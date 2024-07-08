Çalışma Bulguları, Zeytin Çekirdeklerinden Yapılan Tuğlaların Binaların Karbon Ayak İzini Azalttığını Gösteriyor

La Rioja Üniversitesi'nin makine mühendisliği bölümünden İspanyol araştırmacılar, daha fazla enerji tasarrufu sağlayan yapı malzemeleri üretmek için öğütülmüş zeytin çekirdeklerini kullanıyor.

Araştırmacılar gösterdi harç tuğla üretiminde öğütülmüş zeytin çekirdeklerinin kullanılmasının önemli ekonomik tasarruflara yol açabileceği ve inşaat ve bina kullanımının çevresel etkisini azaltabileceği.

Araştırma, bina inşaatı için delikli harç tuğlalarının öğütülmüş zeytin çekirdekleriyle hacimce yüzde beş ila 15 oranında ince agregayla dopinglenmesinin etkilerini analiz etti.

Zeytin çekirdeği atıklarının cephe tuğlalarının üretiminde kullanılması, döngüsel ekonominin bir endüstrinin yan ürünlerini nasıl yenilikçi ve sürdürülebilir yapı malzemelerine dönüştürebileceğinin açık bir örneğidir. - Javier Ferreiro-Cabello, mühendislik araştırmacısı, La Rioja Üniversitesi

Doping, bir malzemenin özelliklerini değiştirmek için az miktarda maddenin eklendiği bir tekniktir. Yöntem, inşaat malzemelerinin üretiminde enerji verimliliğini, mukavemetini, dayanıklılığını, yangına dayanıklılığını veya korozyon direncini arttırmak için kullanılır.

Son yıllarda, binaları ısıtmak veya soğutmak için gereken enerjiyi azaltabilecek ısı iletkenliğini azaltmaya yönelik doping üzerine daha fazla araştırma odaklandı.

Binalar Avrupa'nın en büyük enerji tüketicisidir. Avrupa Birliği'nde tüketilen toplam enerjinin yaklaşık yüzde 40'ı binalarda kullanılırken, AB evlerinde kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 80'i ısıtma, soğutma ve sıcak su için kullanılıyor.

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AB binalarının yüzde seksen beşi 2000'den önce inşa edildi ve yüzde 75'inin enerji performansı zayıf. Bu nedenle inşaat sektörü AB'nin enerji ve iklim hedeflerine ulaşmada hayati önem taşıyor.

Çalışma esas olarak zeytinyağı üretiminin bir yan ürünü olarak büyük miktarlarda zeytin çekirdeklerinin üretildiği İspanya'nın Endülüs kentine odaklandı.

"Baş yazar Javier Ferreiro-Cabello, "İlk ilgim, zeytinyağı endüstrisinin, özellikle de zeytin çekirdeklerinin ürettiği muazzam miktardaki atığın gözlemlenmesinden kaynaklandı" dedi.

"Bu kalıntılar önemli fakat yeterince kullanılmayan potansiyel Yeniden kullanım ve katma değer açısından” diye ekledi. ​"Bu çukurların olası uygulamalarını incelerken, bunların harçlı cepheler için tuğla üretiminde kullanılma olasılığını belirledim. Bu fikir beni bu teklifin fizibilitesini ve çevresel etkisini daha fazla araştırmaya yöneltti."

Ekibin analizi, ısıtma ve iklimlendirme kurulumlarında geleneksel enerji tüketiminin azaltılmasıyla orta vadede (10 ila 20 yıl) tasarruf ve ekonomik getiri elde edildiğini gösterdi.

Önceki arama Ferreiro ve diğerleri tarafından. yüzde 30'a kadar öğütülmüş zeytin çekirdeği konsantrasyonlarıyla dopingin yapısal canlılıktan ödün vermeden kullanılabileceğini gösterdi. Yüzde 15'in üzerindeki konsantrasyonların, ekonomik toparlanma süresini İspanya'da bir binanın ortalama faydalı ömrünün (70 yıl) ötesine uzattığı tespit edildi.

Çevresel etkiyi değerlendirmek için çeşitli faktörler incelenmiştir. Bunlar, zeytin çekirdeğinin öğütülmesi ve ardından nakliyesinden katkılı harç tuğlalarının üretimi ve nakliyesine kadar ürünün tüm yaşam döngüsünü kapsıyordu.

Nihai ürünün zaman içindeki net etkisi analiz edilirken, kullanılan kaynaklar (enerji, yakıt ve su) ve üretilen atık ürünler (karbon oksitler, nitrojen oksitler ve katı parçacıklar) dikkate alındı.

İnce agrega yerine zeytin çekirdeği yüzdesinin arttırılmasının, su kullanımı dışında çoğu kategoride çevresel etkileri arttırdığı bulunmuştur.

