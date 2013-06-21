Kongre Üyesi New York'ta Zeytinyağı 'Rancid Değil' Duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Çarşamba günü Çiftlik Tasarısını mağlup etmeden önce, kongre üyeleri, diğer şeylerin yanı sıra, ithal zeytinyağlarına yeni kısıtlamalar getirecek olan tasarıdan bir hükmün çıkarılmasına yönelik bir değişikliği tartıştılar.

Sonunda, zeytinyağı hükmünü tasarıdan çıkarmak için yapılan değişiklik, Çiftlik Yasası'nın kendisinin keskin bir eleştiri getiren bir partizan oylamasında düşürülmesinden saatler önce ezici bir şekilde geçti.

Tartışmalı hüküm, bir ABD ise pazarlama siparişi yerli zeytinyağı üreticileri için kabul edilmeli, ithal zeytinyağlarının pazarlama siparişinde belirtilen standartlara uyması gerekecekti ve bunu ispatlamak için çeşitli adımlar atmaları gerekecekti.

Aynı gün, Yankees, Los Angeles'taki Dodgers'la bir çift başlık (1 - 1'i böldüler) için bir araya geldi, New York'tan temsilciler, California'dan meslektaşları ile zeytinyağı üzerinde House katında karşı karşıya geldi.

rağmen çalışmalar Ortalama Amerikalıların zeytinyağı standartları ve kalitesi hakkında ne kadar az şey bildiğini göstermemekle birlikte, en az bir Kongre üyesi Çarşamba günkü bölgesinde zeytinyağının mükemmelliğini ilan etme güvenini verdi.

Brooklyn ve Staten Island'ı temsil eden Cumhuriyetçi Michael G. Grimm, meclise şunları söyledi: ​"seçmenlerim hayal edebileceğinizden daha fazla Yunan ve İtalyan zeytinyağı tüketiyorlar ve bu da katı değil. ”

Zeytinyağı temini çağrısı ​"milyonlarca dolarlık bir kazanç, ”dedi Grimm Güney New York'taki distribütörler, restoranlar ve tüketiciler ​"iyi petrol biliyorlar ve bir problem yaşamadılar. " Grimm, Kongre Bütçe Ofisinin ithalat kısıtlamalarının işletmelere mal olacağını tahmin ettiğini belirtti. ​"on milyonlarca dolar. ”

"Buradaki üreticiler sorunlu olanlar ”diyor Grimm, Kaliforniya, Georgia ve Teksas'taki üreticilere tesviye çağrısı süpermarket raflarında baskın olan ve çoğu zaman kalite standartlarını karşılamayan sübvanse edilmiş Avrupa yağı ithalatçıları ile alanın

New York kongre üyesi, kurucularının zeytinyağı bilgisine dikkat çekici bir güven gösterirken, geçen ay Doğu Nehri'nin diğer tarafındaki federal bir yargıç, tüketicilere çok az şey bilme şansı verdi.

İçinde reddetme kararı bilerek rafine zeytin prina yağı satan bir zeytinyağı ithalatçısına karşı tedbir ​"saf, ”New York Güney Bölgesi ABD Mahkemesi NAOOA - Kangadis Gıda A.Ş. bulundu ​"sıradan tüketicilerin algılarının bu çeşitli etiketleme standartlarına uyduğuna dair dışsal bir kanıt yoktur. ”Başka bir deyişle, çoğu tüketici, zeytinyağının iyi olup olmadığına bakılmaksızın, bir sınıfı diğerinden tanımıyor.

