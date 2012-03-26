Kimyagerlerin Toplantısı Sadece Üyeler Oldu

Bu doğru değil IOC, IOC üyesi olmayan ülkelerden uzmanları son kimyagerler toplantısının dışında tuttu. Meselenin gerçeği, tüm gözlemcilerin IOC üyesi veya üye olmayan ülkelerden olup olmadıklarına bakılmaksızın toplantıya katılmaları yasaklandı.

Toplantı resmi hükümet temsilcileriyle sınırlıydı. IOC'nin ara sıra sadece Üyelere özel bir toplantı yapmak istemesi normaldir. Bir Kuruluş genellikle toplantılarına açık erişim veriyorsa ve toplantı belgelerini serbestçe dağıtıyorsa, bu her zaman bunu yapması gerektiği anlamına gelmez. Gözlemcilerin katılmasına veya katılmasına izin verme yetkisi oldukça yüksektir. Diğer Kuruluşlar (WHO, WTO,…) bazı toplantılarına erişimi kısıtladığında, gazetecilerden hiç şikayet duymadım.



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Üye Olmayan Kimyacılar Zeytin Konseyi Toplantısından Ayrıldı

Bazı kişilerin IOC web sitesine erişiminin engellendiğini söylemek de doğru değildir. Gerçek şu ki, oldukça mantıklı bir şekilde, gözlemcilerin bu özel toplantı için gündem işinde dolaşan belgelere erişiminin engellenmesidir.

Son olarak, IOC, ​"bir tartışma hakkında konuşan bir dizi kaynak " ​"zeytinyağı kalitesini belirlemede duyusal panellerin kullanımını azaltmak veya hatta ortadan kaldırmak ”. Belki de bir köpeğe kötü bir isim vermeyi ve onu asmayı seven ya da kendi panel tanıma şemasını oluşturmak ve IOC'yi bu faaliyetten çıkarmak isteyen insanlar olabilir. Kim olurlarsa olsunlar, sizi temin ederim ki IOC'de duyusal test yöntemimizi (kimyagerler toplantısında aslında tartışılmamış olan) çok iyi düşünüyoruz ve bunu temel bir kalite kriteri olarak görüyoruz.

IOC tanıma konusundaki yeterlilik kontrolü testlerimize daha fazla panel dahil etmek için sürekli çaba sarf ettiğimiz ve yeni paneller yetiştirmek için yardım sunduğumuz gerçeği, onu terk etme niyetimiz olmadığının kanıtıdır.