Daha yüksek zeytin çekirdeği içeriği su etkisini azaltır çünkü doğal agrega üretimi iç yıkama işlemleri için önemli miktarda su gerektirir.

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Zeytin çekirdekleriyle yapılan yüzde 15'lik katkı, su tüketiminde yüzde 7.98'lik bir azalmaya yol açarak cephede metrekare başına 0.61 metreküp tasarruf sağladı.

Küresel ısınma kategorisinde, yüzde 4.68'lik katkı için CO2 emisyonlarında yüzde 15'lik bir artış hesaplandı; bu da cephenin metrekaresi başına 0.8 kilogram CO2'ye denk geliyor. Bu artışın nedeni, zeytin çekirdeklerini dahil etmek için gereken daha yüksek enerji ve kaynak tüketimidir.

Asitlenme, ötrofikasyon ve fotokimyasal oksidasyon dahil olmak üzere doğal agrega üretimiyle ilgili kategorilerde sırasıyla yüzde 29.13, yüzde 30.28 ve yüzde 21.56 artış görüldü. Kırma ve taşıma için enerji ve malzeme kullanımını içeren zeytin çekirdeği hazırlama süreci bu etkilere neden olmuştur.

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Taşıma işlemlerinin geri dönüştürülmüş agregaların yaşayabilirliğini önemli ölçüde etkilediği, nitrojen oksitleri, karbon oksitleri ve ozon tabakasını etkileyen katı parçacıkları arttırdığı bulundu.

Yüzde 15'lik katkı, ozon tabakasının tükenmesinde yüzde 8.90'lık bir artışa ve fosil yakıt tükenmesinde yüzde 8.19'luk bir artışa işaret ediyordu; bu da cephenin metrekaresi başına 6.90 megajoule'e eşdeğer.

Ancak 35 yıllık bir dönem için hesaplandığında, ilk üretim süreciyle ilişkili enerji kullanımı ve emisyonlardaki artışlar, genel tasarruflarla fazlasıyla dengelendi.

Analiz, bu dönemde yüzde 15 katkılı malzeme üretiminin net enerji maliyetinin sıfırın altında olduğunu ve tüm bina enerji kaynakları için CO2 emisyonlarının da sıfırın altında olduğunu gösterdi. Bu sonuncusu yüzde 105.84'lük bir azalmayla en çok elektrik güç kaynakları kullanan binalarda dikkat çekiciydi.

Ancak yazarlar, taşımacılığın enerji kullanımına ve emisyonlara önemli bir katkıda bulunması nedeniyle, zeytin çekirdeği dopinginin faydalarının zeytin atıklarının bol ve yerel olduğu bölgelerle sınırlı olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla artan ulaşım, önemli ölçüde daha az faydayla sonuçlanacaktır.

Ayrıca bunun, endüstrinin artan sürdürülebilirlik potansiyelinin birçok örneğinden yalnızca biri olduğunu belirtiyorlar.

"Ferreiro, döngüsel ekonominin, çevresel ve ekonomik zorluklara yönelik sürdürülebilir ve verimli çözümler sunarak inşaatın geleceğinde önemli bir rol oynayacağını söyledi. ​"İnşaat sektörü, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve atık azaltma ilkelerini benimseyerek çevresel etkisini en aza indirebilir ve kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarabilir.”

"Araştırmamın özel bağlamında, zeytin çekirdeği atıklarının cephe tuğlası üretiminde kullanılması, döngüsel ekonominin bir endüstrinin yan ürünlerini nasıl yenilikçi ve sürdürülebilir yapı malzemelerine dönüştürebileceğinin açık bir örneğidir" diye ekledi.

Dünya çapında bina ve inşaat sektörlerinde sürdürülebilirliği artırmaya yönelik birçok girişim mevcut.

Bunlar, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 12 ve Avrupa Birliği'nin İnşaat ve Yenilemede Sürdürülebilirlik Stratejisi Dalgası programları gibi çok uluslu programlardan ulusal ve yerel düzeydeki mevzuata kadar uzanmaktadır.

Ancak Ferreiro çok daha fazlasının yapılabileceğine inanıyor.

"Hükümet, destekleyici politikalar ve programlar yoluyla sürdürülebilir inşaat alanında araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmede önemli bir rol oynayabilir" dedi. ​"Bu, döngüsel ekonomi ve inşaatta sürdürülebilirlik ile ilgili araştırma ve geliştirme projelerine yatırım yapan şirketler için mali teşvikleri içerebilir."

"Ayrıca hükümet, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını ve inşaat sektöründe sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesini teşvik eden düzenlemeler ve standartlar oluşturabilir." diye tamamladı Ferreiro. ​"Eğitim ve farkındalık programları aynı zamanda kilit paydaşların inşaatta sürdürülebilirliğin ve döngüsel ekonominin önemi konusunda duyarlılaşmasına da yardımcı olabilir.”