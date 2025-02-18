Arkeolojik Sergi Akdeniz'de Zeytinyağının Tarihini Araştırıyor

An sergi Paris'teki beş asırlık yüksek öğrenim, araştırma ve tartışma kurumu olan Collège de France'da, aralarında Louvre Müzesi'nin Yunan, Etrüsk ve Roma eserleri bölümünün de bulunduğu çeşitli Fransız müzelerinden gelen arkeolojik keşifler ve objeler, Arkaik dönemden MS dördüncü yüzyıla kadar olan döneme ait sergilendi.

"Şaraplar, yağlar ve parfümler: Antik Akdeniz çevresinde arkeolojik bir yolculuk” Roma Galyası, İtalya, Yunanistan ve Mısır'da zeytinyağı ve diğer gıda ürünlerinin üretimi ve ticaretini keşfetmek için eşsiz bir fırsat sağladı.

Profesör liderliğindeki uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından düzenlendi Jean Pierre Brun—Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi'nin (CNRS) saha arkeoloğu ve kıdemli bilim insanı, aynı zamanda antik güney İtalya'nın tarihi ve arkeolojik keşifleri için Fransız üssü olan Napoli'deki Jean-Bérard Merkezi'nin başkanı olan Brun, etkinlikte aynı zamanda arkeolojiye olan ömür boyu bağlılığının da bir göstergesi olarak yer aldı.

Antik Akdeniz Teknoloji ve Ekonomi Kürsüsü'nde verdiği açılış dersinde, Roma İmparatorluğu döneminde orduya ve büyük kent merkezlerine yönelik erzakın etkin bir şekilde örgütlenmesi ve rasyonalizasyonu için Sicilya ve Mısır'ın tahıl üretiminde, Galya'nın ise şarap üretiminde uzmanlaştığını, İspanya'nın [bugünkü Endülüs'e karşılık gelen Roma eyaleti Hispania Baetica] ve Afrika'nın [esas olarak bugünkü Libya'nın Kuzey Afrika kıyı bölgesi olan Trablusgarp] zeytinyağında uzmanlaştığını açıkladı.

Brun'a göre, Roma siyasi iktidarının talepleri doğrultusunda tarımsal ürünlerin üretiminin merkezileşmesi, fethedilen toprakların ekonomisini şekillendirmiş ve kırsal kesimin yapısına katkıda bulunmuştur.

Bu, örneğin İspanya'da Córdoba ve Sevilla arasındaki Baetis Vadisi'ndeki antik zeytin çiftliklerinin kalıntılarında görülebilir - Baetican zeytinyağı üretimi MS birinci ve üçüncü yüzyıllar arasında zirveye ulaştı - ve Tunus Sahel'inde. Bu bölgeler Önsel zeytin yetiştiriciliğine uygundur.

Günümüzde zeytinyağının daha çok gıda amaçlı kullanıldığı, sergide zeytinyağının antik çağlardaki diğer kullanımlarına da değinildi.

Yaygın olarak tıbbi amaçlar ve ritüellerde, yüz kremlerinin bir bileşeni olarak, kişisel hijyen uygulamalarında ve Yunan ve Roma spor tesislerinde ve termal banyolarda masajda bir merhem olarak kullanılmıştır.

Ayrıca o eski zamanlarda zeytinyağı, bazıları çoklu nozullu olan farklı tipteki yağ lambalarını yakmak için de kullanılırdı. Yağ lambaları, üretimin en yoğun olduğu bölgelerde iç mekan aydınlatması için kullanılırdı.

In parfüm yapımı ve diğer terapötik özelliklere sahip parfümlü yağlar, değerli oleum omphacium Yeşil zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, özellikle Roma Galyası, İtalya ve Yunanistan'da taşıyıcı yağ olarak sıklıkla kullanılmış ve hoş kokulu formülasyonlarda doğal bir ortam görevi görmüştür.

Bu antik formüllerden biri Paris'teki sergide sergileniyordu ve ziyaretçiler bu formülün kokusunu da alabiliyordu.

Jean-Bérard Merkezi tarafından yıllar süren araştırmalar sonucunda yeniden yaratılan antika rodinon Narin gül kokusuyla Yunan ve Roma antik çağında çok popülerdi ve Homeros'un şiirlerinde de yer alıyordu. İlyada destanı.

Sergide ayrıca Yunanistan'ın başkenti Atina'daki parfümeri işletmesinin maket düzeni de yer aldı. Delos, Hallimahus'un (M.Ö. 3. yüzyıl) düşündüğü ​""Adaların en kutsalı."

Arkeolojik kazılardan, yerleşim yerlerinden, çalışma yerlerinden ve biçimlerinden, yiyecek ve sanitasyondan elde edilen bol ve karmaşık kanıtlar, Brun'u antik çağdaki büyümenin, insanların refahı ve eğitiminin meyvesi olduğu sorusunu düşünmeye yöneltti.

Bu bulgular, geçmişin sosyoekonomik ve teknolojik sistemlerini daha iyi anlamak için yazılı kaynaklarla karşılaştırılabilir.

Ancak Brun, sıradan insanlara ilişkin verilerin sınırlı olduğu bir ortamda tarihin tüm boyutlarıyla ele alınmasının zorluğuna değinmiştir.

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Tarihçilerin yalnızca kısmi olgusal raporlara, çoğunlukla üst sınıflara ait edebi yorumlara ve yazıtlara erişebildiğini, ​"“Antik çağlardan kalma yazılı kaynakların hemen hemen hepsi Orta Çağ boyunca ortadan kaybolmuştur.”

Bu düşünceler bugün için de geçerlidir iki sebepBirincisi, toprağa gömülü ve çalışmalar ve yeniden yapılanmalar sonucu kaybolan maddi arşivlerin tahribiyle arkeolojik mirasın yitirilmesi riski vardır.

İkincisi, yazılı kanıt sunma gücü veya kültürüne sahip olmayan sıradan insanların geride bıraktığı kalıntılarla ilişkili üretim araçları ve ticaret araçları üzerindeki arkeolojik araştırmalara yeterince dikkat edilmemiştir.

Epigrafi (antik eserler üzerindeki yazıtların incelenmesi), heykel, resim, mimari ve şehircilik üzerine yoğunlaşan akademik çalışmalar, iktidardakilere karşı tarihsel bir önyargının oluşmasına neden olmuştur.

Dolayısıyla, Collège de France'daki son sergi, Brun'un kırsal ve kentsel kitlelerin üretici rollerindeki unutulmuş tarihini yeniden inşa etme konusundaki bilinçli ve özverili çabasının bir takdiri olarak görülebilir. Bu tarih, Akdeniz'deki zeytinyağı üretimi ve ticaretinin tarihini de kapsıyor. Sergi, aynı zamanda, pek çok başarısına rağmen Greko-Romen medeniyetinin bile nasıl gerilemeye başladığını düşünmeye bir davet niteliğinde.