daunia ve Ascolana del Piceno'ya katıldı. ”

Fioravanti, bu zeytinin Oliva di Gaeta DOP versiyonunda meyvesi tamamen olgunlaştığında ve hala yeşil olduğunda doğal olarak tatlandırılabilen çeşidi Itrana'dan geldiğini açıkladı; Bu durumda, tüm meyveler doğal olarak işlenebilir veya tuzla kırılabilir ve sonra baharatlandırılabilir.

"İtalyan çeşitlerinin biyolojik çeşitliliğini önemseyenler, üreticilerimize değerli bir destek olarak sofralık zeytinleri ve menşeli mezhepleri teşvik etmelidir ”diye değerlendirdi Fioravanti. ​"Sofralık zeytin sektörü hala bir pazar niş, ancak son yıllarda kısmen insanların yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarındaki bir değişiklik sayesinde gelişti ve yeni fırsatlara yol açtı ”dedi ve Uluslararası Zeytin Konseyi'ne göre, sofra tüketimi son 173 yılda yüzde 25 arttı.

Diğer ekonomik ve teknik veriler, ödül töreninden önceki üçüncü Ulusal Tablo Zeytin Üretimi Forumu sırasında sunuldu. Gazeteci Maria Antonietta Palumbo tarafından yönetilen, sektörle ilgili konuşmalar, Latina belediye başkanı Latina belediye başkanı Damiano Coletta, Latina Eyaleti Başkanı Eleonora Della Penna, Eleonora Della Penna Başkanı Latina Capol'un dinleyicileri birliği başkanı, Città dell'Olio ulusal konsey üyesi Lino Centauri, Benedetto Miscioscia ve Lazio Bölgesi tarım bakanı Carlo Hausmann.

Üreticiler adına, kırsal politikalar konusunda bir uzman olan, sofralık zeytin konusunda uzman olan Antonio Stea, Geolive Belice LLC'den Alberto Bono ve Franco Lombardo'nun katkıları vardı.

Monna Oliva, ister geleneksel sistemler isterse kontrollü ve mekanik yöntemler kullanarak, İtalyan üreticilerin çalışmalarını teşvik ederek sofralık zeytin sektörünü desteklemeyi amaçlar. Bunlar arasında, Calabrian çiftçi Francesco Gabriele doğal Bella di Cerignola'sından onurlu bir söz aldı.

"Bu alandaki araştırmamı ödüllendiren bu tanınırlıktan çok memnunum, ”dedi Gabriele ve Bella di Cerignola'nın genellikle lye kürünü aldığını ve tamamen tatlandığını açıkladı, ancak borç alma ve gevrekliği düzenlemek için doğal yöntemle işledi.

"Bu şekilde tüketici zeytinin kökenini daha iyi algılayabiliyor, çünkü doğal işleme çeşitlerin tipik lezzetini arttırıyor ”diye açıkladı. ​"Bana göre, organik bir yönetim, iyi su ve iyi tuz ile harika bir ürün elde edebilirsiniz, ”diye bitirdi Gabriele, Sicilya'daki Trapani ve Paceco'nun doğal tuz tavalarının tuzunu kullandığını ve sıkı kontroller yaptığını belirterek sözlerini tamamladı. suda.

Kazananların listesi Monna Oliva web sitesi.

