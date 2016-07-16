Arasında Kargaşa, 655th Kirkpinar için Edirne Readies

Türkiye, darbe girişimi ve patlak veren şiddet olayları ile 161 ölü ve 1,440 yaralıyla boğuşurken, 655'in ertelenmesine yönelik bir açıklama yok.th Kırkpınar zeytinyağı güreş turnuvası.

Geleneksel yarışmanın 18 - 24 Temmuz tarihleri ​​arasında Edirne'de yapılması bekleniyor. 20'dethünlü Türk şarkıcılar Sertab Erener ve Hüsnü Şenlendirici'nin yer aldığı konserler verilecek. Müziğin yanı sıra, güreş yarışmasını tamamlayan geleneksel yemek yarışması, halk oyunları ve okçuluk festivali yapılacak.

Edirne Belediyesi, darbe girişiminden bu yana Türkiye'de yükselen ABD Doları'na 216,000 Türk lirası ya da 71,524 ABD Doları ödül verecek.

Turnuvayı iptal edecek ya da erteleyecek herhangi bir açıklama olmamasına rağmen, yardım etmek mümkün değil, ülkenin şu anki durumu göz önüne alındığında herhangi bir komplikasyon olmadan gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak ediyorum.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Edirne kentinin halkı, dün geceki olaylara tepkilerini ifade eden, dün geceyi protesto eden sokaklarda bulunuyordu.

Ülke çapında yılda 50'den fazla zeytinyağlı güreş turnuvası düzenleniyor ve bu da ürünün farklı bir kullanımına işaret ediyor. Birçok Türk güreş turnuvası arasında, KÄ ± rkpÄ ± nar onu çevreleyen birçok efsane ile en ünlü olanıdır.

Geçen sene Antalya'dan Orhan Okulu ayakta kalan son adam mıydı, coveted altın kemer ve ünvanını eve götürmek Başpehlivan (baş güreşçisi).

Edirne'de petrol güreşi Osmanlı döneminde başladı. Bir efsaneye göre, Orhan Gazi’nin Rumeli’yi istila etmeyi planladığı sırada ordu bugün Yunanistan’ın sınırları içerisinde bulunan Samona’nın yanında durdu. Kırk adam genellikle remisyonlarında olduğu gibi güreşmeye başladı. Birkaç saat geçtikten sonra iki adam ayakta kaldı ve düellolarına devam etti. Hiçbiri diğerini geçemedi.

Başka bir olayda aynı çift bu kez Edirne yakınlarındaki bir çayırda güreşe başladı. Bütün gün güreştiler ve gece boyunca mumlar ve fenerlerle aydınlatılarak devam ettiler. Kelimenin tam anlamıyla ölümüne savaştılar. Arkadaşları onları bir incir ağacının altına gömdü.

Yıllar sonra aynı yeri ziyaret ettiklerinde, arkadaşlarının telef olduğu, bolca akan bir pınar gördüler. O günden itibaren bölge çağrıldı KÄ ± rkpÄ ± nar, Bunun anlamı ​"kırk yay ”. Sonraki yıllarda, yağlı güreş turnuvası sultan tarafından ilan edilen resmi bir geleneğe dönüştü.

Bu yıl, 2,000'den fazla petrol güreşçisinin katılması bekleniyor, yarışma için hazırlanan yaklaşık 2,000 kilogram zeytinyağı sürülerek derilerinin kayganlaştırılması daha zor hale geliyor.

Önce sağ ellerini yağ ve su dolu bir kaba daldıracaklar, sol omuzlarına, göğüslerine, kollarına ve kispetfestivalin geleneksel kıyafetleri. Sonra sol elleriyle de aynısını yapacaklar. Güreş başladıktan sonra, bir sürahi ile sahada dolaşacak bir görevliden daha fazla yağ almakta özgür olacaklar.



Güncelleme 18 Temmuz, 2016: Organizatörler bugün güreş olayını çevreleyen festivalin iptal edileceğini açıkladılar. Turnuva planlandığı gibi gerçekleşecek.